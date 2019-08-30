Стартаперы потеснят старперов? В Узбекистане учреждена инновационная "Академия молодежи"

10:52 31.08.2019

В Узбекистане создается Академия молодежи без статуса юридического лица, сообщает УзА.



Известно, что в Академию на конкурсной основе будут приниматься коллективы, состоящие из одаренной молодежи и студентов, а также ученые и предприниматели в возрасте до 40 лет, имеющие свои инновационные проекты и идеи.



Руководить Академией будет первый заместитель министра инновационного развития.



Министерству инновационного развития поручено до 1 апреля 2020 года создать следующие платформы:



- "Генераторы идей" - платформа коллективов, имеющих свои инновационные идеи, направленные на решение определенной проблемы, соответствующей основным направлениям Академии молодежи.



- "Стартапы" - платформа коллективов, имеющих свои идеи и стартап-проекты, направленные на реализацию настоящих идей с конкретным планом их осуществлени



- "Представители бизнеса" - платформа коллективов, применяющих в своей деятельности достижения науки и инноваций, с опытом деятельности в соответствующей сфере не менее года



- "Будущие академики" - платформа ученых с высоким научным потенциалом, принимающих активное участие в вышеуказанных платформах, вносящих большой вклад в развитие науки страны.



В задачи Академии молодежи будет входить повышение творческого, интеллектуального и предпринимательского потенциала молодежи в сотрудничестве с органами государственного и хозяйственного управления, научно-исследовательскими и образовательными учреждениями, обеспечение сотрудничества молодежи с ведущими учеными и деловыми людьми страны, их системная поддержка, создание возможностей для реализации практических и инновационных исследований, подготовка молодых ученых нового поколения, а также создание благоприятных условий для решения молодыми учеными конкретных задач и разработки востребованных на внутреннем и внешнем рынках передовых технологических разработок.



Более того, ориентация направлена на предпринимательскую деятельность на основе организации научно-инновационного акселератора и бизнес-инкубаторов.



При Академии молодежи образуется Фонд поддержки одаренной молодежи без статуса юридического лица. Юридические лица с долей государства в уставном фонде (капитале) 50% и более, а также юридические лица, в уставном фонде (капитале) которых 50% и более принадлежат предприятиям с преобладающей долей государства, ежегодно будут перечислять в фонд 10% годовых всех средств фондов поддержки инновационной деятельности.



Фонд также будет пополняться за счет благотворительных пожертвований членов попечительского совета Академии молодежи, грантов и кредитов международных финансовых институтов и доноров и других источников.