Кого и как контролирует на Украине Коломойский, - А.Каневский

11:05 31.08.2019

Антон КАНЕВСКИЙ | 30.08.2019 |



Днепропетровский олигарх удерживает за собой роль "смотрящего" за президентом

Анализируя в июне первые кадровые решения Владимира Зеленского, мы отметили превращение нового украинского президента в "переходящий проект" – переходящий от Игоря Коломойского к другому днепропетровскому олигарху Виктору Пинчуку. Последний известен своими связями с определенной частью "глобальной элиты", включая клан Клинтонов, структуры Сороса, и фактически является их эмиссаром на Украине. Большинство назначенцев Зеленского – люди, так или иначе связанные с Пинчуком.

Тогда же под влиянием этой части своего окружения Зеленский отказал во встрече собравшемуся в Киев эмиссару Дональда Трампа Рудольфу Джулиани, которому был нужен компромат на Джо Байдена – предполагаемого кандидата от Демократической партии на выборах-2020.

В ответ Джулиани заявил, что в окружении Зеленского имеются "враги США", имея в виду креатуру Коломойского – главу президентской администрации Андрея Богдана. Потом появились сообщения о том, что отставки Богдана потребовали Курт Волкер на встрече с Зеленским и Трамп во время телефонного разговора с украинским коллегой. Однако Богдан остался. И когда "Зе-Рада" начала делать кадровые назначения, возникло впечатление триумфа либерально-грантоедской (антитрамповской) команды.

К потомственным грантоедам относят нового главу Рады Дмитрия Разумкова, нового премьера Алексея Гончарука (35 лет!) и подавляющее большинство министров. Практически весь силовой блок нового правительства также составлен из людей, близких к Коломойскому. Прежде всего, это министр внутренних дел Арсен Аваков. С Коломойским связывают нового министра обороны Андрея Загороднюка, члена Наблюдательного совета Укрнафты. Иван Баканов из юмористической студии "Квартал 95" утвержден главой СБУ, а новым генеральным прокурором стал Руслан Рябошапка, человек Богдана.



И что же, Зеленский пренебрег рекомендациями Белого дома? Да ничего подобного! Все наоборот. Коломойскому удалось найти общий язык с администрацией Трампа. Свидетельством тому стало первое после прибытия в Киев интервью временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора. Он уже служил послом в Киеве в 2006-2009 годах, но ныне он "временный поверенный" (редкий случай в дипломатической практике).

Назначение в Киев этого 72-летнего ветерана связано с тем, что Трампу нужен был человек, "эксклюзивно" знающий украинскую ситуацию и имеющий доверие президента.



Лейтмотив интервью Уильяма Тейлора – США с полной поддержкой и симпатией относятся к новоизбранному украинскому президенту, время встречи президентов США и Украины – лишь вопрос их графика. А главное, американцы, по словам Тейлора, не намерены вмешиваться в организационные и кадровые вопросы. И о Коломойском американский временный поверенный высказался так: "Мне не известно о каких-либо признаках того, что какое-либо из решений президента Зеленского было принято под влиянием Коломойского".



Зато назначение на пост генпрокурора Рябошапки американец публично поддержал: "Насколько я понимаю, у президента уже есть на примете очень компетентный человек, который займет эту должность. – Это Руслан Рябошапка? – Да. Не нам решать, кто должен быть на этом посту, но могу сказать, что Рябошапка внушает уважение к себе". Рябошапку привел к Зеленскому Богдан. И здесь подчеркнем: генпрокурор – ключевая фигура в вопросе о передаче Вашингтону материалов по "украиногейту" (делу, которое может выбросить Байдена из президентской гонки-2020).



"Наезд" на Богдана был организован так, чтобы Зеленский в обмен на сохранение в своей команде нужного Коломойскому человека дал Белому дому все, что тому требуется по Байдену. И Коломойский – гарант этой сделки; он нашел способ встроиться в интересы президента США.

Зеленский понял, что следующий американский президент вступит в должность лишь 20 января 2021 года, а до этого ему, Зеленскому, еще нужно попробовать усидеть в своем кресле. Он и дальше будет пробовать усидеть, даже если придется сидеть на двух стульях.



Коломойского все это особо не волнует. Судя по его последним высказываниям, он сейчас готовится подмять под себя украинских коллег по олигархическому цеху. Затевать и выигрывать бизнес-конфликты (проще говоря, заниматься рейдерством) всегда было для него куда более интересным занятием, чем рутинный бизнес.

Повторим то, что мы писали в июне: "По крайней мере с того момента, как рейтинги Зеленского начали показывать шансы на победу, его отношения с Коломойским не были отношениями кукловода и марионетки. Они стали, скорее, отношениями партнеров". В глазах Зеленского Коломойский вместе с Аваковым способен защитить его от напора украинской "партии войны", поддерживаемой в США неоконами. Кстати, в Киеве и других городах практически прекратилась уличная активность национал-радикалов. Когда это оказалось в его интересах, Арсен Аваков смог их приструнить.



Коломойский отлично понимает, что его отношения с Зеленским не могут строиться "по любви". Из ориентированных на днепропетровского олигарха и министра внутренних дел депутатов-мажоритарщиков сформирована группа "За будущее", которая, позиционируясь как сателлит "Слуги народа", будет поддерживать инициативы партии президента. Эта же группа станет инструментом влияния Коломойского и Авакова на решения Верховной рады. Коломойский уже намекает, что большинство Зеленского в парламенте может и развалиться; днепропетровский олигарх удерживает за собой роль "смотрящего" за Зеленским.