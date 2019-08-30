В Узбекистане создано ГосАгентство "Узбеккосмос"

11:51 31.08.2019

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 30 августа подписал указ о развитии космической деятельности в республике и создании Агентства космических исследований и технологий "Узбеккосмос", сообщается в указе.



"В республике имеются существенный научно-технический, экспериментально-производственный и опытно-изыскательский потенциал в сфере машиностроения, достаточные интеллектуальные и профессиональные ресурсы, определенная базовая инфраструктура, необходимые для развития космических исследований и технологий. Вместе с тем в стране практически не осуществляется деятельность в области космических исследований и технологий, таких как дистанционное зондирование земли, спутниковая связь, навигационные системы, которые способны повысить эффективность в таких сферах, как сельское и водное хозяйство, экология, телекоммуникации, геологоразведка, картография, метеорология, сейсмология и градостроительство", - говорится в сообщении.



В задачи "Узбеккосмос" будет входить реализация государственных программ развития космической отрасли в Узбекистане, развитие инфраструктуры космической отрасли, исследований и технологий, научно-изыскательских, опытно-конструкторских и инновационных работ, а также содействие государственным органам в повышении эффективности решения задач путем применения стратосферных и других беспилотных летательных и космических аппаратов дистанционного зондирования земли и спутниковой связи.



Также отмечается, что агентство будет привлекать иностранные инвестиции и передовые технологии в сфере космической деятельности.



До 1 ноября планируется разработать проект закона "О космической деятельности", а до 1 июля 2020 года - проект Государственной программы развития космической отрасли в Узбекистане на 2020−2030 годы.



Напомним, что Академия наук Узбекистана разработала законопроект "О космической деятельности" еще в феврале этого года.



В октябре 2018 года Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций республики обнародовало проект указа главы государства о создании органа госуправления в космической отрасли - Агентства космических исследований и технологий "Узбеккосмос". Планировалось, что агентство в феврале 2019 года разработает закон "О космической деятельности", а до 1 ноября представит в правительство проект космической госпрограммы Узбекистана в 2019-2029 годах.



По итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным 19 октября Мирзиеев заявил, что не исключает того, что в ближайшее время узбекский космонавт может полететь в космос на российском корабле. В феврале 2018 года глава Узбекистана подписал распоряжение о создании рабочей комиссии по подготовке предложений по развитию космических исследований и технологий.