Латвия заявила, что "никогда не была" в составе СССР. Отшибись исторической памяти

12:28 31.08.2019

Балтийские республики никогда не входили в СССР, а были им "оккупированы", заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, комментируя публикацию Министерства иностранных дел России.

На странице МИД России в Twitter появился пост о том, что в начале 90-х годов страны Балтии обрели независимость. Отмечалось, что это событие породило надежду на превращение балтийских республик СССР в современные и демократические правовые государства, однако этого так и не произошло.



Глава латвийского внешнеполитического ведомства заявил, что МИД России якобы "лжет". "Здесь никогда не было советских балтийских республик", – написал Ринкевичс в Twitter.



По его словам, балтийские страны "были оккупированы Советским Союзом в рамках гитлеровско-сталинского соглашения, а затем восстановили независимость и теперь являются современными, независимыми и правовыми государствами".



Российское посольство в Латвии, комментируя нервную реакцию Ринкевичса, задалось вопросом, каким образом "согласно конституции СССР и союзному договору Латвийская ССР вышла из состава СССР и стала независимым государством". "Нельзя выйти, предварительно не войдя", – подчеркивается в заявлении российской миссии в Facebook.

Газета ВЗГЛЯД ранее подсчитала, сколько "русские оккупанты" вложили в страны Прибалтики.



Текст: Ольга Никитина