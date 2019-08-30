В тюрьме порезали убийцу Р.Кеннеди - палестинца Серхана Серхана (он еще жив)

13:08 31.08.2019

Убийца Кеннеди госпитализирован с ножевыми ранениями

31 августа 2019,Ольга Никитина



Убийца американского сенатора и кандидата в президенты Роберта Ф. Кеннеди Серхан Серхан, отбывающий пожизненное заключение, получил ножевые ранения в тюрьме в Калифорнии, сообщает издание TMZ.

Серхан был ранен в пятницу, его обнаружили охранники. 75-летнего заключенного доставили в больницу, находящуюся за пределами тюрьмы, передает РИА "Новости".

Нападение на Кеннеди было совершено в ходе предвыборной кампании сенатора в 1968 году в Лос-Анджелесе. Серхана приговорили к смертной казни, однако позднее приговор смягчили до пожизненного заключения. Он отбывает наказание в тюрьме Ричарда Дж. Донована в Калифорнии.



Ранее сообщалось, что внучка американского политика, бывшего генерального прокурора Роберта Кеннеди – младшего брата 35-го президента США – Сирша Кеннеди Хилл умерла от передозировки наркотиками.