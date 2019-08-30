 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Какое влияние татары и тюрки вообще оказали на русскую культуру?
15:05 31.08.2019

Тюркское влияние на Россию – одна из самых больших тайн, которую мы успешно скрываем от остального мира. Оно началось задолго до установления так называемого монголо-татарского ига.

Половцы не только устраивали набеги на Русь, но и помогали князьям бороться с их врагами

Тюрки были нашими ближайшими соседями с самых древних времен. Из-за их господства на речных путях вплоть до прихода варягов многие племена восточных славян были данниками хазар. Под влиянием степняков наши ранние правители даже называли себя каганами – титулом, принадлежащим исключительно кочевым владыкам.

Культуры Руси и степи были связаны во многих отношениях, пока дом Романовых не решил, что пришло время порвать с этим и стать европейцами.

Теперь топ-8 тюркских заимствований в России.

Еда

Кочевники научили нас готовить тесто в кипящей воде задолго до того, как евреи придумали свои рогалики и кренделя, которые мы превратили в бублики, баранки и сушки. Тюрки также имели широкий доступ к мясу, они ведь скотоводы, именно поэтому многие рецепты мяса в России пришли от них.

Множество повседневных слов

Причем, в совершенно любой области: деньги, таможня, чердак, штаны, дурак. Добавьте к этому сотни топонимов в степных регионах РФ: Астрахань, Саратов, Урал, Самара, Уфа, Челябинск, Курган, Тюмень. Невероятно продуктивные сельскохозяйственные районы Великой степи были локомотивом демографического и экономического роста России начиная с 15 века, и особенно – когда имперские завоевания сделали их безопасными для заселения в 18 веке.

Фамилии

Шарапов, Юсупов, Шереметьев, Карамзин, Булгаков, Тургенев, Радищев, Чадаев, Бердяев.

Первый русский историк Николай Карамзин, автор концепции монголо-татарского ига, сам был из татарского года. Карамзин = Кара-Мурзин

Казачество

По сути, казаки – это славяне, которые придерживались тюркского образа жизни. Они считали себя отдельной от русских и украинцев нацией, пока русские цари не подкупили их деньгами и не укротили пушками. А затем Ленин, Троцкий и Сталин стерли их с лица земли.

Сибирь

Это тюркское название, и неудивительно – территория изначально была игровой площадкой тюркских племен. Даже русская колонизация произошла благодаря большому содействию дружественных тюрков. Главного героя ранней сибирской колонизации Ермака некоторые ученые считают крещеным татарином Ярмуком.

Захват заложников

Аманат – это такой "дружественный" заложник. Царские власти брали "на воспитание" молодежь из знати покоренных народов. Сохранность детей туземцев была главным инструментом политического контроля в ранней Московии и даже в имперское время. Часто из таких добровольных пленников вырастали очень полезные для страны люди – ученые, художники, полководцы.

Смешанные браки

Стали главным двигателем присоединения земель к востоку от Урала. Из-за огромных расстояний казакам, промышленникам и другим одиноким мужчинам-поселенцам не имело смысла привозить невест из центральных губерний. Они женились на местных девушках. Их потомство было довольно многочисленным, принадлежало к православной вере и считало себя русскими.

Аристократия

Татары, переходившие на службу московским князьям и царям, не оставили военное дело. В 17 веке из них состояло до трети армии

Знать присоединенных народов активно использовалась в формировании местной администрации и часто делала неплохую карьеру в столице. До того, как Петр I стал ориентироваться на Запад, христианизированные татары были главным источником пополнения русской элиты. До революции волжских татар даже дразнили словом "князь" - так много из их среды вышло дворян.

Источник - Живая Средняя Азия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1567253100
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