Новое и чуть старого. О чем говорит состав нового правительства Украины

15:08 31.08.2019 Константин Скоркин



Главная проблема нового правительства – это ожидающие его суровые украинские реалии. Большинство новых министров – прогрессивные молодые идеалисты, получившие образование в западных вузах, создатели успешных стартапов – могут быть недостаточно знакомы с повседневной жизнью страны, далекой от постиндустриальных кластеров цифровой экономики. Столкновение с ней может стать шоком как для самих реформаторов, так и для украинского общества, жаждущего немедленных перемен



Новое украинское правительство – самое молодое в истории страны. Премьер-министру – 35 лет, большинству его министров нет и сорока, самому младшему – даже тридцати. После вынужденной задержки из-за саботажа, устроенного старыми составами правительства и парламента, Зеленский наверстывает упущенное – правительство было утверждено в первый же день работы новой Верховной рады, затянувшийся до глубокой ночи. Теперь президент Украины обладает полномочиями, о которых его предшественники могли только мечтать.



Процедура



Такого скоростного утверждения правительства Зеленский смог добиться благодаря тому, что его партия "Слуга народа" образовала монобольшинство в парламенте – 254 депутата из 450. Это впечатляющая машина для голосования, превратившая процедуры согласования и обсуждения кандидатур в формальный ритуал: все внесенные Зеленским чиновники были утверждены голосами "слуг". У прочих партий выбор был небольшой: или стать сателлитом этого большинства (как "Батькивщина", за лояльность награжденная должностью второго вице-спикера), или уходить в глухую оппозицию (как партия Порошенко "ЕС"). Причем ни то ни другое не оказало особого влияния на принятие решений.



Неопытность своего депутатского корпуса "Слуга народа", похоже, будет компенсировать высоким уровнем партийной дисциплины. В первый же день стало известно, что во фракции будет введена строгая иерархия по общению с прессой, с выделением группы спикеров – толкователей политики президента (для них будут готовить ежедневные темники) и безмолвного большинства.



Впрочем, видеть в "Слуге народа" ряд глухих согласных рановато: уже пакетное голосование за новый состав Кабмина, куда вошел старый глава МВД Арсен Аваков, не получило единодушного одобрения – 14 депутатов из "слуг" не голосовали.



Вполне возможно, что после первой волны единодушия, вызванной стремлением помочь президенту и убрать от власти предшественников, "Слуга народа" начнет фрагментироваться на группы по интересам, связанные с различными течениями внутри "команды Зе" – квартальских, коломойских и так далее. И самое интересное и важное в украинской политике будет теперь происходить внутри одной партии.



Кадры и задачи



Зеленский не скрывал, что хотел бы технократическое правительство, которое бы вписывалось в новую модель управления: решения принимает президент, исполняет – Кабмин. В такой модели правительство должно перестать быть самостоятельной политической силой. Поэтому выбор Зеленского пал на молодого киевского юриста и предпринимателя Алексея Гончарука, ставшего в итоге премьер-министром.



Гончарук не связан с олигархическими кланами (хотя украинские медиа и обращают внимание на то, что Гончарука порекомендовал Зеленскому Андрей Богдан, бывший юрист Коломойского) и будет полностью обязан своим возвышением президенту. У него, как и у президента, почти нет политического опыта, если не считать неудачной попытки баллотироваться в Раду в 2014 году с результатом 0,1%.



Основной профессиональный опыт Гончарука связан с руководством Офисом эффективного регулирования – экспертным центром, созданным Всемирным банком для улучшения украинского инвестиционного климата. Зеленский вообще высоко оценивает работу этого центра: его представители получили свою квоту в списке "Слуги народа", а помимо премьер-министра, в Кабмине будут еще двое выходцев из этой структуры – министр юстиции Денис Малюська и министр энергетики Алексей Оржель.



На премьерском посту Гончарук должен первым делом наладить работу Украины с МВФ, оптимизировать систему государственного управления, а также провести большую приватизацию с привлечением крупных внешних инвесторов, прежде всего в банковской сфере. "Банки следует продать в первую очередь. Я хочу, чтобы десять крупных системных банков зашли в Украину", – говорил будущий премьер в интервью Bloomberg. Так что "Приват-банк" вряд ли вернется к прежнему владельцу Игорю Коломойскому.



Но главная задача нового премьер-министра – подготовить страну к снятию моратория на продажу земли. Это решение наверняка вызовет бурную активность оппозиции, которая попытается представить его как распродажу страны. Правительство должно обеспечивать экономический рост, который, в свою очередь, должен служить опорой рейтинга Зеленского.



Большое внимание новое правительство уделит цифровизации экономики и госуправления в рамках программы Зеленского "Держава в смартфоне", для этого в Кабмине вводится должность цифрового вице-премьера: им стал двадцативосьмилетний IT-предприниматель Михаил Федоров (самый молодой министр), разрабатывавший технологическую сторону избирательной кампании Зеленского. А министром Кабинета министров, то есть тем, кто контролирует исполнение министерствами указаний премьера, неожиданно стал совладелец первого в стране мобильного банкинга Дмитрий Дубилет, бывший директор IT-департамента "Приват-банка" (и сын его председателя правления).



Во внешней политике новый кабинет должен озаботиться продолжением евроатлантического курса. Несмотря на миротворческие заигрывания с Кремлем, именно этот вектор по-прежнему остается приоритетным. За внешнюю политику в новом правительстве будет отвечать глава МИД Вадим Пристайко, кадровый дипломат, бывший посол Украины в Канаде, до прихода в команду Зеленского он возглавлял миссию Украины при НАТО. Пристайко на хорошем счету на Западе и должен олицетворять неизменность внешнеполитического курса Украины.



За европейскую интеграцию в правительстве будет отвечать еще один кадровый дипломат, Дмитрий Кулеба, бывший до этого представителем Украины в Совете Европы. Новый министр обороны, выходец из крупного бизнеса, Андрей Загороднюк будет работать над искоренением коррупции в армии (его назначили ранее в руководство печально известного коррупционными скандалами "Укроборонпрома") и приближением ее к стандартам НАТО.



Темная сторона



Из рядов инновационной молодежи в новом правительстве выбивается мрачная фигура Арсена Авакова, сохранившего свою должность министра внутренних дел, которую он занимает с 2014 года. Несмотря на все уверения, что Аваков остается в правительстве на полгода, под личные гарантии президента, до подготовки достойного сменщика, его непотопляемость свидетельствует, что полного разрыва со старыми элитами не получается.



Подобная преемственность означает, что Игорь Коломойский, еще во время президентских выборов заключивший пакт с главой МВД, имеет влияние на кадровые решения Зеленского. К тому же в своих интервью Коломойский давал точные прогнозы о будущих назначениях, то есть он как минимум хорошо информирован о ситуации внутри команды президента.



Политически токсичную фигуру Авакова, похоже, Зеленскому выгоднее держать внутри команды, чем вне ее. Опытный министр наверняка еще не раз пригодится президенту в работе с оппозицией. Можно не сомневаться, что оппозиционерам быстро надоест бесплодно сопротивляться "слугам народа" в стенах парламента и они обратятся к любимой игрушке украинской политики – голосу улицы.



Люди Порошенко вполне способны начать шантажировать Зеленского новым Майданом, а саботаж силовиков в этой ситуации может иметь плачевные последствия. Тут и пригодится богатый опыт Авакова по преодолению массовых беспорядков. Тем более что прочие силовые ведомства возглавили представители ближнего круга Зеленского: СБУ – друг детства Иван Баканов, а Генпрокуратуру – советник по антикоррупционной политике Руслан Рябошапка. Они смогут уравновесить влияние Авакова на силовой блок.



Расставляя на ключевые посты близких людей, Зеленский стремится сделать Кабмин лояльным и полностью подконтрольным, превратить его в витрину своей политики, обращенную к потенциальным инвесторам, и символом очищения власти от старой элиты, чего требует от него общество.



Но главная проблема нового правительства – это ожидающие его суровые украинские реалии. Большинство новых министров – прогрессивные молодые идеалисты, получившие образование в западных вузах, создатели успешных стартапов – могут быть недостаточно знакомы с повседневной жизнью страны, далекой от постиндустриальных кластеров цифровой экономики. Столкновение с ней может стать шоком как для самих реформаторов, так и для украинского общества, жаждущего немедленных перемен. В свое время Порошенко пожертвовал реформаторами ради бизнес-интересов своего окружения. Сейчас может получиться так, что Зеленский сделает то же самое ради народной любви, которая так много значит для него. Источник - Московский Центр Карнеги

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