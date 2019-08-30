В Туркмении новый муфтий - Ялкаб Ходжагулыев

19:29 31.08.2019

В Туркменистане назначили нового муфтия



30 августа в Ашхабаде прошло совещание священнослужителей, в котором приняли участие религиозные деятели и старейшины страны, передает госинформагентство ТДХ.

После слов благодарности в адрес президента Гурбангулы Бердымухамедова "за создание условий для совершения обряда хаджа", собравшиеся выбрали нового муфтия Туркменистана. Им стал главный имам Лебпаского велаята (области) Ялкаб Ходжагулыев. На освободившееся место в Лебап был переведен главный имам Ахалского велаята В.Ишангулыев, в свою очередь в Ахал был переведен главный имам Геоктепинского этрапа (района) Т.Джемшидов.

Назначенные священнослужители еще раз поблагодарили главу государства, пообещав трудиться на благо страны и воспитывать молодежь согласно ценностям и традициям туркменского народа.

Конкретных причин смещения прежнего муфтия Чарыгелди Серяева издание не указывает, ограничившись лаконичным объяснением, что перестановки были сделаны, "следуя традиции ротации".