Купаясь в Иссык-Куле пропал без вести глава Российско-Кыргызского фонда развития Эркин Асрандиев

19:48 31.08.2019

Пропал глава РКФР. Премьер-министр поручил МЧС мобилизовать все силы на поиски



Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил мобилизовать все силы на поиски главы Российско-Кыргызского фонда развития Эркина Асрандиева, пропавшего во время заплыва на озере Иссык-Куль. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Глава кабмина поручил Министерству чрезвычайных ситуаций и другим компетентным органам усилить поиски.

О пропаже главы РКФР сообщила на Facebook Гульбара Барыктабасова.



-------------



На поиски председателя Российско-Кыргызского фонда развития привлечены теплоход "Молтур". Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Уточняется, что поиски пропавшего без вести Эркина Асрандиева не прекращаются.

"Кроме того, привлечены 14 спасателей. На теплоходе без вести пропавшего ищут по поверхности воды, спасатели ищут его на берегу", - сообщили в МЧС.



Аида Джумашова



-----------------------------------



Спасатели нашли сопровождающего председателя Российско-Кыргызского фонда развития Эркина Асрандиева. Сам глава РКФР еще не обнаружен. Об этом 24.kg сообщили в МЧС.

Уточняется, что мужчина, сопровождающий Эркина Асрандиева дрифовал на байдарке.

Он сообщил, что Асрандиев в один момент пропал из виду. Есть вероятность, что последний переплыл озеро.

Эркин Асрандиев пропал 31 августа. Примерно в 8.00 он начал заплыв в озере Иссык-Куль в местности Чырпыкты. Но сих пор не вышел на связь.