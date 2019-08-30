РосБурятСенатор Мархаев напал на журналистку после вопроса о подпольных казино

21:42 31.08.2019

Член Совфеда от Иркутской области Вячеслав Мархаев напал на журналиста после вопроса о подпольных казино в Улан-Удэ. По данным РЕН ТВ, сенатор схватил руку корреспондента телеканала Евгении Могилевской и начал ее выкручивать.



Отмечается, что журналисты подошли к Мархаеву на встрече с избирателями. В результате произошедшего оператор получил ушиб, а корреспондент РЕН ТВ - вывих руки. Съемочная группа уже обратилась с заявлением в правоохранительные органы.



По словам журналистов, нападение связано с выпущенным ранее расследованием о "незакрываемом" подпольном казино в Улан-Удэ.



Ранее в августе в населенном пункте Золочев Харьковской области неизвестные напали на съемочную группу телеканала "112 Украина" и избили журналиста Олега Решетняка.