Асрандиева нашли на берегу - жив

23:37 31.08.2019

, Аида ДЖУМАШОВА

Пропавшего на Иссык-Куле Эркина Асрандиева нашли на берегу



Пропавшего без вести председателя Российско-Кыргызского фонда развития Эркина Асрандиева нашли. Об этом 24.kg сообщил прокурор Иссык-Кульского района Улукбек Узакбаев.

По его словам, Эркина Асрандиева нашли на южном берегу озера Иссык-Куль 1 сентября в 1.55 ночи.



Он пропал 31 августа. Примерно в 8.00 Эркин Асрандиев начал заплыв в озере Иссык-Куль в местности Чырпыкты. Он не выходил на связь. Ближе к вечеру родные и близкие забили тревогу.