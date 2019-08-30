 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 01.09.2019
00:52  Русские девушки рассказали, почему хотят переехать в Китай и как им там живется, - Baijiahao
00:45  Новая книга Виктора Пелевина - сборник повестей "Искусство легких касаний"
00:44  Китай обеспечил свое население авто и готов заполнить российский рынок
00:42  Когда я жарю казахско-индийские чапати… (об имидже национальной лепешки "шельпек"), - Н.Даутбек-кызы
Суббота, 31.08.2019
23:37  Асрандиева нашли на берегу - жив
21:42  РосБурятСенатор Мархаев напал на журналистку после вопроса о подпольных казино
19:48  Купаясь в Иссык-Куле пропал без вести глава Российско-Кыргызского фонда развития Эркин Асрандиев

19:29  В Туркмении новый муфтий - Ялкаб Ходжагулыев
15:09  Торговая война: США сильно насмешили Китай своими санкциями
15:08  Новое и чуть старого. О чем говорит состав нового правительства Украины, - К.Скоркин
15:06  Аппетиты буржуазных хищников в Сирии, - С.Кожемякин
15:05  Какое влияние татары и тюрки вообще оказали на русскую культуру?
13:08  В тюрьме порезали убийцу Р.Кеннеди - палестинца Серхана Серхана (он еще жив)
12:28  Латвия заявила, что "никогда не была" в составе СССР. Отшибись исторической памяти
11:51  В Узбекистане создано ГосАгентство "Узбеккосмос"
11:05  Кого и как контролирует на Украине Коломойский, - А.Каневский
10:52  Стартаперы потеснят старперов? В Узбекистане учреждена инновационная "Академия молодежи"
09:38  "Большая восьмерка" – утопия Трампа, - Л.Ивашов
09:15  Санкции, шантаж, войны: Как американцы будут продавливать свой СПГ, - "СП"
09:05  Пекин меняет тактику в торговой войне с США, - М.Сергеев
00:51  Сын Ахмад Шаха Масуда готов воевать с талибами. Новый "Северный альянс" может понадобиться для защиты наркобизнеса в Панджшере
00:34  В Узбекистане артисты давали взятку, чтобы спеть на праздновании Дня независимости - всех выдал артист Хамидов
00:32  Талибы захватили уезд Чах-Аб на границе с Таджикистаном
00:28  Армия Турции в Идлибе идет на столкновение с российскими ЧВК, - В.Мухин
00:10  Англо-амеро-канадо-германский консорциум обещает построить под Джизаком полиметаллический ГОК за $450 млн
Пятница, 30.08.2019
22:34  УкрШоу "Слуга народа" продолжается в реале, - Глеб Простаков
21:46  Иранская ракета "Сафир" взорвалась на стартовом столе. Трамп уверяет, что он не пакостил
21:39  США – гонка вооружений под прикрытием программ кибербезопасности, - В.Прохватилов
18:08  Афганский спецназ вышел на самообеспечение, - А.Серенко
17:38  Тамарина гора – символ борьбы с басмачеством в Таджикистане, - А.Гафуров
15:58  Алматинская обл. В оппозиционерку Арзамасову стреляли на ступенях акимата, задержан аким Аппасов...
15:33  Новое обострение американо-китайских отношений – испытание на выносливость, - В.Пироженко
15:09  Султан Мулай Исмаил - жестокий правитель и самый многодетный отец в истории мира
15:05  Сыгынак, Орбулак, Буланты - по местам великих побед Казахского ханства, - "Э-К"
15:03  Драки, судимость и семейные связи. Что известно о мэре Джалал-Абада Тагаеве
15:00  Новое правительство Украины. Они знают, где находится рай, - В.Стоякин
14:55  Путин, Эрдоган, мороженка и шоу с самолетиками... Репортаж с МАКСа-2019
13:26  Дурманий больше не посол Ирана в Ташкенте
13:13  Откупился? Уволенный неделю тому за коррупцию ректор ТашГЮУ Каньязов назначен... замдиректора Агентства по интеллектуальной собственности Узба
12:25  Матерый российский гешефт-махер Макаров (Итера) стал советником советника Аркадага по ТЭКу Какаева
12:01  Новым главой Минстроя Узбекистана станет Батыр Закиров
11:07  Банда Зеленого-Терпило, - Ростислав Ищенко
10:53  КырНаркотрафик. Горные тропы, схроны, чабаны и "ямы"
10:37  В Кыргызстане создана Госкомиссия по событиям в Кой-Таше
10:00  Британского принца Эндрю трясут за штаны. Педофил со стажем, - Le Figaro
09:55  Подводные дороги, подземные небоскребы, космо-отели... Как будет выглядеть мир через 50 лет, - Daily Mail
09:50  "Казселезащиту" доверили экс-послу в Киргизии Кокрекбаеву. Пока петух не кукарекнул...
09:39  Россия-Китай: стратегический брак по расчету, - National Interest
09:36  Гонка империй. Действительно ли колониализм изжил себя? - Хусейн Шобокши
09:20  Джизакский сингапурец Садуллаев возглавил Мирзи-югенд
09:10  Американская разведка против китайского гиперзвука, - ВПК
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Новая книга Виктора Пелевина - сборник повестей Искусство легких касаний Новая книга Виктора Пелевина - сборник повестей "Искусство легких касаний"
00:45 01.09.2019

Пелевин, "Солярис" и Эдем: главные книги августа
Новый роман от главного конспиролога русской литературы, "долгострой" от автора "Книжного вора", биография Лема и другие новинки месяца

Николай Корнацкий
Сергей Уваров

Скоро осень, а значит, в книжные магазины уже спешит новый роман Пелевина. Период отпусков позади - пришло время для нон-фикшена и серьезной литературы. "Известия" рассказывают о лучших книгах, которые вышли в августе.

Трогает всерьез: Виктор Пелевин вернулся с "Искусством легких касаний"
В новой книге писатель находит связь между гаргульями Нотр-Дама, движением #MeToo и работой российских спецслужб

Новый Пелевин в осенний сезон - одна из главных культурных констант современной России. В этом году книга вышла даже немного раньше обычного. Кроме того, вопреки традиции с писателем случился не роман, а сборник повестей. И хотя все три сюжетно самостоятельны, посвящены они одной теме - технологиям манипуляций во всем их разнообразии. Две - "Иакинф" и "Столыпин" - сравнительно небольшие. Первая рассказывает о группе "белых воротничков", которых водит по кавказским горам чудаковатый абориген. Вторая о том, как во время дальнего перегона зэк рассказывает своим соседям странную историю из прошлого.

Наконец, третья повесть, подарившая название всему сборнику, притворяется дайджестом, пересказом с элементами рецензии вымышленного романа писателя Голгофского, знакомого нам по "Лампе Мафусаила". Здесь Пелевин в полной мере демонстрирует свой талант к увлекательной конспирологии, увязывая в один сюжет египетские мумии, маркиза де Сада, капричос Гойи и русские спецслужбы. "Искусство далеких касаний" сложно отнести к безусловным удачам (две другие повести будут все-таки жанрово и художественно посильнее), но точно подарят пару вечеров отличного чтения.

Он написал убийство: новый роман Харуки Мураками оказался детективом
В центре истории - загадочная картина с поединком Дон Жуана и командора

Это уже вторая биография великого польского фантаста на русском языке. Первая, написанная нашими соотечественниками Геннадием Прашкевичем и Владимиром Борисовым, была издана в серии ЖЗЛ четыре года назад. Войцех Орлинский несколько свысока, мимоходом комментирует работу коллег в начале своей книги, и затем, попеняв им на ряд неточностей и ошибок, начинает собственное въедливое исследование жизни любимого писателя, подолгу останавливаясь на спорных датах или незначительных на первый взгляд сюжетах.

Да, биограф даже не пытается скрывать своего фанатского отношения к объекту исследования - часто переходит на речь от первого лица и не боится мемуарных отступлений. Соответственно, наибольшее удовольствие от книги получит такой же преданный поклонник Лема, дотошный и уже знающий общую канву. Впрочем, и обязательную программу книга также выполняет. Тут есть и история создания романа "Солярис", и спор с Тарковским по поводу его экранизации, и знаменитая ссора с Филипом К. Диком.

Глобальное затемнение: белорусская антиутопия о распаде сознания
Роман Виктора Мартиновича ставит под сомнение блага современной цивилизации

В середине 2000-х молодой австралийский автор Маркус Зусак буквально ворвался в мир литературы с романом "Книжный вор" - жутковатой историей выживания маленькой девочки в годы Второй мировой, рассказанной от лица Смерти. Голливудская экранизация книги даже была номинирована на "Оскар" - пусть и за лучший саундтрек. С новым же романом Зусак не спешил - от первоначальной задумки до книжного прилавка прошло целых 13 лет. И спасибо переводчику, кропотливая работа над каждой фразой чувствуется даже в русскоязычной версии.

Сюжет прост. Пятеро братьев Данбар живут одни в захолустье. Они предоставлены сами себе, после того как мама умерла, а отец (которого они сами прозвали Убийцей - за убийственное безразличие к своей семье) ушел. Но однажды папа вернулся, и не просто так, а с безумной идеей - построить в пустыне глиняный мост через реку. Явная попытка наладить контакт с близкими провалилась. Почти все сыновья отказались, кроме одного, по имени Клэй. "Глиняный мост" сложно устроен и изобретательно написан, с явной претензией остаться в веках.

Бумажный солдат: трагическая и высокая судьба Михаила Зощенко
Главный сатирик 1920-х был боевым офицером Первой мировой

Великого лингвиста и одного из последних титанов российской науки XX века не стало в конце 2017 года, и книга его ученицы и давнего друга Марии Бурас - попытка по горячим следам собрать свидетельства тех, кто знал Андрея Анатольевича лично. Имя исследователя, возможно, не так известно за пределами академической среды, но плодами его гениальности пользуемся мы все. Революционные работы Зализняка по описанию русского словообразования положены в основу алгоритмов поисковых систем (за кандидатскую диссертацию по этой теме он был сразу удостоен докторской степени). Кроме того, именно он смог наконец поставить точку в споре о подлинности "Слова о полку Игореве", научными методами доказав невозможность подделки.

Из многочисленных рассказов (всего в книге использовано интервью трех десятков собеседников) складывается подробная биография Зализняка - от детства в эвакуации до самых последних открытий - но не парадная, совсем интимная. Образ складывается из множества живых деталей: нелюбовь к галстуку, стойкая привычка (до покупки первого компьютера) работать лежа, непозволительная мягкость в отношениях с учениками. Есть тут такие истории, про которые не знали даже близкие. Например, факт подписи в защиту будущего академика Вячеслава Иванова - будучи молодым преподавателем, он не подал руки одиозному критику, участнику травли Пастернака, и был уволен из МГУ. Самоубийственный протест тогда подписали всего трое аспирантов, и Зализняк - один из них.

Дюймовочка и рептилоиды: Сергей Лукьяненко о межвидовой любви
Что едят политические аналитики планеты Соргос

Британский режиссер Дерек Джармен - один из лидеров киноавангарда 1980–1990-х, автор скандальных лент "Эдуард II", "Витгенштейн", "Сад", трагический герой поколения, познавшего все соблазны свободы и первым столкнувшегося со СПИДом. А еще - увлеченный садовник, выстроивший на пустоши напротив атомной станции свой Эдем и тщательно, с научной основательностью ухаживавший за ним. День за днем Джармен фиксировал на бумаге свои шаги по благоустройству сада, чередуя приземленные (в прямом и переносном смысле) описания с размышлениями о жизни, судьбе, творчестве.

Позже к этому добавились больничные хроники - свои физические страдания художник описывает с такой же меланхоличной созерцательностью, как и увядание какой-нибудь календулы или настурции. Это соединение глубинного трагизма, боли, осознания своего бессилия с истинно буддистским спокойствием и смиренным служением природной красоте - пожалуй, главная особенность 400-страничного труда, вышедшего еще при жизни автора под названием "Современная природа", а теперь переведенного на русский. Издание дополнено прекрасным предисловием-эссе Оливии Лэнг ("Одинокий город", "К реке").

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1567287900
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Заседание Нацсовета под председательством Президента состоится 6 сентября
- Кадровые перестановки
- Дело чести
- Акимат фактически сорвал сроки газификации Нур-Султана – министр энергетики
- Вопросы развития Национальной системы квалификаций обсудили в столице
- В Минздраве РК состоялось заседание Республиканского штаба по вопросу снижения материнской смертности
- Новый скандал разгорелся в министерстве образования Казахстана
- КПМГ аннулирует аудиторское заключение фальсифицированной финансовой отчетности за три года, предоставленной Стати
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  