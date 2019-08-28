Русские девушки рассказали, почему хотят переехать в Китай и как им там живется, - Baijiahao

00:52 01.09.2019

Baijiahao, Китай



© AP Photo, Ng Han Guan

Сейчас все больше людей предпочитают путешествовать в другие страны, не исключением оказались и китайцы. Россия – одно из их излюбленных направлений, но привлекает их не только природа и достопримечательности. Все дело в русских девушках, которые здесь как на подбор: стройные, высокие и красивые. Примечательно, что многие из них хотят переехать жить в Китай. Автор разбирается, почему.



Baijiahao (Китай): русские девушки рассказали, почему хотят переехать в Китай и как им там живется

31.08.2019



Сейчас людям все больше нравится ездить в другие страны, путешествовать, для большинства это стало одним из способов развлечься. Наибольшей популярностью среди китайских туристов пользуются страны, расположенные неподалеку, например, Россия. Китайские туристы очень любят ездить туда, но не только потому, что это близко, а еще и из-за обилия красавиц. Большинство российских девушек - блондинки с высоким носом, изящной фигурой и высоким ростом, что соответствует китайским представлениям о красоте. К тому же красавиц в России так много, что они уже стали прекрасной особенностью этой страны. Именно поэтому китайские туристы любят ездить в Россию.



Путешествуя по Китаю, многие могли заметить, что на севере можно встретить немало русских, все они хотят переехать жить в Китай. Интернет-пользователям наверняка будет интересно узнать, зачем же русским девушкам переезжать в Китай? Они сами ответили на этот вопрос, и я подробно расскажу о причинах подобного решения.



Экономика нашей страны не стоит на месте, развивается наука, растет уровень жизни. После начала осуществления политики реформ и открытости Китай стал крупнейшей развивающейся страной, его экономика стала "семимильными шагами" подниматься со "дна". Китай - экономическая держава и по объему торговли занимает ведущее место. Такая мощь в сочетании с древней культурой привлекает все больше иностранцев, которые надеются добиться успехов в Китае. Некоторые из них, узнав побольше о местных традициях и культуре, тут же создают здесь семью, заводят детей и остаются жить. Почему же так много россиянок стремятся переехать в Китай? Что такого особенного они нашли в этой стране? Как оказалось, Китай - страна с безупречной правовой системой, где чтят законы, гарантируют личную безопасность и имущественное равенство. В Китае удобная транспортная система и достаточно развитая экономика. Одним словом, практически ни с чем не возникает проблем.



На севере Китая, в провинции Хэйлунцзян, можно увидеть много иностранцев, при этом большую часть составляют русские девушки. Так почему же они хотят жить в Китае? На этот вопрос ответили сами россиянки. Они приезжают сюда, так как здесь больше возможностей для развития и более высокие зарплаты. Россия - развитая страна, но не во всем, некоторые районы Китая выглядят более передовыми, чем Россия. Все хотят приехать сюда работать, чтобы больше зарабатывать и лучше жить.



Благодаря своим прекрасным природным данным, русские красавицы могут устраиваться работать моделями, где как раз требуются высокие и стройные девушки. В Китае большой спрос на иностранных моделей, они работают за хорошие деньги, иногда даже за почасовую оплату. Это отличная возможность для девушек из не самых богатых семей.



Некоторые из них ведут прямые трансляции, как известно, этот вид деятельности за последние годы стал очень популярен. Путешествуя по Китаю, можно часто увидеть, как люди на улицах ведут стримы. Иностранки очень популярны среди интернет-пользователей, ведь они высокие, стройные, умеют петь и танцевать. Популярность в сети вознаграждается неплохими деньгами. Китай - очень безопасная страна, поэтому иностранцы любят проводить здесь время, зачастую они даже хотят переехать сюда жить, чтобы заниматься саморазвитием в долгосрочной перспективе.



Благодаря природным особенностям, прекрасные россиянки преуспевают в Китае на любом поприще, будь то модельный бизнес или стримы в интернете. Многие русские девушки мечтают о такой жизни. Кто знает, может работа сведет их со спутником жизни, они выйдут замуж и проживут в Китае прекрасную жизнь.



Оригинал публикации: 为何俄罗斯美女都想定居到中国，她们是怎样生活的，美女说出答案

Опубликовано 28/08/2019