 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 01.09.2019
09:17  КазПолицаям вернули "волшебные палочки" (жезлы)
08:22  КазМинЭнерго обвинил акимат Нур-Султана в срыве газификации. Газопроводы растырили по карманам
00:52  Русские девушки рассказали, почему хотят переехать в Китай и как им там живется, - Baijiahao
00:45  Новая книга Виктора Пелевина - сборник повестей "Искусство легких касаний"
00:44  Китай обеспечил свое население авто и готов заполнить российский рынок
00:42  Когда я жарю казахско-индийские чапати… (об имидже национальной лепешки "шельпек"), - Н.Даутбек-кызы
Суббота, 31.08.2019
23:37  Асрандиева нашли на берегу - жив

21:42  РосБурятСенатор Мархаев напал на журналистку после вопроса о подпольных казино
19:48  Купаясь в Иссык-Куле пропал без вести глава Российско-Кыргызского фонда развития Эркин Асрандиев
19:29  В Туркмении новый муфтий - Ялкаб Ходжагулыев
15:09  Торговая война: США сильно насмешили Китай своими санкциями
15:08  Новое и чуть старого. О чем говорит состав нового правительства Украины, - К.Скоркин
15:06  Аппетиты буржуазных хищников в Сирии, - С.Кожемякин
15:05  Какое влияние татары и тюрки вообще оказали на русскую культуру?
13:08  В тюрьме порезали убийцу Р.Кеннеди - палестинца Серхана Серхана (он еще жив)
12:28  Латвия заявила, что "никогда не была" в составе СССР. Отшибись исторической памяти
11:51  В Узбекистане создано ГосАгентство "Узбеккосмос"
11:05  Кого и как контролирует на Украине Коломойский, - А.Каневский
10:52  Стартаперы потеснят старперов? В Узбекистане учреждена инновационная "Академия молодежи"
09:38  "Большая восьмерка" – утопия Трампа, - Л.Ивашов
09:15  Санкции, шантаж, войны: Как американцы будут продавливать свой СПГ, - "СП"
09:05  Пекин меняет тактику в торговой войне с США, - М.Сергеев
00:51  Сын Ахмад Шаха Масуда готов воевать с талибами. Новый "Северный альянс" может понадобиться для защиты наркобизнеса в Панджшере
00:34  В Узбекистане артисты давали взятку, чтобы спеть на праздновании Дня независимости - всех выдал артист Хамидов
00:32  Талибы захватили уезд Чах-Аб на границе с Таджикистаном
00:28  Армия Турции в Идлибе идет на столкновение с российскими ЧВК, - В.Мухин
00:10  Англо-амеро-канадо-германский консорциум обещает построить под Джизаком полиметаллический ГОК за $450 млн
Пятница, 30.08.2019
22:34  УкрШоу "Слуга народа" продолжается в реале, - Глеб Простаков
21:46  Иранская ракета "Сафир" взорвалась на стартовом столе. Трамп уверяет, что он не пакостил
21:39  США – гонка вооружений под прикрытием программ кибербезопасности, - В.Прохватилов
18:08  Афганский спецназ вышел на самообеспечение, - А.Серенко
17:38  Тамарина гора – символ борьбы с басмачеством в Таджикистане, - А.Гафуров
15:58  Алматинская обл. В оппозиционерку Арзамасову стреляли на ступенях акимата, задержан аким Аппасов...
15:33  Новое обострение американо-китайских отношений – испытание на выносливость, - В.Пироженко
15:09  Султан Мулай Исмаил - жестокий правитель и самый многодетный отец в истории мира
15:05  Сыгынак, Орбулак, Буланты - по местам великих побед Казахского ханства, - "Э-К"
15:03  Драки, судимость и семейные связи. Что известно о мэре Джалал-Абада Тагаеве
15:00  Новое правительство Украины. Они знают, где находится рай, - В.Стоякин
14:55  Путин, Эрдоган, мороженка и шоу с самолетиками... Репортаж с МАКСа-2019
13:26  Дурманий больше не посол Ирана в Ташкенте
13:13  Откупился? Уволенный неделю тому за коррупцию ректор ТашГЮУ Каньязов назначен... замдиректора Агентства по интеллектуальной собственности Узба
12:25  Матерый российский гешефт-махер Макаров (Итера) стал советником советника Аркадага по ТЭКу Какаева
12:01  Новым главой Минстроя Узбекистана станет Батыр Закиров
11:07  Банда Зеленого-Терпило, - Ростислав Ищенко
10:53  КырНаркотрафик. Горные тропы, схроны, чабаны и "ямы"
10:37  В Кыргызстане создана Госкомиссия по событиям в Кой-Таше
10:00  Британского принца Эндрю трясут за штаны. Педофил со стажем, - Le Figaro
09:55  Подводные дороги, подземные небоскребы, космо-отели... Как будет выглядеть мир через 50 лет, - Daily Mail
09:50  "Казселезащиту" доверили экс-послу в Киргизии Кокрекбаеву. Пока петух не кукарекнул...
09:39  Россия-Китай: стратегический брак по расчету, - National Interest
09:36  Гонка империй. Действительно ли колониализм изжил себя? - Хусейн Шобокши
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
КазМинЭнерго обвинил акимат Нур-Султана в срыве газификации. Газопроводы растырили по карманам
08:22 01.09.2019

Акимат фактически сорвал сроки газификации Нур-Султана – министр энергетики
Канат Бозумбаев заявил, что необходимо вернуть выделенные ранее средства и оставить акимату столицы только ту сумму, которую они реально смогут освоить

Новую дорожную карту по газификации столицы поручил разработать министр энергетики Канат Бозумбаев. Он заявил, что акимат фактически сорвал сроки по строительству первого и второго пусковых комплексов первой очереди газораспределительных сетей.
"Прошу акимат города Нур-Султан разработать и представить министерству энергетики на согласование новую дорожную карту с актуализированными и реальными сроками строительства. Привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в срыве", - сказал он на заседании коллегии Минэнерго.

Замакима столицы Ермек Кизатов сообщил, что работа по газификации Нур-Султана ведется в двух направлениях. Первое - это газификация ТЭЦ-1, ТЭЦ-2. Второе – жилых массивов.
"Я хочу обратить внимание на то, что сроки по строительству первого и второго пусковых комплексов первой очереди газораспределительных сетей акиматом города Нур-Султан сорваны. Фактически сорваны. По дорожной карте ожидалось, что начало строительства будет в апреле текущего года с завершением и вводом в эксплуатацию в декабре. Но вы до сих пор не начали строительство ни по одному из этих объектов", - отреагировал Бозумбаев.

С его слов, из республиканского бюджета предусмотрели и перечислили в местный бюджет 2,7 миллиарда тенге.
"Ни одного тиына не освоено из этих средств", - возмутился министр.
Бозумбаев поручил проработать возврат выделенных ранее средств и оставить акимату столицы только ту сумму, которую они реально смогут освоить.
"У нас регионы в очереди стоят на газификацию. Остальные средства перераспределить по регионам, имеющим более высокую готовность", - сказал он.
Ранее в Минэнерго сообщали, что первый этап строительства газопровода "Сарыарка" завершится до конца 2019 года. Далее к газификации населенных пунктов приступят акиматы. Общая стоимость проекта - 267 миллиардов тенге (686 миллионов долларов).

Газопровод "Сарыарка" строится по поручению первого президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева.
Он предназначен для газификации столицы Казахстана, центральных и северных регионов страны. Фонд "Самрук-Казына" принимает участие в финансировании масштабного проекта, подрядчиком строительства выступает компания "КазСтройСервис", оператором – "Астана Газ КМГ".

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1567315320
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Заседание Нацсовета под председательством Президента состоится 6 сентября
- Кадровые перестановки
- Дело чести
- Акимат фактически сорвал сроки газификации Нур-Султана – министр энергетики
- Вопросы развития Национальной системы квалификаций обсудили в столице
- В Минздраве РК состоялось заседание Республиканского штаба по вопросу снижения материнской смертности
- Новый скандал разгорелся в министерстве образования Казахстана
- КПМГ аннулирует аудиторское заключение фальсифицированной финансовой отчетности за три года, предоставленной Стати
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  