КазМинЭнерго обвинил акимат Нур-Султана в срыве газификации. Газопроводы растырили по карманам

08:22 01.09.2019

Акимат фактически сорвал сроки газификации Нур-Султана – министр энергетики

Канат Бозумбаев заявил, что необходимо вернуть выделенные ранее средства и оставить акимату столицы только ту сумму, которую они реально смогут освоить



Новую дорожную карту по газификации столицы поручил разработать министр энергетики Канат Бозумбаев. Он заявил, что акимат фактически сорвал сроки по строительству первого и второго пусковых комплексов первой очереди газораспределительных сетей.

"Прошу акимат города Нур-Султан разработать и представить министерству энергетики на согласование новую дорожную карту с актуализированными и реальными сроками строительства. Привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в срыве", - сказал он на заседании коллегии Минэнерго.



Замакима столицы Ермек Кизатов сообщил, что работа по газификации Нур-Султана ведется в двух направлениях. Первое - это газификация ТЭЦ-1, ТЭЦ-2. Второе – жилых массивов.

"Я хочу обратить внимание на то, что сроки по строительству первого и второго пусковых комплексов первой очереди газораспределительных сетей акиматом города Нур-Султан сорваны. Фактически сорваны. По дорожной карте ожидалось, что начало строительства будет в апреле текущего года с завершением и вводом в эксплуатацию в декабре. Но вы до сих пор не начали строительство ни по одному из этих объектов", - отреагировал Бозумбаев.



С его слов, из республиканского бюджета предусмотрели и перечислили в местный бюджет 2,7 миллиарда тенге.

"Ни одного тиына не освоено из этих средств", - возмутился министр.

Бозумбаев поручил проработать возврат выделенных ранее средств и оставить акимату столицы только ту сумму, которую они реально смогут освоить.

"У нас регионы в очереди стоят на газификацию. Остальные средства перераспределить по регионам, имеющим более высокую готовность", - сказал он.

Ранее в Минэнерго сообщали, что первый этап строительства газопровода "Сарыарка" завершится до конца 2019 года. Далее к газификации населенных пунктов приступят акиматы. Общая стоимость проекта - 267 миллиардов тенге (686 миллионов долларов).



Газопровод "Сарыарка" строится по поручению первого президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Он предназначен для газификации столицы Казахстана, центральных и северных регионов страны. Фонд "Самрук-Казына" принимает участие в финансировании масштабного проекта, подрядчиком строительства выступает компания "КазСтройСервис", оператором – "Астана Газ КМГ".