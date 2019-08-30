КазПолицаям вернули "волшебные палочки" (жезлы)

09:17 01.09.2019

Казахстанским полицейским вернули жезлы (фото)



Министерство внутренних дел с 1 сентября 2019 года возобновляет применение жезлов для регулирования дорожного движения. Об этом NUR.KZ сообщили в пресс-службе МВД Республики Казахстан.



Стоит отметить, что жезлы будут применяться исключительно для регулирования дорожного движения, в особенности в темное время суток и условиях плохой видимости, а также для отвода транспортных средств при:

- дорожно-транспортных происшествиях и образовании заторов на дорогах, в том числе отключении светофоров;

- сопровождении организованных колонн транспортных средств;

- проведении антитеррористической операции и (или) охранных мероприятий;

- предотвращении и (или) ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий.



Использование жезлов улучшит восприятие участниками дорожного движения подаваемых регулировщиком сигналов и повысит безопасность самих полицейских, отмечают в пресс-службе.

Регулирование дорожного движения будут осуществляться с использованием жезла в жилетах и перчатках со светоотражающей отделкой с дополнительной подачей сигнала свистком.



Контроль за соблюдением безопасности дорожного движения будет осуществляться преимущественно с помощью автоматических систем фиксации.

Необходимо отметить, что на сегодняшний день работа патрульной полиции на автодорогах полностью переведена на автопатрулирование.



То есть остановка транспортных средств будет осуществляться в режиме автопатрулирования посредством подачи сигналов с использованием специальных свето-звуковых и громкоговорящих устройств – без применения жезлов. Остановка транспортных средств жестом руки полицейского исключается.



Возврат жезлов не потребует средств из бюджета на их приобретение, так как жезлы имеются в наличии, пояснили также в МВД.