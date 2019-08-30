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|Лукашенко собрал арбузы с красивыми девушками (PR-видео)
14:56 01.09.2019
Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 августа по окончании мероприятий во Дворце Независимости отправился на приусадебный участок.
Традиционно в августе Президент вместе с командой собирает здесь урожай, сообщает БЕЛТА.
Сегодня, в частности, убирали арбузы. Бахчевые на президентском поле успешно возделываются уже несколько лет.
Глава государства не раз отмечал, что климат в Беларуси меняется и вполне позволяет выращивать в том числе нетрадиционные теплолюбивые культуры.
Хотя нынешний год на бахчевые выдался не самый урожайный - лето было несолнечное.
В этот раз собрали 20 т арбузов.