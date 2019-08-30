Лукашенко собрал арбузы с красивыми девушками (PR-видео)

14:56 01.09.2019

Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 августа по окончании мероприятий во Дворце Независимости отправился на приусадебный участок.



Традиционно в августе Президент вместе с командой собирает здесь урожай, сообщает БЕЛТА.



Сегодня, в частности, убирали арбузы. Бахчевые на президентском поле успешно возделываются уже несколько лет.



Глава государства не раз отмечал, что климат в Беларуси меняется и вполне позволяет выращивать в том числе нетрадиционные теплолюбивые культуры.



Хотя нынешний год на бахчевые выдался не самый урожайный - лето было несолнечное.



В этот раз собрали 20 т арбузов.





