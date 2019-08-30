Турки-Cельджуки: великие Тюрки сокрушившие арабский Восток

15:03 01.09.2019 Первым врагом крестоносцев стали турки-сельджуки. Этот тюрский народ Казахстана сокрушил арабский мир, изменил всю историю Востока. Два крестовых похода Европы пытались отбросить сельджуков в пустыню, изнемогая от турецкой ярости. Что за народ и как воевал?



Тюркский передел



До 955 года 3 туркменских орды кочевали на казахских берегах Сырдарьи. Пока вождь одной из них - Сельджук, не принял ислам, став первым беком. Вера открыла дикарям законы, технологии и мечты о едином государстве. Его внуки Тогрул и Чагры объединили 3 орды в одну.



Колыбель тюркских народов до XIII века (увеличивай все)



Так возникла новая нация тюрков: турки-сельджуки. В этот век ислам принимает вся Центральная Азия. Начинается последний тюрский передел...



Караханиды вторгаются с восточного края Евразии в казахский центр. Под ударами караханидов гибнет в 999 году союзник сельджуков - Саманидское царство. Караханиды создают огромное ханство, другие тюрки разбирают осколки Саманидов.



Саманидское царство - покровитель сельджуков (они восточней Аральского моря)



И только кочевники-сельджуки не получают ничего. Наоборот - теряют свободу. Один из генералов погибшего царства создает свое – Газневидское государство в северном Иране и подчиняет сельджуков.



Но молодой турецкий волк заматерел, ему не хватает места. Голодная слюна капает с пасти, острые зубы рвут хозяйскую клетку…



Кровь волков



В 1040 году ядерный взрыв сельджуков сносит всех вокруг. За десять лет они захватывают Хорезм, Иран, Туркмению. Возникает свирепый Сельджукский султанат со своим султаном. Кипит кровь волков. Глобальная цель сельджуков – Великая Империя Турков и защита истинного ислама от еретиков-шиитов.



Завоевания туркменских сельджуков. Круг- Родина. Синим - земли крестоносцев (1099г)



В 1052 году свирепые сельджуки поднимают ставки. Они вторгаются на арабский Восток. В мир культуры и просвещения, древних наследников пророка. Ожиревших от покоя и благоденствия.



В 1055 году турки берут Багдад, Ирак падает к ногам. Затем Армения и Грузия. На юге сельджуки давят Фатимидский халифат, отбирая у него все до самого Египта. Настает час унижения Восточного Рима. В 1081 году турки вышвыривают Византийскую империю через Босфор, отбивая Малую Азию.



Победа над Византией при Манцикерте 1071 года. Синие флаги турков-сельджуков



Захваченные территории становятся Великой Империей Сельджуков. От Киргизии до Египта – это триумф тюркской орды...



Но Гроза Запада великий султан Мелик-шах умирает. А затем по Палестине бьют крестоносцы. Огромная держава турков не продержалась и 20 лет, распавшись после I крестового похода. В XII век турки - сельджуки входят в абсолютном хаосе.



В Малой Азии стал независимым Конийский султанат сельджуков Рума. Он не в лучшей форме - Византия десантируется и возвращает часть земель.



Оттяпанная крестоносцами полоса средиземноморского побережья Сирии окружена сельджукскими халифатами, чьи атабеки (цари) лишь формальные вассалы Великой империи Сельджуков.



Все против всех



Последний великий султан пытается в тысячах километров восточней удержать власть в Иране с Ираком. Ахмад Санджар уже попрощался с далеким Средиземноморьем. Вся тяжесть войны с крестоносцами легла на пограничные халифаты сельджуков.



Расстановка сил накануне II крестового похода.Зеленый-халифаты сельджуков.



На севере против Эгейского графства и Антиохийского княжества действовали несколько сельджукских государств. Самый сильный из них - халифат Зангидов. Именно здесь начнется контрнаступление мусульман, здесь появятся великие герои ислама.



В глубине территории крестоносцев засел намертво сирийский Алеппо, его европейцы никак не могут взять. Южней так же держится Дамаск. Крестоносцы I похода захватили все плодородные земли Сирии, восточная граница идет по лютой пустыне.



Турки-Сельджуки не в лучшей форме. Но они везде...



В пустыне нет халифатов, но полно злобных бедуинов. На юге лежит Хиджаз, арабский вассал сельджуков. Затем начинается Фатимидский халифат. Он запирает крестоносцев на южном конце Палестины. Его порт Аскалон закрывает европейцам путь в Египет.



Пестрый рубеж халифатов бьется с крестоносцами, рубит друг друга, а бедуины рубят всех. Вся эта вакханалия распада сельджуков позволит микромиру Христа выживать вдали от матери Европы. А затем придет II крестовый поход.



Но возня с пришельцами быстро перерастет в религиозный джихад. В конце XII века великий тюркский воин сожмет единый кулак ислама.



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Как воевали с рыцарями Европы тюрки Сельджуки?



Сельджуки победили арабский Восток тюркской стратегией боя и вооружениями. И стали сюрпризом для рыцарей - крестоносцев Святой Земли. Грозные турки на всех наводили страх. Как и чем воевали сельджуки?



Армия



Сельджукские халифаты имели небольшие армии. Самый сильный халифат Зангидов в Мосуле мог выставить 6000 - 6500 сабель. А султанат в Малой Азии не больше 15 ?000 регулярных войск. Сельджукские армии состояли из 3-х частей: газизы, гулямы, иглиши.



Союзные племена бедуинов присоединялись к туркам



Газизы



Почти вся армия сельджукских халифатов в XI- XII веке была конной. Древним ядром орды была родовая конница туркменских племен. В легких доспехах, с небольшими щитами, копьями и саблями она быстрей и выносливей всех. Вооруженные составными луками легкие турки уступали в дальнобойности и пробиваемости арабам, но компенсировали темпом стрельбы и маневром.



Газиз вооружен булавой ,саблей и луком. Его войлочный доспех усилен пластинами и небольшим щитом



После создания Империи Сельджуков великие султаны выслали недисциплинированную родовую конницу на окраины. Ее назвали газизы – религиозные пограничники. Большое число газизов скопилось на западной окраине - в Сирии и Малой Азии.



С распадом империи и приходом крестоносцев на Восток, конные тюрки-газизы осели в сельджукских халифатах. К газизам присоединялись союзники бедуины.



Этот газиз-знаменосец усилен короткой кольчугой на стеганом халате



Иглиши



Атабеки и султаны сельджуков раздавали мелкой знати икту (землю). Каждый икша (землевладелец) выставлял иглишбашиш – отряд средней конницы из местных. Это пестрое ополчение из византийцев, тюрков, арабов, армян и курдов. К ним присоединяли отряды религиозных добровольцев и наемников. Иглиши играли вспомогательную роль.



Иглиши: 1. Армяне нанимались ко всем подряд. Арабов(2) как и тюрков (3) было много в халифатах



Гулямы



Самой многочисленной ударной силой турков - сельджуков были рабы. Турки принесли на Восток культуру рабских армий. На невольничьих рынках скупались мужчины и дети, единообразно оснащались и обучались. Гулямы формировали тяжелую профессиональную конницу и в равной степени владели тяжелым луком, копьем и клинком.



Элитной гвардией атабеков были хасс-гулямы - самые крутые и бронированные. Карьера раба шла по выслуге лет. 1-й год гулям служил пехотинцем гарнизона. А в 7-й год если жив и молодец, становился висак-баши и командовал тремя гулямами.



Стратегия боя



Конные сельджуки исповедовали быстрый стрелковый бой. Из-за недостаточной пробиваемости турецких луков турки быстро сокращали дистанцию,чтобы подойти максимально близко.



В 2,5 секунды конный сельджук выпускал 5 стрел. Расстреляв их турок брал новые пять из открытого колчана. Европейский лучник выпускал 1 стрелу в 5 секунд.



Многие сельджуки Средиземноморья продолжали кочевать в шатрах. 1-Газиз в кожаном пластинчатом доспехе с клепаным шлемом. 3-Гвардеец атабека хасс-гулям в позолоченных доспехах и личиной на лице. 2-Барабанщик одет в тюрко-иранский костюм с войлочной шапкой и тяжелым суконным кафтаном



Крестоносцев турки атаковали из засад и укрытий. Волны газизов в последнюю секунду разворачивались и на отходе заливали врага стрелами, сменяя друг друга.



Тяжелые гулямы сближались, и встав, били залпами по площадям. Такой массированный обстрел ломал строй неприятеля, провоцировал погоню или создавал бреши для удара. Рукопашного боя мусульмане не боялись. Даже легкие газизы охотно рубились с рыцарскими отрядами. Тем более гулямы или тяжелая арабская кавалерия, что умели атаковать копейным клином.



Однако уступая рыцарям в мастерстве и броне, мусульмане старались ударить во фланг или с тыла. По возможности, окружить стрелковым кольцом...



Вооружение



С XI по XIII век мусульмане использовали гибкие доспехи - кожаные или стеганые с пластинами железа и без. Тяжелая конница комбинировала их с кольчугами, кольчуга - главный доспех Востока. Отличались от европейцев стегано-войлочной защитой коней и защитой лица из-за господства стрелков.



Гулям со стеганой защитой коня от стрел



Сельджуки принесли на Восток тюркскую саблю, она быстро сменит прямой арабский меч. Вторым оружием ислама была булава для пролома доспехов, она вскоре попадет в Европу. Копье любили как и везде, хотя турки предпочитали луки.



В целом уровень вооружений, технологий и качества изготовления оружия древнего Востока намного опережал дремучий Запад. Европа скопирует многие образцы вооружений ислама. Но у нее будут и свои козыри - сплошные доспехи, рыцари и арбалет.



С сельджуками и столкнется II крестовый поход Ордена Тамплиеров. Проследуем же дорогой читатель, скорей в Константинополь... Источник - Лукинский I Живая история

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