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Украина стала причиной дипломатического скандала между Китаем и США
15:05 01.09.2019

Виталий Диденко

В пятницу, 30 августа, Китай обвинил США в грубом вмешательстве в украино-китайские отношения и лжи в связи со словами, сказанными советником президента США Джоном Болтоном тремя днями ранее в ходе его визита в Украину 27 августа

Отповедь посла КНР в Украине Болтону

"На днях советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Украину с визитом, в период которого высказался в недружественном ключе по отношению к сотрудничеству между Китаем и Украиной… США не должны нагло вмешиваться во внешние отношения Украины и Китая, требуя сделать выбор между США и Китаем… Украина не требует наставников извне. Я абсолютно уверен в совместном будущем Украины и Китая", - заявил в ходе брифинга 30 августа посол КНР в Украине Ду Вэй.

Он также подчеркнул, что все обвинения в адрес Китая в воровстве технологий других стран - это чистой воды наговор.

"Успехи развития Китая достигнуты только благодаря китайскому народу и никогда не были украдены… США боятся угрозы их монополии в сфере телекоммуникаций. Китай развивает свои современные технологии, мы разворачиваем сотрудничество с другими странами. В том числе с Украиной. И это сотрудничество происходит только в строгих рамках соблюдения прав интеллектуальной собственности. Ложь, обман и кража - все это не о нас", - добавил посол.

Дипломат выразил мнение, что Китай станет самым большим торговым партнером Украины уже в ближайшем будущем, обогнав при этом экономического конкурента - США. По его словам, многие годы обе страны продуктивно сотрудничали в разных сферах, начиная с аграрной. Он полагает, что в текущем году товарооборот Китая с Украиной превысит $10 млрд, тогда как товарооборот Украины с США в прошлом году составил всего $4 млрд.

Почему КНР хочет купить "Мотор Сич"

Китай имеет интерес к флагману украинского авиастроения - запорожскому предприятию "Мотор сич". Китайские фирмы Skyrizon и Xinwei Group еще с 2015 года начали активное сотрудничество с запорожским гигантом. А 7 июня этого года в Антимонопольный комитет поступила заявка Укроборонпрома и вышеупомянутых китайских компаний на концентрацию более 25% и 50% акций "Мотор Сич" для совместного управления и контроля над предприятием. Впрочем, пока окончательного заключения нет, но в качестве стимула китайцы пообещали предоставить авиастроительной отрасли Украины гранты на сумму $100 млн, если вердикт будет позитивным.

КНР стремится приобрести предприятие, поскольку рассчитывает на его возможности в целях модернизации своего парка большегрузных самолетов. Данная сделка способствовала бы усилению военной мощи Китая, чему Вашингтон всячески пытается противодействовать. В свою очередь, для самой Украины это было бы выгодно, так как позволит "Мотор Сич" нарастить производство и создать новые рабочие места. Ведь поставки двигателей для российских самолетов и вертолетов прекратились из-за взаимных санкций между Украиной и РФ, ставших результатом торгово-экономической войны, развязанной Киевом в отношении РФ при Порошенко. В результате этого предприятие получило значительный удар. В 2015 г. его выручка сократилась на 23% по сравнению с предыдущим, а производство в течение 2 лет последовательно уменьшалось на более чем 20%. В связи с небольшим количеством заказов собственник Вячеслав Богуслаев даже объявил о переходе завода на 4-часовую рабочую неделю.

Недвусмысленные намеки Болтона

Как сообщали в американском The Wall Street Journal, ключевой целью визита Болтона в Киев была блокировка сделки по продаже "Мотор Сич" китайским компаниям.

И хотя прямо о ней советник Трампа не сказал, но тональность высказываний была очевидна - он настойчиво рекомендовал украинской стороне отказаться от сотрудничества с КНР.

По словам Болтона, США исходят из принципа блокирования контрактов, угрожающих нацбезопасности, а потому "военные и чувствительные технологии не должны попасть к противникам или потенциальным противникам".

"Мы считаем, что Китай пытается интегрироваться в экономику стран по всему миру, в том числе через проект "шелкового пути" и через привлекательные инвестиции… Мы сообщаем друзьям и партнерам об опасностях, которые приносят китайские инвестиции. Китайцы не боятся использовать коррупцию, или скажу прямо - взятки, чтобы получить решение, которое они хотят", - заявил советник Трампа.

Он привел в пример ситуацию с американским самолетом F-35, обвинив китайскую сторону в воровстве технологий.

"Нас беспокоит дипломатия создания задолженности, которую преследует китайская сторона. И хотя они предлагают условия, которые сначала кажутся довольно привлекательными, со временем страны, которые на это соглашаются, оказываются с долгами в зависимости. Одним примером является наше беспокойство по поводу воровства военных технологий. Примером этому является пятое поколение китайских самолетов, которые очень похожи на американские самолеты F-35. Поэтому мы и выразили наше беспокойство, что если экономика Украины хочет быть самодостаточной, особенно что касается обеспечения своей обороны, мы на наших многочисленных встречах, которые мы имели сегодня с украинской стороной, высказали наше беспокойство по этому поводу", - добавил Болтон.

В рамках визита Болтон встретился с секретарем СНБО Александром Данилюком. Но в пресс-релизе украинского Совбеза тема Китая вообще не упоминается - сообщение о встрече Болтона и Данилюка лишь сопровождается дежурными фразами об "активизации отношений" и "больших перспективах".

В целом слова американских дипломатов о "процветании" Украины являются лицемерием. И ситуация с "Мотор Сич" - яркий тому пример, ибо отказывая украинской стороне в возможности сделки с КНР, советник Трампа по национальной безопасности не предложил никакой альтернативы. Впрочем, это и неудивительно, поскольку Запад отвел Украине роль аграрной сверхдержавы. Следовательно, сохранение и развитие высокотехнологичных производств, которые могли бы составить конкуренцию американским и европейским, им абсолютно не нужно. Учитывая огромную зависимость Киева от Вашингтона, "Мотор Сич" и подобные предприятия обречены на медленное загнивание и уничтожение.

Источник - Ukraina.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1567339500
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