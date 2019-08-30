Киев назло Москве полез в газовую удавку, "заботливо" подготовленную США

15:07 01.09.2019 По новому соглашению Украина хочет получать голубое топливо из-за океана



Светлана Гомзикова

Материал комментируют:

Алексей Гривач



В последний день лета, 31 августа, представители правительств Польши, США и Украины подпишут в Варшаве "соглашение о сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа". Соответствующую информацию накануне распространило бюро представителя польского кабмина по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского - он как раз должен скрепить своей подписью новый документ от лица Варшавы.



От американской стороны это будет министр энергетики Рик Перри - тот, что приезжал на инаугурацию украинского президента Зеленского вместо Трампа. А за Киев распишется недавно назначенный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк.



На самом деле, это все продолжение истории о том, что Польша будет продавать "незалежной" регазифицированный сжиженный природный газ (СПГ), который республика закупает у США.



О том, что такая договоренность достигнута, сообщили в пятницу в польской энергетической компании PGNIG. В заявлении также указывается, что первая партия СПГ, предназначенная для Украины, прибудет танкером из США уже в ноябре. На терминале в Свиноуйсьце он будет регазифицирован и передан Украине через пункт в Германовице.



В общем, планы, которые обсуждали в мае после инаугурации новоизбранный (на тот момент) украинский лидер Владимир Зеленский, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев и министр энергетики США Рик Перри, мало-помалу начинают реализовываться. А обсуждали они тогда как раз импорт американского СПГ из терминала Польши на Украину.



При этом объемы возможных поставок не озвучивались ни тогда, ни сейчас.



Хотя тот же Наимский позже заявил, что для поставок газа на Украину Варшава готова запустить газопровод пропускной способностью 2 млрд. кубов.



Но это, как сообщил RT заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, "лишь 20% от того объема импортного газа, который сейчас требуется Украине".



И, совершенно непонятно, по словам эксперта, где они возьмут остальное "в случае конфликта с Россией и проблем с транзитом". Поскольку "физические поставки СПГ на Украину и виртуальные поставки реверсного газа из Европы будут весьма проблематичны".



Но вместо того, чтобы сесть за стол переговоров с Россией по новому контракту, Киев устраивает показательные "маневры" на случай полного прекращения транзита.



Буквально накануне, согласно сообщению пресс-службы "Нафтогаза", компания провела совместные учения с "Укртрансгазом", "во время которых отработали порядок действий диспетчеров и других служб Оператора ГТС Украины в случае остановки „Газпромом" транзита по территории Украины в страны ЕС с 1 января 2020 года".



Почему-то там уверены, что эти игры должны помочь "незалежной" пережить следующий отопительный сезон при любых форс-мажорных обстоятельствах.



Между тем, реальная угроза замерзнуть этой зимой нависла над родным городом президента Зеленского Кривым Рогом. Местная теплоцентраль задолжала "Нафтогазу" рекордную сумму - 1,76 млрд. гривен (почти 70 млн. долларов), и монополист обещает перекрыть поставки газа до тех пор, пока долг не будет погашен. То есть, город рискует остаться без центрального отопления в предстоящий отопительный сезон.



Но украинские власти волнует почему-то эфемерная "региональная безопасность поставок газа". А не то, будут ли, на самом деле, граждане страны обеспечены в этот осенне-зимний период теплом, светом и горячей водой…



Прокомментировать ситуацию с поставками американского СПГ для Украины "СП" попросила заместителя генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексея Гривача:



- Этот процесс, как мне кажется, свидетельствует о том, что Соединенные Штаты делают очень серьезную ставку на транзитный кризис, который может произойти этой зимой в связи с тем, что действие контракта на транзит завершается, а, соответственно, переговоры до сих пор толком и не начались.



Сначала на Украине был политический цикл, причем, двойной - все ждали, когда он завершится. И украинской стороной до сих пор не сформирована ни переговорная позиция, ни команда, которая будет вести переговоры.



При этом Соединенные Штаты, имеющие серьезное влияние на Киев, как все понимают, они крайне заинтересованы, чтобы этот транзитный кризис произошел. И здесь имеются две составляющие: политическая - чтобы подорвать репутацию российского газа в Европе. С другой стороны, экономическая.



Дело в том, что сейчас сжиженный газ, который идет в Европу, продается по очень низкой цене. И поставщики этого газа несут колоссальные убытки.



Если произойдет транзитный кризис, то часть российского газа не будет приходить по трубам в Европу, и это приведет к росту цены на газ. Соответственно, здесь есть прямая коммерческая заинтересованность.



Естественно, это не в интересах ни России, ни Украины, ни Европы. Потому что для всех этих участников, это - потери. Выигрывают напрямую только Соединенные Штаты.



То, что Украина вместо того, чтобы действовать как ответственный транзитер и готовиться к продолжению транзита при любых условиях, занимается вот такой деятельностью, это плохой сигнал. Плохой для России, Европы и для самой Украины.



"СП": - Значит ли это, что патовая ситуация в силу того, что новый договор не будет подписан, все-таки может сложиться?



- Не "может сложиться" - это неправильно. Ее пытаются "сложить" именно таким образом. И дело вовсе не в поставках американского СПГ. Это - игра.



Сейчас, как известно, Украина покупает российский газ у Польши по реверсу. Там, конечно, не написано, что это российский газ, но физически он - российский. Тот самый, что идет через Украину на польскую территорию, там прогоняется "по кольцу" и возвращается - т.е. по бумагам только получается, что это Польша продает газ Украине. Таким же образом она покупает газ на границе Словакии и на границе с Венгрией.



Вот если в Европе будет дефицит российского газа, то это, во-первых, приведет к росту цен. А самое главное, этого газа для того, чтобы сделать реверс на Украину тоже будет не хватать.



Поэтому американский СПГ из Польши - это все пиар-акции. Может быть, они даже какой-то объем газа поставят физически, чтобы показать, что, мол, "мы поддерживаем энергетическую независимость Украины", но долгосрочно эту систему поддерживать невозможно.



Потому что дефицит газа в Европе в таком объеме восполнить проблематично.



"СП": - Вообще, создается впечатление, что Киев и не собирается подписывать новый контракт. До финального свистка - четыре месяца, никакого прогресса в переговорном процессе не намечается. И как мы должны себя вести?



- К сожалению, у России в этом смысле нет возможности повлиять на поведение украинской стороны. Но, по идее, такая возможность и даже необходимость есть у европейцев.



Потому что то, как себя ведут украинские власти и украинские компании, это - вызов. В том числе, и европейцам. И от них, конечно, требуются более активные действия.



Они уже несколько раз тактично намекали, что Украина занимается не тем. Помните, письма трейдеров, заявление от секретариата Энергетической хартии и от представителей Еврокомиссии?



Но этого пока недостаточно. Эти усилия должны быть более масштабными, более, так скажем, эффективными. Потому что транзитный кризис, он совершенно не в интересах Европы.



И даже не в интересах Украины, повторюсь. Как-то глупо, согласитесь, позволять украинцам действовать в интересах США и против интересов России и Европы.



"СП": - Но Украина часто в последнее время "морозит уши назло бабушке"…



- Нет, это даже не совсем то… Скорее, Украине здесь просто отводится роль лабораторной крысы, которую не жалко пустить на опыты.



"СП": - Новое правительство, наконец, сформировано на Украине. Это позволит, по-вашему, ускорить решение транзитного вопроса?



- Во всяком случае, это значит, что переговоры могут начаться. И это как раз удачный момент для того, чтобы европейцам повлиять на договороспособность украинских властей. И той же переговорной команды. Как-то их простимулировать в правильном направлении. Я понимаю, рычаги влияние у них есть, значит, их пока конвертировать в какие-то конкретные шаги. Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1567339620

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Рабочий график первого президента

- Заседание Нацсовета под председательством Президента состоится 6 сентября

- Кадровые перестановки

- Дело чести

- Акимат фактически сорвал сроки газификации Нур-Султана – министр энергетики

- Вопросы развития Национальной системы квалификаций обсудили в столице

- В Минздраве РК состоялось заседание Республиканского штаба по вопросу снижения материнской смертности

- Новый скандал разгорелся в министерстве образования Казахстана

- КПМГ аннулирует аудиторское заключение фальсифицированной финансовой отчетности за три года, предоставленной Стати

