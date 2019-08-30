Мирзиеев победно осмотрел "Ташкент-сити". Чего бы еще снести?

15:09 01.09.2019

Шавкат Мирзиеев посетил Tashkent City



30 августа Шавкат Мирзиеев вновь посетил Tashkent City и ознакомился с ходом работ по возведению конгресс-холла и пятизвездочной гостиницы. Об этом сообщает пресс-служба президента.



Двухэтажное здание конгресс-холла имеет основное помещение на 4 тысячи мест, трансформируемое на залы поменьше, а также дополнительные залы для одновременного приема 8 делегаций.



Ускоренными темпами идет строительство 21-этажной пятизвездочной гостиницы. Этот отель под брендом "Hilton" рассчитан на 258 номеров. Кроме того, здесь будут 3 ресторана, банкетный зал и 6 конференц-залов, говорится в сообщении пресс-службы.



Президент высоко оценил проделанную к настоящему времени созидательную работу и дал указания по организации широкого спектра услуг после завершения объектов и условий для содержательного досуга населения.





