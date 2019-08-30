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Турция готова поставить российский истребитель на службу НАТО
15:15 01.09.2019

"Это Су-57? А он уже летает?" – интересовался Эрдоган на МАКС-2019

Дарья Рыночнова

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что Анкара ведет переговоры о поставках истребителей Су-57. С одной стороны, это прорыв – вторая по силе армия НАТО выразила заинтересованность в покупке российских самолетов вместо американских. С другой стороны, есть опасения, что вместе с самым современным отечественным истребителем пятого поколения Анкара получит и многие его секреты.

"Переговоры ведутся, они будут продолжаться. После МАКС-2019 в РФ остались представители наших министерств, которые там работают, – сообщил в пятницу турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. – Мы будем действовать, положив на стол переговоров наши условия по кредитованию и совместному производству. Если США не изменят свою позицию (по поставкам истребителей F-35), мы будем искать выход из этой ситуации".

В Москве, заметим, более осторожно, чем в Анкаре, оценили перспективы сделки. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев признал, что турки проявили "большой интерес" к Су-57, но пока рано "говорить о контрактных переговорах, нет еще никакой заявки, должны пройти консультации".

На этой неделе, напомним, Эрдоган вместе с Путиным посещали авиакосмический салон МАКС-2019 в Жуковском – и объектом их пристального внимания стал именно Су-57. Главы двух государств по приставной лестнице поднялись к кабине истребителя и между ними состоялся примечательный разговор. "Это Су-57? А он уже летает?" – спросил Эрдоган. "Летает", – заверил Путин. "А его можно купить?" – спросил турецкий лидер. "Можете купить", – ответил российский руководитель.

Уже тогда Эрдоган не исключил покупки Су-57, а также другого нашего истребителя – Су-35, вместо американских F-35. "Почему бы и нет. Мы приехали сюда не зря", – заметил по этому поводу Эрдоган.

Но, как видно, американский вариант сделки не сбрасывается со счетов. Не случайно вскоре после заявления Эрдогана в пятницу прозвучало и выступление главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, который подтвердил приверженность Анкары соглашению с США по программе истребителей F-35. Лишь в случае отказа Вашингтона поставлять эти самолеты, турки рассмотрят альтернативу, заверил министр.

Кроме того, не следует забывать, что Турция разрабатывает планы создания собственного истребителя пятого поколения TF-X.




Вопрос Эрдогана о том, "летает ли" новый истребитель, хотя и был, возможно, задан в шутку – далеко не праздный. Год назад эксперты отмечали – самолет был на тот момент "сырой" и потребуется еще много сил, средств и времени, чтобы довести его до ума. Так, на уже летающих "экземплярах" Су-57 установлены двигатели первого этапа, а двигатели второго этапа, позволяющие обеспечивать сверхзвуковую скорость без использования форсажа, обладающие полностью цифровой системой управления, все еще проходят испытания. Ожидается, что испытания этих моторов завершатся не ранее 2021 года.

С другой стороны, преимущества Су-57 уже сейчас оценили американские эксперты (заочно), и европейские – на авиасалоне в Ле-Бурже.

Су-57 уже серийно производится, но малыми сериями, пояснил газете ВЗГЛЯД заслуженный военный летчик России, заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама" Владимир Попов. "Это означает, что предсерийный выпуск самолетов был еще пять-шесть лет назад. Это когда 7-10 самолетов выпускаются, мы их испытываем и эксплуатируем и в заводских конструкторских бюро в Жуковском, и в испытательном центре им. Чкалова. Военные облетывают их, принимают решения по их боевому тактическому применению", – объяснил эксперт.

По словам Попова, первая серия уже вышла, две эскадрильи стоят на вооружении в частях первого оборонительного рубежа. "На них переучены две эскадрильи. Две другие тоже переучиваются и уже летают", – добавил военный эксперт.

Напомним, что программа вооружений на период до 2027 года включала в себя закупку 16 "пятьдесят седьмых". Однако в мае президент Путин сообщил, что рассчитывает на поставку уже 76 таких истребителей. Любопытно, что тогда же, в мае, прозвучало первое признание интереса Анкары к Су-57 – его озвучил все тот же Чавушоглу.

Впрочем, говорить о том, что сделка вообще будет заключена, пока рано, предупреждает Владимир Попов, хотя договор о намерениях с турками, видимо, подпишут уже к концу года, предрекает военный эксперт. По словам Попова, экспортный вариант "пятьдесят седьмого" будет отличаться от того, что будет поставляться в ВКС. Эксперт отметил:

"Первое, что мы снимаем с самолетов на экспорт, это система радиолокационного опознавания.

Это запрещено законом о секретном делопроизводстве. Также снимаем часть оборудования, которая может быть использована в случаях применения ядерных и химических средств поражения. И мы ни под какими вариантами его не предлагаем".

"Некоторые системы даем в упрощенном виде, – пояснил Попов. – Если у нас "ноу-хау", то нельзя его отдавать соседям, и уж тем более вероятным противникам. Те же устройства, которые совершенно новые и "закрытые для печати", будут заменены теми стандартными системами, которые эксплуатируются в большинстве стран".

Попов также напомнил, что Турции предлагают приобрести Су-30 и Су-35. "Это самолеты поколения 4++. Не пятого, но очень близкие по их применению. Они будут на порядок дешевле. И уж точно дешевле того, что им предлагают американцы – F-35", – сказал Попов.

В любом случае Эрдоган не останется внакладе, если США откажутся продать ему истребители F-35. А такой вариант вполне реален. На этой неделе шеф Пентагона Марк Эспер заявил, что США не вернут Турцию в программу создания истребителей – даже в случае отказа Анкары от эксплуатации ЗРК С-400.

"Турки приобретут гораздо больше и останутся в выгоде, – отмечает Попов. – Потому что получат равноценно качественный продукт по хорошей цене. За одну цену F-35 они получат 2 или 2,5 самолета производства нашего авиапрома. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Думаю, Эрдоган неглупый человек и понял это. Он принял это решение не потому, что в хороших отношениях с Путиным или заигрывает с Россией, а потому, что это экономически выгодно", – заключил военный эксперт.

Однако для России в такой сделке просматриваются не только плюсы, но и минусы, предостерегает политолог Дмитрий Дробницкий.

"С одной стороны, хорошо, что в Турцию проникают наши технологии и она все больше отдаляется от союзников по НАТО. Россия, укрепляя контакты – экономические, военно-технические, политические – начинает играть первую скрипку в регионе", – сказал Дробницкий газете ВЗГЛЯД.

С другой стороны, чем меньше Турция будет зависеть от поставок натовского оружия и вообще от других членов НАТО, тем больше она будет входить в роль независимой региональной державы и тем менее предсказуемой она станет, отмечает эксперт.

"Нужно следить за тем, чтобы эта военная техника в будущем не обратилась бы против российских же интересов.

Даже из недавней встречи Путина и Эрдогана ясно, что противоречия сохраняются, – заметил Дробницкий. – Эрдоган недоволен действиями сирийской армии в Идлибе. Следовательно, нужно исключить, например, даже чисто гипотетическое применение С-400 против наших союзников в Сирии. Это будет весьма неприятный инцидент, если российское оружие ударит "по своим" – по бывшей советской авиатехнике, стоящей на вооружении армии Башара Асада. А Турция в любой момент может выкинуть некий фортель, потому что конфигурация сил слишком сложная".

Требуется очень большая осторожность при подобных сделках, резюмирует Дробницкий. Турция прекрасно справляется с ролью торговца и не стоит попадаться на ее уловки.

"Она говорит, что ведет независимую политику, но при этом терпеливо выслушивает от Вашингтона претензии", – добавил Дробницкий. Действительно, в пятницу Эрдоган не только сообщил о переговорах по Су-57, но следом сделал оговорку: решение будет принято после того, как он проведет телефонные переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом и узнает окончательную позицию США о программе F-35.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1567340100
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