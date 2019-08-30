 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 30.08.2019
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В западно-казахстанском Актау открылось генконсульство Узбекистана
20:23 01.09.2019

В казахстанском городе Актау состоялась церемония открытия генерального консульства Узбекистана, сообщили 31 июля в региональной службе коммуникаций Мангистауской области республики.

Аким (глава) региона Серикбай Трумов и посол Узбекистана Саидикрам Ниязходжаев отметили, что открытие дипломатического корпуса будет способствовать расширению экономических связей между двумя странами.
Посол Узбекистана в Республике Казахстан Саидикрам Ниязходжаев отметил, что "Актау является морскими воротами Казахстана. Весь грузопоток, морской грузопоток проходит отсюда, и это короткий путь для узбекских товаров для выходов в другие страны через Казахстан. В программе у нас модернизация пунктов перехода на границе Узбекистана и, естественно, когда будет идти товаропоток, население будет ездить, инвесторы будут общаться между собой. Естественно, наше генконсульство даст дополнительный импульс".

Стороны отметили, что Мангистауская область играет ключевую роль в развитии межрегиональных связей, увеличении пассажирских перевозок и расширении обмена в области туризма и культуры.

Отметим, по итогам первой половины 2019 года товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном составил $1,8 млрд. Стороны намерены довести этот показатель в конце 2019 года до $4 млрд.
Подробнее: ca-news.org/news:1564200?f=cp

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ca-news.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1567358580
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