Американская Одесса. Очередной амер-утырок устроил расстрел прохожих - 5 убитых, 21 раненый

20:38 01.09.2019

Массовая стрельба в Техасе: 21 раненый, 5 погибших



В Техасе неизвестный мужчина устроил стрельбу на дороге между городами Мидленд и Одесса. Он открыл огонь по полицейскому, остановившему его машину для досмотра. Затем преступник продолжил расстреливать мирных граждан на улицах Одессы. В ходе перестрелки с офицерами полиции нападавший был ликвидирован. В результате атаки погибли пять человек, еще 21 пострадал.

В американском штате Техас мужчина устроил стрельбу на дороге, соединяющей города Мидленд и Одесса. По информации полицейского департамента Одессы, нападавший открыл огонь по сотруднику правоохранительных органов, остановившему его машину для досмотра.

"В субботу, 31 августа 2019 года, примерно в 15:25 по местному времени сотрудники Управления общественной безопасности остановили автомобиль на автомагистрали I-20 между городами Мидленд и Одесса. Водитель транспортного средства открыл огонь по патрульному и попытался скрыться в западном направлении, выстрелив в еще одного человека", - указано в заявлении на сайте местной полиции.

Затем мужчина переместился в Одессу, где открыл огонь по прохожим.

"Подозреваемый устроил стрельбу в городе Одесса, где угнал почтовый автофургон. Мужчина расстреливал беззащитных граждан по всему городу, а потом направился к кинотеатру Cinergy", - отмечается в полицейском сообщении.

Изначально поступала информация, что нападавших может быть двое, но вскоре выяснилось, что атаку совершил один человек. В полиции сообщили, что преступник был ликвидирован у кинотеатра. По последним данным, он успел убить пять человек и ранить 21.

"Подозреваемый ранил сотрудника полицейского управления Одессы и сотрудника полицейского управления Мидленда и был убит в результате ответного огня со стороны блюстителей порядка. На данный момент известно по меньшей мере о 21 раненом и пяти погибших", - сообщают правоохранители.

Шеф одесской полиции Майкл Герке описал нападавшего как "белого мужчину возрастом около 35 лет". Он также отметил, что у правоохранителей пока нет точной информации о его личности.

Также неизвестно, могли ли при стрельбе в Техасе пострадать иностранные граждане. Об этом написало генеральное консульство России в Хьюстоне в Twitter.