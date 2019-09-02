Трамп дает новый шанс расследованию катастрофы МН17 над Донбассом

01:31 02.09.2019

Дмитрий СЕДОВ | 02.09.2019 |



Для Москвы и Куала-Лумпура вопрос о виновниках гибели рейса не закрыт

29 августа на стартовой площадке космического центра в иранской провинции Семнан (Semnan) произошел взрыв ракеты, которая готовилась для вывода на околоземную орбиту спутника связи Nahid-1. Инциденты подобного рода случаются не только в Иране, но внимание мировых СМИ на сей раз привлекла запись в "Твиттере" президента США Дональда Трампа. Британская ВВС считает, что запись сделана с явной издевкой. Реплика Трампа гласит: "США не имеют отношения к катастрофическому инциденту во время финальных приготовлений к старту ракеты "Сафир" на пусковой площадке Семнан в Иране. Желаю Ирану всего хорошего и успехов в определении, что случилось на стартовой площадке".



СМИ обращают внимание на то, что запись сопровождается снимком высокого качества, какие бывают только у спутников-шпионов.

Программа вывода иранских спутников связи не является засекреченной, и о ней неоднократно сообщалось в открытой прессе. Более того, известно, что иранцы рассматривали спутник Nahid-1 как новый этап в своем освоении космоса, так как он имел раскрывающиеся солнечные батареи. Подготовка старта ракеты, готовившейся для вывода спутника, уже несколько недель освещалась в СМИ. Интерес связан с тем, что в текущем году уже были произведены два неудачных пуска этой ракеты. И тот факт, что на третью неудачу отреагировал Трамп, подтолкнул экспертов к рассуждениям о том, что США пристально следят за работой иранцев в этой области и не хотят допустить ее развития.



"США и Израиль рассматривают иранские ракетные программы как неразрывно связанные с более масштабными проектами, – пишет сайт компании ABC. – Главное же на сегодня заключается в том, что публикация президента сопровождается фотографией высокой разрешимости, которая могла поступить только из военных источников. Это приводит в замешательство. Ведь президент Трамп по собственной воле дал всем противникам шанс убедиться в возможностях американской космической разведки".



Другим обстоятельством, привлекающим к себе внимание, является публикация спутникового снимка того же инцидента, сделанного благодаря возможностям корпорации Maxar Technologies, которая считается крупнейшим поставщиком космических услуг в гражданской области и одновременно работает по заказам Пентагона. Эта корпорация со штаб-квартирой в штате Колорадо специализируется на создании систем коммуникации, наблюдении Земли, радарах, обслуживании орбитальных спутников и связанных с ними услугах. В мае Maxar Technologies была выбрана в качестве основного участника программы Gateway по созданию платформы на орбите Луны, которую выполняет NASA.



Эти обстоятельства заставляют по-новому взглянуть на расследование трагедии с малайзийским рейсом МН17 в июле 2014 года. Как известно, расследование до сих пор не пришло к окончательному выводу о том, кто сбил "Боинг" ракетой советского производства "Бук". Выводы Объединенной следственной группы (JIT) под руководством Нидерландов о том, что авиалайнер был сбит донецкими ополченцами, категорически отрицается Россией. Окончательную точку в расследовании мешает поставить нежелание JIT предоставить мировой общественности космические снимки инцидента, переданные ей Соединенными Штатами. Помнится, госсекретарь Джон Керри тогда заявил: "Мы видели взлет. Мы видели траекторию. Мы видели удар. Мы видели, как этот самолет исчезает с экранов радаров. Так что нет никакой тайны в том, откуда что взялось и откуда поступило оружие". Однако тайна все же есть, и выяснилось это тогда, когда снимки были переданы JIT и почему-то засекречены. Далее следовали невразумительные объяснения, касающиеся секретности этих изображений.



Для Москвы и Куала-Лумпура вопрос не закрыт. Малайзийское правительство не верит выводам JIT, как и правительство РФ. Сегодня возникла новая ситуация. Если у президента США нет комплексов по поводу демонстрации мировой общественности космических снимков с военных спутников, то ему ничего не стоит дать разрешение на передачу снимков трагедии над Донбассом, тем более что они "подтверждают правоту следствия". И тогда дело было бы окончательно закрыто.



Еще более двусмысленно выглядит положение корпорации Maxar Technologies. Она покрывает сетью коммерческих спутников практически всю поверхность планеты и не могла не получить снимков трагедии над Донбассом. Если она заявит, что ее возможности преувеличены и она снимков не имеет, – это удар по ее престижу. Если же она откажется предоставить снимки, ссылаясь на то, что "это дело государственной важности", это станет прямым указанием на нечистую игру Вашингтона. Ситуация подталкивает к тому, чтобы выяснить причины гибели рейса МН17 до конца.