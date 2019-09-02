 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 02.09.2019
09:13  До первой войнушки. Открылась закрытая 6 лет назад анклавная автотрасса Сох-Риштан
08:41  Китай и США нанесли друг другу новые удары в торговой войне
08:34  Путин объявил о планируемой модернизации железных дорог... Монголии. Свои кончились?
08:23  Китайцы построили Рахмону Дангаринский НПЗ
08:21  Восток - дело тонкое... Мирзиеев наградил орденами чиновников, которых ранее называл "мразью" и "предателями"
07:29  В Киргизии реанимируют Кокандское ханство, - А.Князев
07:27  Сланцевая пирамида в США может рухнуть. Американцев уличили в нефтяных приписках

07:23  Киев на разделочной доске большой политики, - С.Ахматов
01:31  Трамп дает новый шанс расследованию катастрофы МН17 над Донбассом
00:49  Республики СССР жили за счет выкачивания ресурсов из России, - И.Алкснис
Воскресенье, 01.09.2019
20:44  США неожиданно и без разбора взялись бомбить Идлиб
20:38  Американская Одесса. Очередной амер-утырок устроил расстрел прохожих - 5 убитых, 21 раненый
20:23  В западно-казахстанском Актау открылось генконсульство Узбекистана
15:15  Турция готова поставить российский истребитель на службу НАТО
15:09  Мирзиеев победно осмотрел "Ташкент-сити". Чего бы еще снести?
15:07  Киев назло Москве полез в газовую удавку, "заботливо" подготовленную США
15:05  Украина стала причиной дипломатического скандала между Китаем и США
15:03  Турки-Cельджуки: великие Тюрки сокрушившие арабский Восток
14:58  Надо ли в России праздновать конец Татаро-монгольского Ига?
14:56  БелБатька Лукашенко собирает арбузы с красивыми девушками (PR-видео)
09:17  КазПолицаям вернули "волшебные палочки" (жезлы)
08:22  КазМинЭнерго обвинил акимат Нур-Султана в срыве газификации. Газопроводы растырили по карманам
00:52  Русские девушки рассказали, почему хотят переехать в Китай и как им там живется, - Baijiahao
00:45  Новая книга Виктора Пелевина - сборник повестей "Искусство легких касаний"
00:44  Китай обеспечил свое население авто и готов заполнить российский рынок
00:42  Когда я жарю казахско-индийские чапати… (об имидже национальной лепешки "шельпек"), - Н.Даутбек-кызы
Суббота, 31.08.2019
23:37  Асрандиева нашли на берегу - жив
21:42  РосБурятСенатор Мархаев напал на журналистку после вопроса о подпольных казино
19:48  Купаясь в Иссык-Куле пропал без вести глава Российско-Кыргызского фонда развития Эркин Асрандиев
19:29  В Туркмении новый муфтий - Ялкаб Ходжагулыев
15:09  Торговая война: США сильно насмешили Китай своими санкциями
15:08  Новое и чуть старого. О чем говорит состав нового правительства Украины, - К.Скоркин
15:06  Аппетиты буржуазных хищников в Сирии, - С.Кожемякин
15:05  Какое влияние татары и тюрки вообще оказали на русскую культуру?
13:08  В тюрьме порезали убийцу Р.Кеннеди - палестинца Серхана Серхана (он еще жив)
12:28  Латвия заявила, что "никогда не была" в составе СССР. Отшибись исторической памяти
11:51  В Узбекистане создано ГосАгентство "Узбеккосмос"
11:05  Кого и как контролирует на Украине Коломойский, - А.Каневский
10:52  Стартаперы потеснят старперов? В Узбекистане учреждена инновационная "Академия молодежи"
09:38  "Большая восьмерка" – утопия Трампа, - Л.Ивашов
09:15  Санкции, шантаж, войны: Как американцы будут продавливать свой СПГ, - "СП"
09:05  Пекин меняет тактику в торговой войне с США, - М.Сергеев
00:51  Сын Ахмад Шаха Масуда готов воевать с талибами. Новый "Северный альянс" может понадобиться для защиты наркобизнеса в Панджшере
00:34  В Узбекистане артисты давали взятку, чтобы спеть на праздновании Дня независимости - всех выдал артист Хамидов
00:32  Талибы захватили уезд Чах-Аб на границе с Таджикистаном
00:28  Армия Турции в Идлибе идет на столкновение с российскими ЧВК, - В.Мухин
00:10  Англо-амеро-канадо-германский консорциум обещает построить под Джизаком полиметаллический ГОК за $450 млн
Пятница, 30.08.2019
22:34  УкрШоу "Слуга народа" продолжается в реале, - Глеб Простаков
21:46  Иранская ракета "Сафир" взорвалась на стартовом столе. Трамп уверяет, что он не пакостил
21:39  США – гонка вооружений под прикрытием программ кибербезопасности, - В.Прохватилов
18:08  Афганский спецназ вышел на самообеспечение, - А.Серенко
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Трамп дает новый шанс расследованию катастрофы МН17 над Донбассом
01:31 02.09.2019

Дмитрий СЕДОВ | 02.09.2019 |

Для Москвы и Куала-Лумпура вопрос о виновниках гибели рейса не закрыт
29 августа на стартовой площадке космического центра в иранской провинции Семнан (Semnan) произошел взрыв ракеты, которая готовилась для вывода на околоземную орбиту спутника связи Nahid-1. Инциденты подобного рода случаются не только в Иране, но внимание мировых СМИ на сей раз привлекла запись в "Твиттере" президента США Дональда Трампа. Британская ВВС считает, что запись сделана с явной издевкой. Реплика Трампа гласит: "США не имеют отношения к катастрофическому инциденту во время финальных приготовлений к старту ракеты "Сафир" на пусковой площадке Семнан в Иране. Желаю Ирану всего хорошего и успехов в определении, что случилось на стартовой площадке".

СМИ обращают внимание на то, что запись сопровождается снимком высокого качества, какие бывают только у спутников-шпионов.
Программа вывода иранских спутников связи не является засекреченной, и о ней неоднократно сообщалось в открытой прессе. Более того, известно, что иранцы рассматривали спутник Nahid-1 как новый этап в своем освоении космоса, так как он имел раскрывающиеся солнечные батареи. Подготовка старта ракеты, готовившейся для вывода спутника, уже несколько недель освещалась в СМИ. Интерес связан с тем, что в текущем году уже были произведены два неудачных пуска этой ракеты. И тот факт, что на третью неудачу отреагировал Трамп, подтолкнул экспертов к рассуждениям о том, что США пристально следят за работой иранцев в этой области и не хотят допустить ее развития.

"США и Израиль рассматривают иранские ракетные программы как неразрывно связанные с более масштабными проектами, – пишет сайт компании ABC. – Главное же на сегодня заключается в том, что публикация президента сопровождается фотографией высокой разрешимости, которая могла поступить только из военных источников. Это приводит в замешательство. Ведь президент Трамп по собственной воле дал всем противникам шанс убедиться в возможностях американской космической разведки".

Другим обстоятельством, привлекающим к себе внимание, является публикация спутникового снимка того же инцидента, сделанного благодаря возможностям корпорации Maxar Technologies, которая считается крупнейшим поставщиком космических услуг в гражданской области и одновременно работает по заказам Пентагона. Эта корпорация со штаб-квартирой в штате Колорадо специализируется на создании систем коммуникации, наблюдении Земли, радарах, обслуживании орбитальных спутников и связанных с ними услугах. В мае Maxar Technologies была выбрана в качестве основного участника программы Gateway по созданию платформы на орбите Луны, которую выполняет NASA.

Эти обстоятельства заставляют по-новому взглянуть на расследование трагедии с малайзийским рейсом МН17 в июле 2014 года. Как известно, расследование до сих пор не пришло к окончательному выводу о том, кто сбил "Боинг" ракетой советского производства "Бук". Выводы Объединенной следственной группы (JIT) под руководством Нидерландов о том, что авиалайнер был сбит донецкими ополченцами, категорически отрицается Россией. Окончательную точку в расследовании мешает поставить нежелание JIT предоставить мировой общественности космические снимки инцидента, переданные ей Соединенными Штатами. Помнится, госсекретарь Джон Керри тогда заявил: "Мы видели взлет. Мы видели траекторию. Мы видели удар. Мы видели, как этот самолет исчезает с экранов радаров. Так что нет никакой тайны в том, откуда что взялось и откуда поступило оружие". Однако тайна все же есть, и выяснилось это тогда, когда снимки были переданы JIT и почему-то засекречены. Далее следовали невразумительные объяснения, касающиеся секретности этих изображений.

Для Москвы и Куала-Лумпура вопрос не закрыт. Малайзийское правительство не верит выводам JIT, как и правительство РФ. Сегодня возникла новая ситуация. Если у президента США нет комплексов по поводу демонстрации мировой общественности космических снимков с военных спутников, то ему ничего не стоит дать разрешение на передачу снимков трагедии над Донбассом, тем более что они "подтверждают правоту следствия". И тогда дело было бы окончательно закрыто.

Еще более двусмысленно выглядит положение корпорации Maxar Technologies. Она покрывает сетью коммерческих спутников практически всю поверхность планеты и не могла не получить снимков трагедии над Донбассом. Если она заявит, что ее возможности преувеличены и она снимков не имеет, – это удар по ее престижу. Если же она откажется предоставить снимки, ссылаясь на то, что "это дело государственной важности", это станет прямым указанием на нечистую игру Вашингтона. Ситуация подталкивает к тому, чтобы выяснить причины гибели рейса МН17 до конца.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1567377060
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 29 августа 2019 года №143
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин открыл школу-гимназию №87 имени Абая Кунанбаева в г. Нур-Султан
- Н.Нигматулин: новые антиядерные инициативы Елбасы закладывают новые контуры международных отношений
- Кадровые перестановки
- ЦИК зарегистрировал новых депутатов Мажилиса
- Казахстан и Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний приняли Совместное заявление
- Отбор в "Президентский молодежный кадровый резерв" будет честным и прозрачным
- Работа по списанию пени и штрафов всем гражданам в полном объеме завершена - Нацбанк
- Инициативы Казахстана единогласно поддержаны на Генеральной Ассамблее Исламской организации продовольственной безопасности
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  