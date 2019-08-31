SOS, тонем. Власти 3-х штатов США начали эвакуацию населения от урагана "Дориан"

04:53 02.09.2019

"Самый мощный за последние годы": власти трех штатов США объявили эвакуацию из-за урагана "Дориан"

Короткая ссылка

11:18

Николай Соколов

411

Власти трех американских штатов - Джорджии, Южной Каролины и Флориды - объявили эвакуацию населения в связи с надвигающимся ураганом "Дориан". В общей сложности экстренные меры затронут более миллиона человек. Ранее сообщалось, что ураган уже накрыл Багамские острова и движется к побережью США. Специалисты присвоили шторму пятую, наиболее разрушительную категорию из всех возможных. Скорость ветра достигает 298 км/ч, это один из самых крупных штормов за последние годы.



В американском штате Северная Каролина объявили режим чрезвычайной ситуации, а в Джорджии, Южной Каролине и Флориде начали эвакуацию населения с побережья. Об этом сообщают власти этих регионов США.

Губернатор Флориды Рон Десантис анонсировал также дополнительные меры, которые администрация готовится принять для противостояния урагану. Так, правительство штата будет следить за бесперебойными поставками топлива, поддерживать линии связи, при необходимости обеспечивать раздачу воды и питания. Мобилизованы поисковые команды и военные, снабженные вертолетами и спецтехникой, открыты убежища, где можно будет укрыться от урагана.



"Дориан" - это сильнейший ураган, когда-либо угрожавший восточному побережью штата Флорида, - говорится на сайте губернатора. - Куда бы ураган ни пошел, он все равно затронет наш штат. Мы продолжим круглосуточно работать, чтобы подготовиться к нему".

В Южной Каролине и Джорджии намерены эвакуировать около миллиона человек, сообщает NBC News. Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер издал приказ, согласно которому эвакуация должна начаться в прибрежных районах штата с полудня понедельника, 2 сентября. Эти меры затронут примерно 830 тыс. человек.



Аналогичные экстренные мероприятия в Джорджии начнутся в то же время. По словам губернатора штата Брайана Кемпа, во время урагана поваленные деревья и линии электропередач, обломки, а также затопления могут заблокировать дороги и оставить население некоторых регионов в изоляции, если людей предварительно не вывезти оттуда.

Глава Северной Каролины Рой Купер выпустил указ о введении режима ЧС, призвал жителей штата запастись едой, батарейками и медикаментами и изучить свои эвакуационные маршруты.



"Настало время отнестись к урагану "Дориан" серьезно и начать готовиться, - говорится в заявлении Купера, опубликованном на его сайте. - Он может нанести большой ущерб и создать в нашем штате опасные условия. Я призываю всех следить за прогнозом и слушать указания местных служб первой помощи".

Ранее Национальный центр США по слежению за ураганами сообщал, что "Дориан" достиг Багамских островов. По информации специалистов службы, он уже накрыл остров Большой Абако. В центре объявили ситуацию опасной для жизни и призвали жителей острова не выходить из укрытий.



Согласно данным экспертов центра, далее шторм затронет остров Большой Багама и начнет движение к границам штатов Джорджия и Флорида.

Из-за урагана президент США Дональд Трамп отменил свою поездку в Польшу, где он должен был принять участие в мероприятиях по случаю начала Второй мировой войны. По словам Трампа, он остался в стране чтобы удостовериться в тщательности подготовки к подступающему бедствию.



Позднее Трамп подчеркнул, что "Дориан" является одним из самых мощных в американской истории.

"Похоже, что наша замечательная Южная Каролина может столкнуться с гораздо более сильным ударом (стихии. - RT), чем казалось на первый взгляд. То же самое с Джорджией и Северной Каролиной. Он (ураган. - RT) движется, и его направление очень сложно предсказать. Можно лишь отметить, что это один из самых крупных и мощных (а также покрывающих наибольшие пространства) ураганов, которые мы видели за последние годы. Будьте осторожны!" - написал он в своем Twitter.

В воскресенье, 31 августа, в Национальном центре по наблюдению за ураганами сообщили, что "Дориан" достиг пятой, самой разрушительной категории по шкале Саффира - Симпсона. Тогда сообщалось, что скорость ветра, производимого штормом, достигает 257 км/ч, однако вскоре специалисты уточнили это значение, назвав максимальной скорость в 298 км/ч с порывами ветра до 354 км/ч.



Ранее СМИ сообщали, что первой жертвой "Дориана" стал мужчина в Пуэрто-Рико. По данным агентства EFE, он сорвался с крыши из-за сильного порыва ветра и впоследствии скончался от полученных травм.

В этом сезоне "Дориан" стал четвертым ураганом. Из всех предыдущих только "Барри", обрушившийся на Луизиану в июле, привел к жертвам, тогда погиб один человек. В прошлом году юго-восток США затронули ураганы "Гордон" и "Майкл", они привели к значительным разрушениям и смерти нескольких десятков людей.