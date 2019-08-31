 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 02.09.2019
12:12  Казахстанский транзит тихо сдох. Дарига Нурсултановна Назарбаева переизбрана спикером Сената
12:01  Толкование кланов. Токаев сам сочинял свое спаслание, - уверяет спичрайтер Карин
12:00  Головой Макрона... Последний гвоздь в гроб глобализации, - В.Коровин
11:48  На пороге Глобальной депрессии, - М.Делягин
10:33  "Хулиганские акции будут пресекаться...". К.Токаев выдал свое 1-е президентское послание КазНароду (текст)
09:26  В Узбе отпущен на свободу "яккабагский герой" - предприниматель, который облил бензином и поджег чиновника
09:13  До первой войнушки. Открылась закрытая 6 лет назад анклавная кыр-узб-автотрасса Сох-Риштан

08:41  Китай и США нанесли друг другу новые удары в торговой войне
08:34  Путин объявил о планируемой модернизации железных дорог... Монголии. Свои кончились?
08:23  Китайцы построили Рахмону Дангаринский НПЗ
08:21  Восток - дело тонкое... Мирзиеев наградил орденами чиновников, которых ранее называл "мразью" и "предателями"
07:29  В Киргизии реанимируют Кокандское ханство, - А.Князев
07:27  Сланцевая пирамида в США может рухнуть. Американцев уличили в нефтяных приписках
07:23  Киев на разделочной доске большой политики, - С.Ахматов
04:53  SOS, тонем. Власти 3-х штатов США начали эвакуацию населения от урагана "Дориан"
01:31  Трамп дает новый шанс расследованию катастрофы МН17 над Донбассом
00:49  Республики СССР жили за счет выкачивания ресурсов из России, - И.Алкснис
Воскресенье, 01.09.2019
20:44  США неожиданно и без разбора взялись бомбить Идлиб
20:38  Американская Одесса. Очередной амер-утырок устроил расстрел прохожих - 5 убитых, 21 раненый
20:23  В западно-казахстанском Актау открылось генконсульство Узбекистана
15:15  Турция готова поставить российский истребитель на службу НАТО
15:09  Мирзиеев победно осмотрел "Ташкент-сити". Чего бы еще снести?
15:07  Киев назло Москве полез в газовую удавку, "заботливо" подготовленную США
15:05  Украина стала причиной дипломатического скандала между Китаем и США
15:03  Турки-Cельджуки: великие Тюрки сокрушившие арабский Восток
14:58  Надо ли в России праздновать конец Татаро-монгольского Ига?
14:56  БелБатька Лукашенко собирает арбузы с красивыми девушками (PR-видео)
09:17  КазПолицаям вернули "волшебные палочки" (жезлы)
08:22  КазМинЭнерго обвинил акимат Нур-Султана в срыве газификации. Газопроводы растырили по карманам
00:52  Русские девушки рассказали, почему хотят переехать в Китай и как им там живется, - Baijiahao
00:45  Новая книга Виктора Пелевина - сборник повестей "Искусство легких касаний"
00:44  Китай обеспечил свое население авто и готов заполнить российский рынок
00:42  Когда я жарю казахско-индийские чапати… (об имидже национальной лепешки "шельпек"), - Н.Даутбек-кызы
Суббота, 31.08.2019
23:37  Асрандиева нашли на берегу - жив
21:42  РосБурятСенатор Мархаев напал на журналистку после вопроса о подпольных казино
19:48  Купаясь в Иссык-Куле пропал без вести глава Российско-Кыргызского фонда развития Эркин Асрандиев
19:29  В Туркмении новый муфтий - Ялкаб Ходжагулыев
15:09  Торговая война: США сильно насмешили Китай своими санкциями
15:08  Новое и чуть старого. О чем говорит состав нового правительства Украины, - К.Скоркин
15:06  Аппетиты буржуазных хищников в Сирии, - С.Кожемякин
15:05  Какое влияние татары и тюрки вообще оказали на русскую культуру?
13:08  В тюрьме порезали убийцу Р.Кеннеди - палестинца Серхана Серхана (он еще жив)
12:28  Латвия заявила, что "никогда не была" в составе СССР. Отшибись исторической памяти
11:51  В Узбекистане создано ГосАгентство "Узбеккосмос"
11:05  Кого и как контролирует на Украине Коломойский, - А.Каневский
10:52  Стартаперы потеснят старперов? В Узбекистане учреждена инновационная "Академия молодежи"
09:38  "Большая восьмерка" – утопия Трампа, - Л.Ивашов
09:15  Санкции, шантаж, войны: Как американцы будут продавливать свой СПГ, - "СП"
09:05  Пекин меняет тактику в торговой войне с США, - М.Сергеев
00:51  Сын Ахмад Шаха Масуда готов воевать с талибами. Новый "Северный альянс" может понадобиться для защиты наркобизнеса в Панджшере
00:34  В Узбекистане артисты давали взятку, чтобы спеть на праздновании Дня независимости - всех выдал артист Хамидов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
SOS, тонем. Власти 3-х штатов США начали эвакуацию населения от урагана "Дориан"
04:53 02.09.2019

"Самый мощный за последние годы": власти трех штатов США объявили эвакуацию из-за урагана "Дориан"
Короткая ссылка
11:18
Николай Соколов
411
Власти трех американских штатов - Джорджии, Южной Каролины и Флориды - объявили эвакуацию населения в связи с надвигающимся ураганом "Дориан". В общей сложности экстренные меры затронут более миллиона человек. Ранее сообщалось, что ураган уже накрыл Багамские острова и движется к побережью США. Специалисты присвоили шторму пятую, наиболее разрушительную категорию из всех возможных. Скорость ветра достигает 298 км/ч, это один из самых крупных штормов за последние годы.

В американском штате Северная Каролина объявили режим чрезвычайной ситуации, а в Джорджии, Южной Каролине и Флориде начали эвакуацию населения с побережья. Об этом сообщают власти этих регионов США.
Губернатор Флориды Рон Десантис анонсировал также дополнительные меры, которые администрация готовится принять для противостояния урагану. Так, правительство штата будет следить за бесперебойными поставками топлива, поддерживать линии связи, при необходимости обеспечивать раздачу воды и питания. Мобилизованы поисковые команды и военные, снабженные вертолетами и спецтехникой, открыты убежища, где можно будет укрыться от урагана.

"Дориан" - это сильнейший ураган, когда-либо угрожавший восточному побережью штата Флорида, - говорится на сайте губернатора. - Куда бы ураган ни пошел, он все равно затронет наш штат. Мы продолжим круглосуточно работать, чтобы подготовиться к нему".
В Южной Каролине и Джорджии намерены эвакуировать около миллиона человек, сообщает NBC News. Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер издал приказ, согласно которому эвакуация должна начаться в прибрежных районах штата с полудня понедельника, 2 сентября. Эти меры затронут примерно 830 тыс. человек.

Аналогичные экстренные мероприятия в Джорджии начнутся в то же время. По словам губернатора штата Брайана Кемпа, во время урагана поваленные деревья и линии электропередач, обломки, а также затопления могут заблокировать дороги и оставить население некоторых регионов в изоляции, если людей предварительно не вывезти оттуда.
Глава Северной Каролины Рой Купер выпустил указ о введении режима ЧС, призвал жителей штата запастись едой, батарейками и медикаментами и изучить свои эвакуационные маршруты.

"Настало время отнестись к урагану "Дориан" серьезно и начать готовиться, - говорится в заявлении Купера, опубликованном на его сайте. - Он может нанести большой ущерб и создать в нашем штате опасные условия. Я призываю всех следить за прогнозом и слушать указания местных служб первой помощи".
Ранее Национальный центр США по слежению за ураганами сообщал, что "Дориан" достиг Багамских островов. По информации специалистов службы, он уже накрыл остров Большой Абако. В центре объявили ситуацию опасной для жизни и призвали жителей острова не выходить из укрытий.

Согласно данным экспертов центра, далее шторм затронет остров Большой Багама и начнет движение к границам штатов Джорджия и Флорида.
Из-за урагана президент США Дональд Трамп отменил свою поездку в Польшу, где он должен был принять участие в мероприятиях по случаю начала Второй мировой войны. По словам Трампа, он остался в стране чтобы удостовериться в тщательности подготовки к подступающему бедствию.

Позднее Трамп подчеркнул, что "Дориан" является одним из самых мощных в американской истории.
"Похоже, что наша замечательная Южная Каролина может столкнуться с гораздо более сильным ударом (стихии. - RT), чем казалось на первый взгляд. То же самое с Джорджией и Северной Каролиной. Он (ураган. - RT) движется, и его направление очень сложно предсказать. Можно лишь отметить, что это один из самых крупных и мощных (а также покрывающих наибольшие пространства) ураганов, которые мы видели за последние годы. Будьте осторожны!" - написал он в своем Twitter.
В воскресенье, 31 августа, в Национальном центре по наблюдению за ураганами сообщили, что "Дориан" достиг пятой, самой разрушительной категории по шкале Саффира - Симпсона. Тогда сообщалось, что скорость ветра, производимого штормом, достигает 257 км/ч, однако вскоре специалисты уточнили это значение, назвав максимальной скорость в 298 км/ч с порывами ветра до 354 км/ч.

Ранее СМИ сообщали, что первой жертвой "Дориана" стал мужчина в Пуэрто-Рико. По данным агентства EFE, он сорвался с крыши из-за сильного порыва ветра и впоследствии скончался от полученных травм.
В этом сезоне "Дориан" стал четвертым ураганом. Из всех предыдущих только "Барри", обрушившийся на Луизиану в июле, привел к жертвам, тогда погиб один человек. В прошлом году юго-восток США затронули ураганы "Гордон" и "Майкл", они привели к значительным разрушениям и смерти нескольких десятков людей.

Источник - russian.rt.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1567389180
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 29 августа 2019 года №143
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин открыл школу-гимназию №87 имени Абая Кунанбаева в г. Нур-Султан
- Н.Нигматулин: новые антиядерные инициативы Елбасы закладывают новые контуры международных отношений
- Кадровые перестановки
- ЦИК зарегистрировал новых депутатов Мажилиса
- Казахстан и Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний приняли Совместное заявление
- Отбор в "Президентский молодежный кадровый резерв" будет честным и прозрачным
- Работа по списанию пени и штрафов всем гражданам в полном объеме завершена - Нацбанк
- Инициативы Казахстана единогласно поддержаны на Генеральной Ассамблее Исламской организации продовольственной безопасности
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  