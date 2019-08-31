 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Киев на разделочной доске большой политики, - С.Ахматов
07:23 02.09.2019

Степан АХМАТОВ | 31.08.2019 |

Болтон прилетал в Киев напомнить Зеленскому, кто на Украине хозяин

Визит советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона в Киев 27-28 августа 2019 года сопровождался вразумлением украинского вассала и выливанием грязи на Китай.
Американское издание Politico, ссылаясь на инсайд от высокопоставленного чиновника в администрации президента США, сообщило, что Трамп поручил своей команде по национальной безопасности пересмотреть программу "Инициатива содействия безопасности на Украине". Речь о 250 миллионах долларов. Конгресс США запланировал выделить Украине эту сумму на 2019 финансовый год "для сдерживания России". Деньги должны были уйти "на помощь в области безопасности", в том числе 50 миллионов долларов на вооружение, а также на обучение, оборудование и разведку. Цель пересмотра – убедиться, что деньги используются в интересах США и что другие страны НАТО "платят свою справедливую долю". Инициировали замораживание финансирования министр обороны Марк Эспер и советник по национальной безопасности Джон Болтон.

В этом свете визит Болтона в Киев приобретает особую окраску. С одной стороны, украинским военным дан сигнал, подталкивающий к миру, так как на данном этапе украинская политика русофобии свою роль выполнила. С другой стороны, это "тихий ответ" Евросоюзу, который демонстративно в день завершения саммита G7 в Биаррице позволил иранскому танкеру, до этого задержанному Гибралтаром, найти покупателя и слить нефть. И именно Болтон требовал от стран Средиземноморья не допускать выгрузки нефти, угрожая, что Америка расценит это как поддержку терроризма.
То, что угрозу Болтона не услышали, не могло его не задеть, но главным образом это задело Трампа. Все чаще мнения лидеров ЕС отличаются от мнения президента США. Европейский союз показывает, что для него позиция Вашингтона не является абсолютным приоритетом. Да и нередко хочется щелкнуть по носу американского "большого брата".

Саммит G7 завершился 26 августа, а на следующий день в Вашингтоне заморозили помощь Украине, и Джон Болтон оказался в Киеве. Впрочем, о его визите сообщалось еще до начала G7: "Джон Болтон пытается предотвратить предстоящее приобретение Китаем украинской аэрокосмической компании на том основании, что это даст Пекину жизненно важные оборонные технологии. Личный интерес и участие г-на Болтона в этой сделке, признанные высшими чиновниками администрации, подчеркивают растущее значение этого дела для национальной безопасности США".
Итак, Болтон прилетал напомнить Зеленскому, кто на Украине хозяин. Это не ЕС и тем более не Китай, коль скоро "Россия – страна агрессор".

Автор Politico обращает внимание на недовольство законодателей на Капитолийском холме "заморозкой военной помощи" Украине. Цитируется представитель комитета по ассигнованиям палаты представителей Эван Холландер: "У нас есть серьезные опасения по поводу замораживания этих важных ассигнованных средств, и мы срочно спрашиваем администрацию о том, почему они задерживают эти ресурсы". Объяснение Белого дома конгрессменов не устраивает. Некоторые при этом настаивают "на увеличении военной помощи Украине и военных усилий США по сдерживанию России в Восточной Европе". В адрес Трампа вновь звучат гневные речи. Сенатор Боб Менендес из сенатского комитета по иностранным делам "поклялся, что действия администрации встретят яростную оппозицию в Конгрессе". И добавил: "Президент Трамп должен перестать беспокоиться о разочаровании Владимира Путина и отстаивать приоритеты национальной безопасности США".
Киевские заявления Болтона по поводу "нежелательности оборонного сотрудничества Украины с Китаем" выглядят на фоне "заморозки военной помощи" дополнительным инструментом шантажа. Мол, будете сотрудничать с Китаем по заводу "Мотор Сич", точно не увидите военной помощи. Пусть Евросоюз вам помогает.

Во время встречи с президентом Владимиром Зеленским и секретарем СНБО Александром Данилюком Джон Болтон не церемонился вовсе, обвинив Китай в воровстве: "Мы обеспокоены уходом военных технологий в Китай. Например, мы видим, что китайский истребитель пятого поколения выглядит во многом, как F-35. Потому что это и есть F-35. Они по большому счету просто украли его". На самом деле это сходство говорит о том, что Китай в освоении ряда военных технологий догнал США. Американцев это серьезно беспокоит. Болтон доказательств воровства не привел, но мы помним его аргумент – "замороженная помощь". Советник Трампа по национальной безопасности нахраписто предупреждает украинских партнеров об опасности попасть в долговую зависимость от Китая, учит их: "Речь идет об усилиях Китая по использованию позитивного торгового баланса страны для того, чтобы получить экономические рычаги в разных странах мира". Кажущаяся привлекательность китайской "дипломатии задолженностей" окажется кабалой, заявляет Болтон.

Пекин ответил американцам без китайских церемоний. Посол КНР на Украине Ду Вэй назвал высказывания Болтона "поклепом", заметив, что "ложь, обман и воровство – это не про нас". Посол обрисовал и общую картину: "Общеизвестно, что в данный момент США по всему миру поливает Китай грязью, а сейчас вся эта грязь хлынула в Киев". Многие другие страны уже испытывали это на себе.

Ранее Джон Болтон заявлял, что Дональд Трамп планирует встретиться с Владимиром Зеленским в Варшаве, но этого не произошло. На памятные мероприятия в Польше 1 сентября, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны, Трамп не прилетел, огорчив и Варшаву, и Киев. Если верить американскому президенту, помешал ему ураган, надвинувшийся на Флориду…

Источник - fondsk.ru
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