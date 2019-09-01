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Сланцевая пирамида в США может рухнуть. Американцев уличили в нефтяных приписках
07:27 02.09.2019

Анатолий Комраков

Американское нефтяное чудо оказалось под угрозой: добыча сланцевой нефти разочаровала инвесторов, а самим добытчикам приходится нести огромные затраты из-за особенностей технологии. Многие ушли с рынка, обанкротились или готовятся к этому. Эксперты поясняют, что рост добычи энергоресурсов поддерживается правительством США, к тому же половина американской нефти – это не нефть, а различное жидкое топливо, как, например, аналог солярки из рапсового масла.
За последнее десятилетие США более чем удвоили добычу нефти, реализовав свою давнюю мечту – снизить зависимость от импорта энергоносителей. Большая часть роста обусловлена добычей сланцевой нефти в Пермском бассейне Западного Техаса и Нью-Мексико. Но в последнее время, как пишут американские СМИ, зародилась, как техасский торнадо, внезапная и сильная обеспокоенность судьбой сланцев.

Wall Street Journal (WSJ) обратила внимание на серьезное противоречие в показателях отчетности компании Concho Resources, занимающейся бурением в Пермском бассейне, согласно которым, несмотря на годовой рост объема добычи нефти и природного газа более чем на 40%, предприятие сообщило о снижении доходов на 22%, а прибыли на 25% за второй квартал 2019 года. Чистый убыток в первом полугодии составил 792 млн долл. Компания также сообщила, что во втором квартале снизилось с 26 до 18 количество активных буровых установок, тогда как в начале года их было 33.
И дело не в отдельно взятой компании. Аналитики отмечают, что в целом активность по бурению новых скважин в нефтяной отрасли США продолжает угасать: согласно последнему отчету третьей по величине в мире нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, не только сохраняется тенденция к сокращению числа буровых установок, но и темпы спада активности опережают ожидания. Она сообщила, что в США за неделю до 30 августа общее число нефтяных буровых установок сократилось на 12, до 742 единиц, тогда как эксперты прогнозировали сокращение лишь на 5 штук, до 749. Неприятные сюрпризы были и в предыдущем отчете: тогда ожидалось снижение числа буровых на 3 штуки, до 767, а по факту их количество сократилось сразу на 16 единиц.
Во многом благодаря сланцу нефтедобыча в США достигла рекордных 11,5 млн барр. в день. Но у сланцевого бума есть и обратная сторона. Чтобы поддерживать высокие показатели, операторам надо бурить все больше скважин, но это требует колоссальных затрат.

За 10 лет сланцевой революции 40 ведущих представителей отрасли потратили почти на 200 млрд долл. больше, чем заработали, а компании растеряли почти 80% своей акционерной стоимости.
Сланцевая отрасль столкнулась с серьезной нехваткой денег: в 2018 году Уолл-стрит вложила в отрасль вдвое меньше, чем в 2017-м. В конце 2018-го большинству компаний пришлось урезать бюджеты на миллиарды долларов из-за сокращения инвестиций.
Мировой спрос на нефть увеличивается примерно на 1,2% в год, а производство черного золота в США, по данным аналитиков, за год прибавило почти 12% (с 10,9 до 12,4 млн барр. в сутки). В 2020-м ожидается рост еще на 7,5% – до 13,4 млн.

Это особенно критично для небольших сланцевых компаний, так как сланцевые скважины быстро истощаются и, чтобы поддерживать добычу и сохранять рентабельность, приходится постоянно бурить новые. Но на это опять нужны деньги. Сегодня выручка от продажи четверти добываемой в США сланцевой нефти идет на оплату процентов по корпоративным долгам, пишет РИА Новости.
При этом, как заявляли представители сланцевых компаний, для запуска новых проектов котировки должны стабильно держаться в районе 60 долл.
Эксперты "НГ" объясняют, что потери инвесторов во многом амортизируются средствами госбюджета, так как увеличение добычи нефти – это во многом политический проект США.

Генеральный директор "ИнфоТЭК-Терминал" Рустам Танкаев поясняет, что добыча сланцевой нефти изначально спонсировалась американским правительством. "США давно озаботились своей энергетической независимостью от импорта, поэтому они изначально всячески поддерживали добычу сланцевой нефти. В частности, правительство США неявно, через гарантии коммерческим банкам обеспечивало льготное кредитование добывающих проектов", – говорит Танкаев.

Эксперт объясняет также, что на самом деле США не добывают никакие 11,5 млн барр. нефти в сутки. "Добыча сланцевой нефти растет там незначительно, она составляет около 5,5 млн барр. в сутки. Американцы в общую статистику засчитывают объемы производства различных жидких топлив, газойля из метана, аналогов дизельного топлива из рапсового масла, которые ничего общего с нефтью не имеют. Это направление у них развивается даже сильнее, их они производят 6 млн барр. в сутки. Одного моторного спирта в США производится 1 млн барр.", – говорит Танкаев.

"Сланцевый бизнес (точнее, бизнес по добыче нетрадиционных углеводородов, сланцы – это лишь частный случай во всей этой индустрии) изначально был рискованным, масштабно начавшись еще при ценах выше 100 долл. за баррель, и все понимали, что в случае существенного изменения конъюнктуры цен компании могут разориться, – сказал "НГ" эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Станислав Митрахович. – Пик проблем пришелся на 2015 – начало 2016 года при ценах на нефть, падавших ниже 30 долл. Однако тогда в целом краха сланцевой индустрии не произошло. Да, очень многие компании теряли деньги, но снова могли брать взаймы с надеждой отыграться в будущем, поэтому добыча росла. Уже по итогам 2017 года добыча нетрадиционной нефти составила более половины от общего производства нефти в США. Сланцевиков буквально спасли обширные возможности финансовой системы США по перекредитованию компаний, а также помогли новости о начале переговоров России и Саудовской Аравии по созданию ОПЕК+. Сейчас, при ценах на уровне около 60 долл. за баррель, краха сланцев ждать не стоит. Но риски с очень высокой степенью вероятности могут настигнуть сланцевиков в случае отказа участников ОПЕК+ от этого формата кооперации и начала полноценной "мировой ценовой войны" в нефтяной сфере, то есть в случае падения цен на нефть до уровня 2015 года. В этом сценарии даже технологический прогресс и связанное с ним удешевление добычи не гарантируют сланцевикам выживания. Пока же ОПЕК+ работает, ожидать падения добычи в США не приходится, напротив – стоит ожидать дальнейшего ее роста", – говорит Митрахович.

1.09.2019

Источник - ng.ru
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