 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Восток - дело тонкое... Мирзиеев наградил орденами чиновников, которых ранее называл "мразью" и "предателями"
08:21 02.09.2019

Президент Мирзияев наградил орденами чиновников, которых ранее обвинил в предательстве
01 Сентябрь, 2019

Главы Ферганской и Андижанской областей Узбекистана Шухрат Ганиев (слева) и Шухрат Абдурахманов.
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев накануне празднования Дня независимости подписал указ о присвоении почетных званий и награждении орденами и медалями ряда узбекистанцев.

29 августа президент Шавкат Мирзияев подписал указ о награждении хокимов (глав) Ферганской и Андижанской области республики Шухрата Ганиева и Шухрата Абдурахманова орденами "Меҳнат шуҳрати" ("Трудовая слава").
Ранее оба чиновника подверглись жесткой критике со стороны главы государства. 2 августа этого года на видеоселекторном совещании президент обвинил главу Ферганской области Шухрата Ганиева в предательстве, заявив, что "вместе с ним невозможно выполнять большие дела". Причиной резких высказываний президента Мирзияева в адрес хокима Ганиева стали массовые сносы домов в Риштанском районе Ферганской области, вызвавшие недовольство населения.
"Ты бессовестный, как и Эрманов (Фарход Эрманов – глава Хорезмской области – Ред.), отдавал идиотские приказы о сносе. Перед этими сносами ты лучше свою голову снеси. Разве для этого я воспитывал тебя столько времени? Ты опозорил весь Узбекистан... Бессовестный, я дал тебе деньги на Риштан, чтобы ты обустроил район, но перед этим взял согласие у людей. Эрманов пришел руководить областью недавно, но ты и Рузиев – предатели! Разве мы можем вместе с вами выполнять большие дела? Никогда! Я даже боюсь давать вам какие-то поручения. Потому что у вас нет того уровня, нет знаний, вы не читаете ни книги, ни указы президента", – говорил Шавкат Мирзияев, обращаясь к главе Ферганской области Шухрату Ганиеву.
После того, как президент заставил Ганиева извиниться перед народом, руководитель региона записал видеообращение, в котором публично извинился перед местными жителями.

Напомним, что ранее сообщалось о грубости главы Ферганской области Шухрата Ганиева, который часто ​оскорблял и материл подчиненных. В мае этого года в редакцию "Озодлика" поступила аудиозапись, на которой предположительно слышен голос главы Ферганской области Шухрата Ганиева, который обращается к начальникам областных управлений Бюро принудительного исполнения и налоговой инспекции, угрожая, что "вырвет им кишки и обмотает ими их головы".
А в январе прошлого года после трагедии на автотрассе в Актюбинской области Казахстана, которая унесла жизни 52 узбекистанских трудовых мигрантов, 16 из которых были жителями Ташлакского района Ферганской области, Ганиев назвал жертв этой трагедии "поганцами".
Также в связи с 28-летием независимости Узбекистана еще один хоким-матершинник Андижанской области Шухрат Абдурахманов был награжден орденом "Меҳнат шуҳрати" ("Трудовая слава").

Напомним, что совсем недавно, во время правительственного совещания 5 июля президент Шавкат Мирзияев раскритиковал Шухрата Абдурахманова за то, что он оскорбил главу облздрава, назвав его "нечистью, скотиной и импотентом", а министра здравоохранения Узбекистана – "мразью" и "министришкой".

Источник - centralasian.org
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