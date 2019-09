Китайцы построили Рахмону Дангаринский НПЗ

08:23 02.09.2019

Китайская компания завершила строительство нефтеперерабатывающего завода в СЭЗ Таджикистана

01 Сентябрь, 2019



Поделиться



Print

Дочерняя компания СNPC (Китайской национальной нефтегазовой корпорацией) завершила строительство крупного завода по переработке нефти в Таджикистане. НПЗ способно перерабатывать от 300 до 500 000 тонн нефти в год.

Завод по переработке нефти (НПЗ) построен в свободной экономической зоне "Дангара" совместным таджикско-китайским предприятием - "TK-Oil". В прошлом власти заявляли, что владельцами "TK-Oil" являются таджикская компания "Хасан и Ко" и Dong Ying heli Investment and Development Co. Ltd, которая является дочерней компанией CNPC.

Агентство "Asia Plus" в 2013 году сообщало, что 90% акций "TK-Oil" принадлежат китайской компании Dong Ying heli Investment и Development Co. Ltd и только 10% акций владеет "Хасан и Ко".

Илхомиддин Муминов, заместитель директора Дангаринской свободной экономической зоны, 31 августа Радио Озоди сказал, что завод построен, и что "продолжаются вестись строительные работы на грузовом терминале хранилища нефти". "Мы отослали несколько писем китайским инвесторам, чтобы установить срок сдачи предприятия в эксплуатацию. Официального ответа мы пока не получили", - сказал Муминов.

Инженеры свободной экономической зоны "Дангара" заявили, что для перевозки сырой нефти изначально планировалось построить железную дорогу, "но оказалось, что железнодорожная ветка будет пересекать дорогу обычного транспорта, и что в этом случае, возникнет необходимость строительства моста". Поэтому до завода протянуты нефтепроводные трубы, "так как по подсчетам китайцев такой путь обойдется дешевле".

В настоящее время китайская компания ведет переговоры об импорте нефти из Казахстана, однако Муминов говорит, что на предприятие сырая нефть еще не поступала.

Нефтеперерабатывающий завод в Дангаре должен был заработать осенью 2016 года, но уже несколько лет его запуск в эксплуатацию откладывался. Одной из причин такого положения были 12 миллионов долларов, которые застряли в Агроинвестбанке, одном из проблемных банков страны.



Но не так давно первый заместитель председателя Дангаринского района Джамшед Шарифзода на одной пресс-конференции заявил, что инвестор строительства нефтеперерабатывающего завода получил от Агроинвестбанка свои 12 миллионов долларов, и теперь завод начал свою деятельность в тестовом режиме.

Большую часть нефти Таджикистан импортирует из России. Эта страна, согласно договоренности, беспошлинно продает Таджикистану до одного миллиона тонн нефти.

Официальная статистика показывает, что в 2018 году Таджикистан импортировал 446 000 тонн нефти на сумму 310,8 млн. долларов.