Путин объявил о планируемой модернизации железных дорог... Монголии. Свои кончились?

08:34 02.09.2019

Путин объявил о планируемой модернизации железных дорог... Монголии силами РЖД

2 сентября 2019,: Дмитрий Зубарев



Президент России Владимир Путин заявил, что РЖД планируют модернизацию железных дорог Монголии для развития транзитного потенциала этой страны, сообщают СМИ.



"Большое внимание в двустороннем диалоге уделяем транспортно-инфраструктурной сфере, дальнейшему раскрытию транзитного потенциала Монголии. В этих целях РЖД планирует модернизацию Улан-Баторской железной дороги – ключевой для страны транспортной артерии", – передает ТАСС слова российского лидера в интервью монгольской газете "Одрийн сонин", которое он дал в преддверии своего визита в Улан-Батор, запланированного на 3 сентября.



Путин отметил, что в последние годы двусторонняя торговля России и Монголии развивается высокими темпами. Глава государства заявил, что в 2018 году товарооборот увеличился почти на 21% и составил 1,65 млрд долларов, а за январь-июнь текущего года он вырос еще на 11,8% – до 800 млн долларов.



Путин напомнил также, что российские компании ведут поставки электроэнергии в Монголию и отметил интересные проекты в области промышленности и сельского хозяйства.

"Активное сотрудничество ведется в санитарной и ветеринарной сферах. В прошлом году успешно завершен второй этап гуманитарной программы вакцинации скота на территории Монголии, что позволит облегчить доступ монгольской животноводческой продукции на российский рынок", – заявил президент России.



Путин подчеркнул, что Москва и Улан-Батор придают большое значение вопросам охраны окружающей среды.

"Ведутся переговоры о создании ряда совместных заповедников в приграничных районах. Это будет способствовать сохранению уникального биоразнообразия общего региона", – заявил Путин.



Он отметил также, что Москва продолжает помогать монгольской стороне в подготовке национальных кадров.

"Сегодня в высших учебных заведениях России обучается около трех тысяч граждан Монголии. Ежегодно выделяем 500 государственных стипендий для монгольских студентов", – сказал российский лидер.

Отвечая на вопрос о возможности снижения таможенных пошлин, Путин напомнил, что в 2015 году между Евразийской экономической комиссией и монгольской стороной была создана совместная рабочая группа, которая занимается повышением эффективности взаимной торговли.



"Зачастую упрощение технических требований дает гораздо больший импульс деловому взаимодействию, чем уменьшение пошлин", – отметил Путин.

В минувшую пятницу помощник президента по международным делам Юрий Ушаков анонсировал визита Путина в Монголию на годовщину Халхин-Гола.

Напомним, ранее в понедельник Путин анонсировал подписание бессрочного договора о дружбе с Монголией.