 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китай и США нанесли друг другу новые удары в торговой войне
08:41 02.09.2019

1 сентября 2019,: Сергей Гурьянов

В воскресенье начинают действовать объявленные президентом США Дональдом Трампом дополнительные пошлины на китайскую продукцию, а также ответные тарифы со стороны КНР.
Американская пошлина в 15% коснется китайских товаров объемом 112 млрд долларов, в том числе одежды и обуви. Таким образом, пошлины распространяются на более чем две трети товаров массового потребления, импортируемого в Штаты из Китая, в том числе на 87% текстильной продукции производства КНР, передает "Интерфакс".
Китай, в свою очередь, начал сбор в размере 5% с американской нефти – впервые с начала торговой войны под пошлины попало топливо, сообщает Reuters.

Общий объем обложенных пошлинами Китая американских товаров – 75 млрд долларов. Тарифы в размере 5% и 10% были наложены на 1 тыс. 717 наименований товаров, произведенных в США.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявлял, что Китай из-за торговой войны потерял 3 млн рабочих мест. Президент США требует от американских компаний свернуть работу с Китаем.

Источник - vz.ru
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