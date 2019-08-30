Китай и США нанесли друг другу новые удары в торговой войне

08:41 02.09.2019

1 сентября 2019,: Сергей Гурьянов



В воскресенье начинают действовать объявленные президентом США Дональдом Трампом дополнительные пошлины на китайскую продукцию, а также ответные тарифы со стороны КНР.

Американская пошлина в 15% коснется китайских товаров объемом 112 млрд долларов, в том числе одежды и обуви. Таким образом, пошлины распространяются на более чем две трети товаров массового потребления, импортируемого в Штаты из Китая, в том числе на 87% текстильной продукции производства КНР, передает "Интерфакс".

Китай, в свою очередь, начал сбор в размере 5% с американской нефти – впервые с начала торговой войны под пошлины попало топливо, сообщает Reuters.



Общий объем обложенных пошлинами Китая американских товаров – 75 млрд долларов. Тарифы в размере 5% и 10% были наложены на 1 тыс. 717 наименований товаров, произведенных в США.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявлял, что Китай из-за торговой войны потерял 3 млн рабочих мест. Президент США требует от американских компаний свернуть работу с Китаем.