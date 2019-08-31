До первой войнушки. Открылась закрытая 6 лет назад анклавная кыр-узб-автотрасса Сох-Риштан

09:13 02.09.2019

Дорога Сох-Риштан, закрытая шесть лет назад, открылась 31 августа текущего года. Единственная автомобильная трасса, связывающая Сох с Узбекистаном, была закрыта после инцидента между пограничниками Кыргызстана и местными жителями эксклава, произошедшего 5-6 января 2013 года.



Трасса протяженностью около 70 км, которая связывает два района Ферганской области, почти полностью проходит через территорию соседнего Кыргызстана.

В течении шести лет, с тех пор как самый короткий путь, который соединял Сох с остальной части Узбекистана, местным жителям приходилось пересекать более 130 км через Вуадиль, чтобы объездным путем добраться до областного центра (Ферганская область).

В прошлом году кв ходе встречи официальных делегаций Узбекистана и Кыргызстана президент Шавкат Мирзияев пообещал, что границы Узбекистана с Кыргызстаном будут открыты для народа. В январе 2013 года Риштанская трасса, ведущая в Сохский район Ферганской области, была закрыта после беспорядков, и единственной дорогой оставался пост "Вуадиль".