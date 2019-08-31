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Головой Макрона... Последний гвоздь в гроб глобализации, - В.Коровин
12:00 02.09.2019

Макрон объявил о конце западной гегемонии
Валерий Коровин

Эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений. Об этом заявляет теперь уже даже не Владимир Путин, который говорит о закате гегемонии Запада с 2007 года, с момента Мюнхенской речи, но - кто бы мог подумать - президент Франции Эммануэль Макрон. "Мы видим конец западной гегемонии в мире, - отметил Макрон. - Обстоятельства меняются". И это далеко не рядовое заявление.

Французский президент отметил, что мировой порядок "переживает беспрецедентный кризис". Новый мировой порядок, если говорить точнее, доктрина, провозглашенная американским президентом Джорджем Бушем - старшим в момент крушения советского блока и подразумевающая беспрепятственное развертывание однополярного мира под предводительством США.
И, как ни странно, наиболее пострадавшей частью света, понесшей самые значительные издержки от реализации однополярного проекта, стала даже не Россия, которая в итоге отстояла свой геополитический суверенитет, а именно Европа - главный "союзник" (а по сути, вассал) США, безудержно ринувшийся в пучину однополярной глобализации с головой. Что и заметил спустя четверть века, казалось бы, ставленник той самой глобалистской элиты Макрон.

Объявив себя победителями в холодной войне, американцы, прежде оккупировавшие часть Европы, в итоге захватили ее целиком, провозгласив наступление так называемого американского века. По замыслу американских стратегов, финальной стадией его завершения в качестве некоей данности и должен был стать однополярный мир, выражающий собой не что иное, как всеобщую, мировую систему ценностей, единое политическое пространство и универсальную мировоззренческую модель, выстроенную на основе американского (и шире - западного) цивилизационного опыта, объявленного идеальным и универсальным. Все это должно было, как задумывалось, быть реализовано и воплощено в универсальную общемировую модель, выражающую собой не что иное, как глобальную доминацию США в планетарном масштабе.

Однако, как всегда бывает в реализации таких грандиозных утопий, что-то пошло не так. А именно: Россия, отстоявшая свой суверенитет, став новым центром сопротивления американской глобализации, и Китай, фактически (если не оперировать виртуальными показателями, а обратиться к реальному сектору) ставший экономикой номер один, потеснив (или почти потеснив, если учитывать фондовые цифры на экране) США с мирового экономического пьедестала. На это и указывает Макрон: "Китай выдвинулся в первый ряд, а Россия добивается большего успеха в своей стратегии".

Собственно, "новая стратегия", упоминаемая Макроном, - это и есть стратегия многополярного мира - реальная геополитическая альтернатива однополярности, мировоззренческая система, разрушающая миф о новом мировом порядке, подкрепленная стратегическим первенством России - особенно в области обеспечения реальной, а не виртуальной, как у США, глобальной безопасности - и экономическим первенством Китая, еще одним полюсом грядущей многополярности.
Однако американские глобалисты, с устремленностью, вообще свойственной англосаксам, продолжают настаивать на своем доминировании, широко сопротивляясь многополярному проекту по всем фронтам.
Ведь суть глобализации, что следует подчеркнуть особо, кроется не столько в силовом, жестком и открытом покорении государств и народов, что было свойственно прежним, более темным, с точки зрения современного Запада, временам.

Основа глобального доминирования Запада выстраивается в первую очередь на принятии западной системы ценностей, своего рода западных смысловых кодов. И уже только после этого приходят американцы с их военными базами (мягкий сценарий) или прилетают американские бомбардировщики и "Томагавки" (жесткий сценарий для непокорных), чтобы завершить начатую прежде на мировоззренческом уровне вестернизацию.
Но кто-то сдается сам, полностью приняв в себя западные ценности, как поздний, идеологически выродившийся, преклоняющийся перед "ценностями" Запада и деградировавший в элитах "совок".

Что уж говорить о Европе, которая всегда считала, что это именно она и породила эти ценности, как и саму Америку, открыв ее для мира. Что ж, открыли - получите, распишитесь. Европа - первое пространство, поставленное под полный контроль американскими глобалистами, тотально оккупированное и экономически подчиненное, без капли субъектности и намеков на суверенитет. Что и обнаруживает французский президент Макрон, аккуратно заявляя о том, что "европейской цивилизации необходима новая, дальновидная стратегия".
Нам же, поняв пагубность воздействия США на Европу, необходимо начать действовать симметрично американцам, то есть налаживать контакты не с евробюрократическими структурами ЕС, тотально управляемыми из Вашингтона, а напрямую с отдельными лидерами государств Европы. Тем самым разрушая единство и монолит американского контроля над Евросоюзом. Тем более что все большее количество европейских лидеров уже открыто заявляют о необходимости восстановления прямых контактов с Россией, тяготясь жесткой американской опекой. Но в авангарде все же оказывается ловкий, смышленый и сообразительный Эммануэль Макрон, который не только вспомнил о том, что Россия - это неотъемлемая часть Европы, простирающейся от Лиссабона до Владивостока, он и прямо предлагает, отбросив все, восстановить сотрудничество с Россией по всем направлениям.
"Мы находимся в Европе. Если мы не построим новые отношения с Россией, то мы останемся с напряженностями, замороженным конфликтом и последствиями холодной войны, - отметил он. - Мы должны глубоко переосмыслить наши отношения и выстроить их заново". И последний гвоздь в гроб глобализации: "Каждый день необходимо делать шаги в этом направлении", - уже совсем прямо, в качестве призыва заявляет французский президент. Еще бы, ведь без России униженная американцами и раздавленная натовским военным сапогом Европа никогда не восстановит свой суверенитет и не вернет самостоятельность. Что уж говорить о восстановлении статуса цивилизации, полноценного участника многополярного справедливого мира, который Европа утратила в тот момент, когда нога янки впервые ступила на ее землю.

Россия, как и всегда это было в прежние века и эпохи, - это единственный и основной гарант субъектности, независимости и свободного развития Европы. Не в качестве колонии, как при нынешнем доминировании США, а именно цивилизации, Европы народов. Ибо никто не любит Европу так, как любят ее русские, сами сохраняющие свою евразийскую, цивилизационную самобытность и именно поэтому понимающие ценность самобытности европейской. Так что Макрон, остро чувствующий меняющиеся тренды и душой болеющий за свободную Европу (а это значит - без Америки), правильно все сказал. Главное, чтобы сейчас не выяснилось, что он, оказывается, невзначай изнасиловал чернокожую горничную или замешан в педофильском скандале. Остальное - свободная Европа народов без Америки и в дружеских отношениях с Россией - дело техники.

Источник - russian.rt.com
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