Толкование кланов. Токаев сам сочинял свое спаслание, - уверяет спичрайтер Карин

12:01 02.09.2019

Президент работал над Посланием сам - Ерлан Карин

Также он прокомментировал вопрос о "разделении на кланы".



Советник Президента Ерлан Карин рассказал, что глава государства Касым-Жомарт Токаев работал над Посланием самостоятельно, передает Zakon.kz.



- Президент работал над документом сам. Я могу это точно сказать, потому что он начал работу сразу же после окончания президентских выборов, еще тогда же начал работать над ключевыми тезисами. Конечно, аппарат Президента участвует в части проработки деталей, юридической и правовой составляющей. Я думаю, что правительство сейчас обсудит и будет принят общенациональный план по реализации поручений Президента. Он будет комплексным, - сказал Карин.



Также он прокомментировал вопрос о "разделении на кланы".

- Кланов это, конечно, громко сказано. Конечно, в любом сообществе есть определенное разделение по иным... определенного рода проблема есть. Но, я думаю, что никаких препятствий мы не видим. Эти меры будут реализованы, - подытожил Ерлан Карин.

2 сентября впервые Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана.