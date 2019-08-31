УкрРада как мертвая электричка.., - А.Анпилогов

12:54 02.09.2019

Верховная Рада как мертвая электричка

политическая система Украины в очередной раз вынужденно упростилась



Алексей Анпилогов



В середине 1990-х годов автор этой статьи решил поехать на зимние каникулы в Карпаты. Одним из незабываемых впечатлений от той поездки стала электричка "Львов-Ужгород". Электричкой ее можно было назвать сугубо условно: сам электропоезд был совершенно "мертвым" и обесточенным, а по горной дороге через Карпаты его тянул старый советский тепловоз. В вагонах было холодно, под потолком горело лишь несколько сиротливых ламп, а двери на остановках приходилось открывать руками.



Если честно, похожее ощущение сложилось у меня и от просмотра первого дня работы новой Верховной рады Украины, избранной чуть больше месяца назад и наконец-то приступившей к своей работе. Совершенно случайные люди, которые собрались под куполом Рады в якобы единую мегафракцию "Слуги народа", плохо понимали, что такое работа законодательного органа. Мертвую "электричку" депутатского корпуса практически полностью тянул на себе "тепловоз" Зеленский, который буквально в ручном режиме рулил депутатами и их голосованиями. Восклицание "Дмитрий, ты руководи! Надо решение!" стало квинтэссенцией "открывания дверей руками", которое раз за разом приходилось демонстрировать президенту, когда его личная фракция начинала "буксовать на подъемах".



Да, такое ручное управление вполне может какое-то время эффективно работать. Большая часть депутатов "Слуги" пока что беспрекословно выполняет указания своих тайных и явных кукловодов, безропотно голосуя за все предложенные им законопроекты. Однако к какой-либо законотворческой работе это имеет достаточно условное отношение. Если честно, то много раз ругаемая российская Госдума в этом отношении и то честнее: в ней депутаты хотя бы читают и обсуждают предложенные им законы. А в новой Раде, в лицах монобольшинства, мы увидели практически идеальную "машину для голосования", которая может двигаться вперед исключительно при постоянном внешнем воздействии. Что, в общем-то, наглядно показывает истинную ценность нынешнего высшего законодательного органа Украины - в сформированной сегодня политической системе она околонулевая. "Проголосуют, куда денутся!"



Наличие такой мегафракции создает для президента Зеленского и его окружения как текущие возможности, так и будущие проблемы. Такой парламент неизбежно должен будет разделить с президентом и премьер-министром не только радость весьма маловероятных побед, но и однозначную ненависть граждан страны, связанную с практически неизбежными провалами и поражениями. Уже в ближайшее время новой Раде надо будет принимать не только рейтинговые законы о "борьбе с коррупцией", но и массу других, непопулярных и сложных решений. А тут уже стоит вспомнить старую поговорку о том, что "у победы много отцов - а вот поражение всегда сирота". В украинском массовом бессознательном это даже превратилось в анекдотический процесс превращения "перемоги" (победы) в "зраду" (предательство), когда на одной и той же персоне повисает и начальное пьянящее восхищение якобы победными поступками - и горькое послевкусие народной ненависти от разгромных последствий таких действий.



Украинское общество уже вскорости однозначно станет вновь искать виновных, тех самых "отцов зрады", и это будет для Зеленского огромной проблемой. К тому же в стране неизбежно будут нарастать всевозможные экономические, социальные, языковые и другие проблемы. За год-два все эти процессы достигнут такой концентрации, что с ними просто нельзя будет не считаться.



Рецепт выхода из такой ситуации Зеленским и его командой тоже проработан - президент Украины заявил, что Раду можно будет и распустить, уже через год или два - и ничего страшного в этом нет. В такой ситуации на Раду и на правительство, конечно же, постараются списать весь негатив, выставив президента в наиболее выгодном свете.



Впрочем, как показывает практика украинского политического процесса, такой "финт Радой" может и не сработать - то же самое массовое бессознательное на Украине отнюдь не склонно размазывать ответственность на абстрактные государственные институты, предпочитая всецело персонифицировать как народную любовь, так и народную ненависть. А тут уже Зеленскому деваться будет особо некуда - именно на его имени и очаровании в нынешнюю Раду затянули ту самую "мертвую электричку" из мегафракции "Слуги народа".



Пока что же мы можем констатировать лишь одно - политическая система Украины в очередной раз вынужденно упростилась. Нынешняя Рада, как бы не парадоксально и не иронично это не прозвучало - "не место для дискуссий". Законопроекты в ней не обсуждаются, а принимаются "с пинка", в абсолютно ручном режиме. Конечно, пока что украинское общество искренне надеется, что будущие законы как-то поменяют жизнь в стране к лучшему - но пока что из действий новой президентской команды отнюдь не следует, что благо страны является какой-либо основополагающей ценностью. Куда едет тепловоз президента и есть ли вообще электричество, горячий чай или хотя бы рельсы на "станции назначения" - неизвестно.