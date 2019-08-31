Жена немецкого миллиардера Тео Альбрехта-младшего бросила мужа ради беженца-афганца

12:56 02.09.2019

Супруга немецкого миллиардера Тео Альбрехта-младшего рассталась с мужем, полюбив беженца из Афганистана, приехавшего устанавливать систему сигнализации в семейном особняке, сообщает Bild.



Как пишет germania.one, 47-летняя Катя Альбрехт и 31-летний Тарек С. влюбились друг в друга мгновенно, это было 2014 году.



Чрезмерная безопасность, уединение и скучная повседневная жизнь ей надоели, миллиардерша искала разнообразие, хотела развлечений, а Тарек был дружелюбным, непринужденным и веселым, описывает издание встречу влюбленных.



В тот же год Катя Альбрехт бросила мужа и съехалась с Тареком, через год у них родился сын. В настоящее время Тарек строит семейную виллу в немецком городе Мербуш, где с ними будут жить его родители.



Несмотря на расставание, миллиардер все годы финансово поддерживает бывшую жену.



Тео Альбрехт-младший - сын основателя сети продовольственных магазинов, бывшего одним из богатейших людей Европы и мира и скончавшегося в 2010 году в 88 лет – с состоянием в 16 миллиардов долларов.