Запретный лот: как Европа борется с fake news

13:00 02.09.2019 BBC и Оксфорд выпустили неутешительный доклад о методах противодействия дезинформации



Игнат Шестаков



Прошло почти два года с тех пор, как Facebook решил бороться с fake news и обязал заказчиков политической рекламы раскрывать свои местоположение и личность. Судя по докладу о противодействии дезинформации, опубликованном Оксфордским университетом совместно с BBC, это не слишком помогло. С текстом ознакомились "Известия".



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Авторы исследования отмечают, что меры эти, с одной стороны, помогают защитить демократические институты. С другой, используются для принятия репрессивных законов, направленных против свободы слова и честной политической борьбы.



Поднять уровень осведомленности



В 2018 году по всему Евросоюзу был проведен социологический опрос. У 26 тыс. людей спросили, беспокоятся ли они по поводу fake news. 85% опрошенных назвали это проблемой для их стран, 83% - проблемой для демократии в целом.



Но есть страны, в которых люди более расслаблены. Так, опрос внутри Голландии показал, что о fake news думают только 30% граждан. И всего 11% не доверяют тому, что говорят в новостях.



При этом Голландия - одна из немногих стран, где людей пытаются учить отличать настоящие новости от поддельных. Мера, которая, пожалуй, больше всего помогает пресекать распространение слухов в интернете. С подачи правительства просветительские кампании запустило голландское телевидение, статьи об этом продвигались в Facebook и Twitter.



Еще одно отличие Голландии от большинства стран ЕС: основная масса голландских fake news в соцсетях публикуется самими голландцами. Винят в этом в первую очередь правых активистов.



Еще одна страна, где сделали ставку на образование, а не на запретительные меры, - Швеция. В прошлом году в правительстве высказали идею учить детей с начальной школы вычислять fake news. А для взрослых выпустили 20-страничные брошюры под названием "Если начнется кризис или война".



Второй из 10 пунктов (сразу после "Подготовки к чрезвычайным ситуациям") посвящен дезинформации. Главное средство борьбы с ней - "критическая оценка источника".



Авторы шведской брошюры рекомендуют обращать внимание на то, насколько информация новая, не является ли она личным мнением, размышлять над возможной целью публикации, не верить слухам и не распространять их.



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Для журналистов и всех интересующихся Агентство по гражданской обороне Швеции запустило информационную кампанию, посвященную пропаганде. Одна из важнейших задач агентства - вычислять попытки зарубежного вмешательства. Да, в отличие от Голландии, в Швеции считают, что fake news приходят к ним из других стран, в первую очередь из России.



Шведский Институт международных отношений в 2017 году заявил о разнообразных попытках изменить общественное мнение в стране со стороны России. Общая цель российской политики в отношении всего Балтийского региона, по мнению специалистов института, в том, чтобы сохранить геостратегический статус-кво, сводящий к минимуму присутствие НАТО. Делает это Россия посредством портала Sputnik на шведском языке, созданного в апреле 2015 года. Его в исследовании института называют "ключевым инструментом российской публичной дипломатии".



Законная борьба



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И речь даже не о великих азиатских файерволах, а о просвещенной Европе и свободной Америке



Ни в Швеции, ни в Голландии нет законов, наказывающих за распространение fake news. Обычно впереди всей Европы в том, что касается попыток регулировать интернет, находится Франция. Но и там с законами не задалось. Правительство сначала приняло его, но само себя загнало в угол и отменило.



В начале 2018 года президент Макрон предложил обязать социальные сети раскрывать источники финансирования политической рекламы. Видимо, его не устраивало, как выполняется это условие, поставленное Марком Цукербергом еще в 2017-м. По идее Макрона, используя эту информацию, французский регулятор мог бы блокировать кампании, финансируемые из-за рубежа (наверное, всем понятно, о каком зарубежье речь).



Французский регулятор СМИ вообще организация лихая. В 2015 году он, вернее она, Национальная комиссия Франции по информационным технологиям и гражданским свободам, оштрафовал Google на €100 тыс. за отказ удалить имя человека, добившегося права на забвение, из поисковой выдачи во всех странах, а не только в Европе. Притом что Google не была должна этого делать по европейским же законам. Поисковику удалось оспорить штраф через четыре года.



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А в январе 2019-го комиссия наложила новый штраф на Google уже в €50 млн. От лица 10 тыс. человек она обвинила Google в том, что компания обрабатывала персональные данные пользователей своих сервисов без их ведома, чтобы показывать им персонализированную рекламу. Google штраф, разумеется, оспорила.



Как бы там ни было, идею Макрона критиковали и правые, и левые за попытки создать полицию мысли и ущемление свободы слова. На этой волне законопроект поначалу отверг сенат, но к концу 2018-го с поправками он был принят.



И просуществовал до апреля 2019-го, пока Twitter не отказалась принимать от правительства плату за рекламу кампании по повышению явки на выборы #OuiJeVote (Да, я голосую). В соцсети сказали, что в ином случае нарушили бы закон.



Ситуация с законом во Франции комичная, но совсем не уникальная. Когда законы пытаются принимать, на правительства обрушивается критика политиков и международных, в том числе журналистских организаций.



Два исключения - Болгария и Германия. В первой в 2018 году приняли закон, похожий на французский. Авторы оксфордского доклада пишут, что его критиковали за то, что он мешает работать независимым медиа и помогает крупнейшему в стране медиахолдингу депутата Деляна Пеевски.



Немецкий закон с непроизносимым названием Netzwerkdurchsetzungsgesetz, вступивший в силу 1 января 2018 года, тоже много критиковали. По нему социальным сетям с более чем 2 млн зарегистрированных пользователей даются сутки на удаление "очевидно незаконного" контента. В ином случае штраф до €50 млн. Закон критиковали-критиковали, а через полгода Facebook отчиталась, что удалила 362 поста.



В остальных странах ситуация мутная. В Италии два раза пытались принять законы, и ничего не вышло. Первый раз предложили сажать в тюрьму тех, кто распространяет "ложные, преувеличенные или предвзятые новости о фактах, которые являются явно ложными или недоказанными". Во второй - регистрировать пользователей соцсетей по номерам карт медицинского страхования. Еще перед выборами 2018 года гражданам предложили сообщать о новостях, которые кажутся им фейком, в полицию. Для этого даже создали сайт, который отключили вскоре после выборов. Инициатива тем более спорная, что, согласно исследованию неапольского университета, 65% итальянцев не отличают поддельные новости от настоящих.



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В Турции, отмечают авторы доклада, законы даже не пытались принимать, а людей и так преследуют за новости. Речь идет о телеведущем Фатихе Портакале, на которого завели дело за "оскорбление государственных институтов" и "клевету" после выхода репортажа о госпитале в провинции Мерсин на Fox Haber Channel TV. Расплату за распространение fake news пообещал всем виновным Совет по рынкам капитала Турции после падения лиры в 2018 году. А две единственные организации, борющиеся с фейковыми новостями в Турции, по данным авторов доклада, запустила проправительственная колумнистка и ее муж.



Чатики в WhatsApp



Во время чтения доклада складывается ощущение, что европейские законотворцы все время пытаются переложить ответственность за распространение поддельных новостей на соцсети. Те неохотно подчиняются и по одному блокируют аккаунты. При этом непонятно, какой это все имеет эффект.



Единственный случай, когда сама соцсеть решила бороться с fake news, произошел в Индии. И, во-первых, он никак не связан с политической пропагандой. Во-вторых, произошедшее может повлиять на весь мир.



Без всякого давления со стороны властей проблемой fake news занялся в Индии WhatsApp (принадлежит Facebook). По данным BBC, за последние два года в стране был убит 31 человек и ранено еще около десяти из-за фальшивых обвинений в педофилии, которые распространялись в чатах. При этом качество подделок было очень низким.



После этого WhatsApp ввел в стране ограничение по количеству рассылаемых одновременно разным пользователям сообщений. И планирует распространить это ограничение по всему миру. Кто являлся источником поддельных обвинений, так и не удалось выяснить. Источник - Известия

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