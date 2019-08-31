Закончились Мамукины муки. Премьер Грузии Бахтадзе подал в отставку

13:27 02.09.2019

2 сентября 2019, Евгения Шестак



Премьер Грузии Мамука Бахтадзе, назначенный на эту должность в июне 2018 года, подал в отставку, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Ожидается, что его пост займет вице-премьер, глава МВД Грузии Георгий Гахария. Примечательно, что они оба в разное время учились в МГУ им. Ломоносова.

"Рамка развития создана, основана и, следовательно, я принял решение уйти в отставку, так как считаю, что я выполнил свою миссию на данном этапе", – написал Бахтадзе в Facebook.



В связи с уходом премьера действующее правительство слагает свои полномочия. Министры продолжат исполнять свои обязанности до утверждения нового состава кабмина.

Согласно новой конституции Грузии, правящая партия "Грузинская мечта" вправе выдвинуть кандидатуру в премьер-министры. Для утверждения нового состава правительства необходимо большинство голосов в законодательном органе.

Бахтадзе возглавил правительство Грузии в июне 2018 года.

Напомним, антироссийские выступления начались в Тбилиси 20 июня. На митингах одним из требований стала отставка министра внутренних дел Георгия Гахарии – в связи с подавлением акции перед парламентом, когда пострадало более 240 полицейских и гражданских лиц, часть из которых остаются в больницах.