ЦАХАЛ-инвалиды. Израиль инсценировал ранение своих военных ливанцами

16:47 02.09.2019

Обострение на границе с Ливаном выявило новую тактику ЦАХАЛ



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



2.09.19



Эвакуация "раненых" израильских бойцов из пограничного с Ливаном района оказалась обычной инсценировкой. Об этом сообщил портал Ynet news со ссылкой на пресс-службу Армии обороны (ЦАХАЛ) Израиля. Серьезное военное обострение между ЦАХАЛ и боевиками "Хезболлы" произошло 1 сентября.



Эвакуация "раненых" израильских военнослужащих в одну из больниц Хайфы в минувшие выходные была упражнением в психологической войне, пишут израильские СМИ. В воскресенье бойцы "Хезболлы" поразили противотанковой ракетой бронетранспортер ЦАХАЛ, которые стоял возле армейской казармы у поселения Афифим. В ответ на это артиллерия Израиля на протяжении примерно двух часов вела огонь по южным районам Ливана.



По признанию представителей ЦАХАЛ, "раненые" были окрашены в красную краску и символически перебинтованы. Вертолет, который занимался их эвакуацией с поля боя, в действительности ожидал этой "операции" давно. В Армии обороны, вероятно, были готовы к тому, что "Хезболла" атакует бронетехнику. Не исключено, что израильская сторона рассчитывала: "Хезболла" остановит свои обстрелы после того, как станет ясно, что противник понес потери. Военные источники в Израиле сообщили, что подорванный "партией Аллаха" автомобиль был пуст.



Впрочем, такая политика израильского военного командования вызывает сомнение в том, что эскалация напряженности между ЦАХАЛ и "Хезболлой" пойдет на спад.