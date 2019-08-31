Сирийский глава Асад обвинил в коррупции и арестовал своего брата Махлуфа

18:27 02.09.2019

Асад развернул "антикоррупционную" кампанию против своего брата, отказавшегося поделиться богатством для возвращения России $3 млрд долга



Сирийский президент Башар Асад отправил под домашний арест своего двоюродного брата Рами Махлуфа - самого богатого человека страны и владельца многих крупных предприятий в Сирии



Сирийский президент Башар Асад отправил под домашний арест своего двоюродного брата Рами Махлуфа - самого богатого человека страны и владельца многих крупных предприятий в Сирии. Его имущество конфисковано в рамках "антикоррупционной кампании". По некоторым данным, к этим действиям Асада подтолкнул президент России Владимир Путин, который потребовал погашения займов на сумму 3 млрд долларов. Были сделаны предположения, что если у государства нет средств, то они наверняка есть у семьи Махлуф, пишет британская газета The Times.



О богатстве семейства свидетельствуют фотографии люксовых автомобилей, яхт и виллы 22-летнего племянника сирийского президента Мохаммада Махлуфа в Instagram. В одной из недавних статей он утверждал, что собирается инвестировать 300 млн долларов в сирийскую недвижимость, заявив, что деньги получены от его бизнеса.