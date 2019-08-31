Скончался российский посол в Египте Сергей Кирпиченко

18:58 02.09.2019

Сергей Кирпиченко умер в больнице Каира, ему было 68 лет. В разное время он был послом в ОАЭ, Ливии, Сирии



Сергей Кирпиченко. Фото: Александр Астафьев/ТАСС

Посол России в Египте Сергей Кирпиченко умер в Каире, сообщили РИА Новости в департаменте информации и печати МИД РФ.



"Сегодня утром в каирской больнице скоропостижно скончался талантливый дипломат и надежный товарищ, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Египте Сергей Вадимович Кирпиченко", - сказали в департаменте. МИД отмечает, что "некролог будет опубликован в ближайшее время".



Дипломату было 68 лет. Кирпиченко занимал должность посла с сентября 2011 года. Ранее он был послом России в Объединенных Арабских Эмиратах, Ливии, Сирии. Дипломат владел арабским, английским и французским языками.