Как Мамай отодвинул Чингисидов и захватил власть в Орде

19:04 02.09.2019

Золотой Ордой могли править только чингизиды. Это было главное официальное требование к кандидату на верховную власть. Даже в эпохи династических кризисов этот принцип старались соблюдать. Однако Мамай обошел этот фильтр и фактически правил частью бывшей империи Чингисхана.



Беклярбек Мамай



По блату

Мамай появился на свет в 20-е годы XIV века и был представителем древнего, славного, но не царского рода киятов. Однако он умел обзаводиться влиятельными друзьями. Начнем с того, что его другом детства стал Бердибек – восьмой по счету хан Золотой орды. И как только он вступил во власть – мамаевы дела пошли в гору. Бердибек очень ценил и уважал своего друга – отдал ему в жены свою дочь и внушительные территории: Крым, причерноморские, приазовские и донские степи. А еще сделал беклярбеком – руководителем администрации, то есть соправителем, отвечавшим за войско, экономику, внутреннюю и внешнюю политику.



Убийство Бердибека



Великая замятня

В начале 1359 года Бердибек был убит, а вскоре после этого в Орде началась смута, ожесточенная борьба за власть. Впоследствии это время назовут "Великой замятней". Для татаро-монгольского государства настали тяжелые времена. А для беклярбека Мамая кризис стал трамплином для дальнейшей политической карьеры. В принципе, ему осталось преодолеть всего одну ступень – стать ханом. Однако чингизидом он не был и династический фильтр никогда бы не прошел. Тогда Мамай решил стать "серым кардиналом" и посадить на трон "марионеточного" правителя-чингизида – чтобы править от его имени.



Снова Мамай



Театр марионеток

Первой "марионеткой" Мамая стал батуид Абдулла-хан, которого беклярбек впервые посадил на трон в 1363 году, взяв нахрапом Сарай. Мамай раздавал ярлыки русским князьям, собирал дань как правитель "Золотой Орды" и упивался властью. Однако "марионеточный хан" на троне продержался недолго. Подружившись с генуэзскими купцами, торговавшими в Крыму, Мамай заручился их финансовой поддержкой и стал плести сложную паутину политических интриг. В 1367 году он вновь утвердил Абдуллу на ордынском троне – впрочем, через год невезучий мамаев ставленник вновь лишился власти. Но Мамай не унывал. Сперва он полностью подчинил себе западную часть монгольской империи – "Белую орду", которая стала называться "Мамаевой ордой" – а затем продолжил биться за Сарай. В 1370 году он вновь взял столицу и два года правил Золотой Ордой от имени малолетнего хана Булака. В одном только 1375 году беклярбек дважды брал и дважды терял власть в "Золотой орде". Однако Белая Орда всегда оставалась за ним.



Мамай со своим "карманным ханом".



Мамай к успеху шел

В 1377 году на политическую арену вышел Тохтамыш – грамотный политик, неплохой полководец и, что немаловажно, чингизид. При поддержке Тамерлана он начал мощную кампанию по захвату власти. Два пассионария схлестнулись не на шутку. У Мамая были все шансы завершить эту степную "игру престолов" в свою пользу. Если бы не одно "но" – поражение в Куликовской битве. Дело в том, что в 1380 году Мамай потерял на берегах Непрядвы не только солидную часть войска, но и своего "карманного хана" Булака – и с тех пор перестал быть беклярбеком. Через несколько месяцев Тохтамыш окончательно добил своего оппонента на реке Калке. Мамай бежал в Крым, где вскоре был убит. Тохтамыш, занявший ордынский трон, похоронил Мамая со всевозможными почестями – в знак уважения к своему поверженному противнику.