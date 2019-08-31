Первого президента Крыма Ю.Мешкова разбил инсульт

19:20 02.09.2019

Первый президент Крыма впал в кому после инсульта



Первый президент Республики Крым Юрий Мешков перенес инсульт. По словам его дочери Марианны Мешковой, он в коме.

"Ждем результатов обследования", - рассказала она РБК.

Бывший депутат крымского парламента Вадим Мордашев рассказал ТАСС, что Мешкову стало плохо на отдыхе в Турции. Инсульт, по его словам, произошел вечером 1 сентября. Спровоцировать его, вероятно, могла жаркая погода.

В марте 2019 года экс-главу Крыма задержали и арестовали на двое суток по обвинению в неподчинении законным требованиям сотрудников полиции. Инцидент произошел во время празднования пятилетия воссоединения Крыма с Россией. По данным СМИ, сотрудники потребовали от Мешкова и еще нескольких человек предъявить документы.



Мешков был первым и единственным президентом Крыма в 1994–1995 годах, когда республика была автономией в составе Украины. В 1995 году должность упразднили, а Крыму присвоили статус автономной республики, ликвидировав его собственную конституцию. Одним из пунктов политической программы Мешкова было сближение с Россией, включая создание рублевой зоны и предоставление жителям российского гражданства. В 2011 году экс-президента депортировали из Крыма с запретом въезда на территорию Украины на пять лет.