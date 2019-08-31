 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Запущен магистральный газопровод-отвод "Бишкек-Кант-Токмок"
21:44 02.09.2019

02 сентября 2019 - Оксана Гут

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 2 сентября, посетил головной офис ОсОО "Газпром Кыргызстан". Здесь был презентован проект по запуску магистрального газопровода-отвода "Бишкек-Кант-Токмок" и газораспределительной станции "Токмок", а также рассказали о планах по газификации страны.

Далее в онлайн режиме посредством видео-моста Глава государства принял участие в запуске магистрального газопровода-отвода "Бишкек-Кант-Токмок" и газораспределительной станции "Токмок".
Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев и жителей Чуйской области с этим знаменательным событием, еще раз отметив вклад компании "Газпром" в развитие экономики и укрепление энергетической безопасности страны.

"С момента начала работы компании "Газпром" в Кыргызстане, она в полной мере выполняет все взятые на себя обязательства. В отечественную газовую отрасль уже вложено 25 млрд сомов. Активно реализуются социальные проекты. Пользуясь случаем выражаю благодарность руководству компании за проделанную работу", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.
Президент отметил, что город Токмок является одним из крупных промышленных центров страны, поэтому особенно важна его энергетическая безопасность.
"Мы надеемся, что данный проект позволит увеличить экономический потенциал Чуйской области и заложит фундамент для дальнейшей газификации других регионов", - отметил Глава государства.

Сооронбай Жээнбеков напомнил, что в 2014 году уровень газификации страны составлял 22%, а на конец 2018 года составил 30%. Свыше 40 тысяч домохозяйств были обеспечены газом.
"Хочу поблагодарить компанию за стабильное и бесперебойное обеспечение нефтепродуктами, авиатопливом и природным газом. Отрадно, что до 2030 года планируется газифицировать до 60% страны или более 400 населенных пунктов", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства особо отметил, что инвестиции Газпрома положительно влияют на отечественную экономику и сохранение экологии.
"Мне известно, что планов у "Газпром Кыргызстан" много. Мы уверены, что все договоренности будут выполняться и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество", - подчеркнул Президент Сооронбай Жээнбеков.
Как отмечают в компании "Газпром Кыргызстан", запуск магистрального газопровода-отвода "Бишкек-Кант-Токмок" и газораспределительной станции "Токмок" обеспечит бесперебойную поставку природного газа потребителям городов Токмок и Кант. Также появится возможность для дальнейшей газификации Иссык-Кульской и Нарынской областей.

Источник - vb.kg
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