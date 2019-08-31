Невестка Аллы Пугачевой (прикола ради?) надела хиджаб

22:53 02.09.2019

"Наш шейх, а я первая жена": невестка Пугачевой надела хиджаб



Старший внук Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой – Никита Пресняков – устроил любимой жене Алене Красновой дубайские каникулы. Супруга звездного отпрыска облачилась в традиционный мусульманский наряд.



22-летняя Алена Краснова показала в Stories своего Instagram кадры с отпуска. Девушка уговорила избранника принять участие в импровизированной фотосессии.



Никита надел белый камис, превратившись в настоящего шейха. Алена примерила хиджаб, и черное широкое платье, украшенное вышивкой.



"Наш шейх, а я первая жена", – отметила невестка Примадонны.



Отметим, на днях Никита Пресняков и Алена Краснова отпраздновали "бумажную свадьбу" – два года совместной жизни. Годовщину супруги отметили на сафари.



Фото: instagram.com/alenaakrasnova/



"Как же быстро летит время. Не верится, что пролетело два года как мы стали мужем и женой??? Спасибо тебе, любимый Никита за ту нежность, любовь и заботу, которую ты даришь мне каждый день. С тобой я чувствую себя по-настоящему счастливой. С Годовщиной нас ? #27072017. Вчера был незабываемый день, мы давно так круто не проводили время! То, ради чего мы сюда приехали – это конечно сафари! Сначала была экстремальная часть – на джипе по дюнам, адреналин, эмоции через край! Далее переместились в атмосферное местечко, с шоу-программой и вкусным ужином (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала супруга Никиты Преснякова в микроблоге.