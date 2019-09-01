Депутатка КырПарламента Строкова оказалась владелицей незаконного "Фонда"

00:02 03.09.2019 Депутат Евгения Строкова и московский актер владеют "мертвым" фондом?



Депутат Жогорку Кенеша Евгения Строкова в нарушение законов оказалась учредителем общественного фонда с иностранным участием и возможным оборотом почти в $2 млн. Журналисты Economist.kg и Politmer.kg провели расследование о фонде депутата и выяснили много интересных фактов.



"Мертвый" фонд создан за несколько месяцев до избрания Строковой депутатом. Ни одного упоминания об общественно значимых мероприятиях и делах фонда за четыре года его работы не появлялось. Все это время о фонде молчала и депутат, зарегистрировшая его по адресу предыдущей работы - в Центре образования Октябрьского района Бишкека.



Между тем, крупнейшие в мире базы данных компаний и контрагентов - глобальная Dun & Bradstreet и российская "СПАРК", смоделировали возможную выручку этого фонда - она составляет $1 млн 845 тысяч или 129 млн сомов.



Создать фонд перед депутатством - Done!



Общественный фонд "Кыргызско-Российский фонд развития культуры и образования "Новое время"" с иностранной долей участия появляется в Кыргызстане 19 июня 2015 года. Его учредителями выступают Строкова Евгения Григорьевна и Иванов Евгений Иванович. Последнего зарегистрировали, как руководителя организации.



Происходит регистрация фонда в интересный период - накануне выборов VІ созыва депутатов Жогорку Кенеша.



Строкова на этих выборах принимает самое активное участие, потому что идет в первой двадцатке списка от Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК).



За несколько месяцев до оглашения окончательного списка депутатов позиции кандидатов меняются во всех партиях, СДПК не является исключением. В итоге в окончательном списке СДПК, опубликованном ЦИК 4 сентября, Строкова идет под 12-м номером.



Таким образом за 2.5 месяца до составления окончательного списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша, Строкова занимается не только активной предвыборной деятельностью, но и созданием общественного фонда, который в будущем станет "мертвым".



Сами выборы депутатов в парламент в 2015 году проходят успешно и для СДПК, и для Строковой. Педагог с внушительным стажем и послужным списком становится депутатом.



Она - ясельный воспитатель, учитель начальных классов, директор Центра образования Октябрьского района - идеальный, законопослушный представитель интересов народа в парламенте. Но и не только, на последующие четыре года Строкова продолжает оставаться учредителем общественного фонда "Новое время" с колоссальными, по оценкам экспертов, оборотами денег.



Чем интересен фонд?



ОФ "Кыргызско-Российский фонд развития культуры и образования "Новое время"" с иностранной долей участия интересен двумя важными фактами:



– Им владеет в нарушение законодательства КР депутат Жогорку Кенеша.



– По оценкам аналитиков, обороты фонда могли достигнуть за четыре года огромных значений почти в $2 млн.



Фонд скорее мертв



Регистрацию ОФ "Кыргызско-Российский фонд развития культуры и образования "Новое время"" фиксируют сразу три базы данных компаний.



Во-первых, это официальный реестр юридических лиц Кыргызстана, который ведет Минюст. Во-вторых, сервис OsOO.kg - он отслеживает изменения в регистрации, учредителях, руководителях, отчислениях в бюджет, полученные госконтракты и возможные связи организаций. В-третьих, крупнейшая в России база данных компаний "СПАРК-Интерфакс".



На бумагах фонд есть, а в жизни нет



В открытых источниках (кроме указанных баз данных) о деятельности фонда с внушительным названием "Кыргызско-Российский фонд развития культуры и образования "Новое время" неизвестно ровным счетом ничего.



Ни один поисковый запрос не дал результатов - для Google и Yandex такой организации просто не существует.



В сервисе OsOO.kg указано, что деятельность общественной организации заключается в области экономического, социального и общинного развития.



Более того, фонд Строковой "Новое время" прошел перерегистрацию 19 июля 2019 года все с тем же составом учредителей и руководителем, что говорит о том, что организация функционирует по сегодняшний день.



Чем все таки занимается фонд и откуда у него возможные многомиллионные доходы Economist.kg безрезультатно попытался выяснить у самих его учредителей.



Кто руководит "Новым временем"



В руководстве общественного фонда указаны двое соучредителей - непосредственно сама Евгения Строкова и Евгений Иванович Иванов 1987 года рождения. Он же является и руководителем организации.



Кого представляет из себя глава международного фонда с указанной многомиллионной долларовой выручкой Евгений Иванов который, по всей видимости, и является представителем той самой "иностранной доли участия". О нем известно два факта:



Факт №1: указом президента от 21 октября 2014 года Иванов Евгений Иванович вышел из гражданства Кыргызской Республики. Хотя все еще числится в базе данных Налоговой службы.



Факт №2: профиль Иванова в Facebook, который удалось найти благодаря тому, что они с Евгенией Григорьевной дружат в социальной сети, говорит о том, что он проживает и трудится в Москве.



Работает руководитель "Нового времени" актером театра и кино. В его послужном списке 17 проектов, вот некоторые из них: "Люблю тебя любую" (играет врача приемного отделения), "Любовь по найму" (дежурный), "На пороге любви" (Серега), "Украденная жизнь" (работник депо), "Калейдоскоп судьбы" (курьер), "Крепкая броня" (орденоносец) и другие.



Его страница в соцсети богата фотографиями с российскими звездами, в числе которых Вера Брежнева и Валерий Меладзе , Филипп Киркоров, Валерия и Иосиф Пригожин, Леонид Агутин, Николай Расторгуев, Бари Алибасов и многие другие. Евгений Иванов оказался недоступен для комментариев несмотря на все попытки связаться с ним.



Возможные обороты – почти $2 млн



Один из самых интересных фактов по данному фонду – это его обороты. Точных официальных данных о том, кто именно и сколько направлял денег в пользу данного фонда нет. Однако крупнейшие в мире базы данных компаний и контрагентов - глобальная Dun & Bradstreet и российская "СПАРК", смоделировали возможную выручку этого фонда и она оказалась колоссальной:



– $1 млн 845 тысяч или 129 млн сомов



Депутат Евгения Строкова и московский актер владеют "мертвым" фондом?



Такая оценка оборотов производится по косвенным характеристикам – участие в проектах, донорские кредиты и гранты, также примерно оценивается количество сотрудников в компании. Согласно сведениям из "СПАРК" в фонде "Новое время" работает пять человек.



Такой расчет и оценка производится также на основе налоговых деклараций или публикаций для акционеров/учредителей.



Dun & Bradstreet (D& - это глобальная база данных из 300 млн компаний из 220 стран мира, не имеющая аналогов по объему корпоративной информации. Она основана на уникальной технологии стандартизации, верификации данных.



Бюджет Кыргызстана от фонда "Новое время" почти ничего не получал.



По данным официального портала "Открытый бюджет", плательщик с идентификационным номером 01906201510132 - то есть фонд "Новое время" - осуществлял перечисления в бюджет за годы работы дважды: в феврале 2016 и январе 2017 годов, и оба раза ровно по 100 сомов – это были обязательные платежи за вывоз мусора.



Других отчислений в госбюджет кыргызско-российский фонд не делал.



Сюрприз: адрес фонда



Адрес, по которому фонд депутата зарегистрирован в базе данных, вызывает отдельный ряд вопросов. Это улица Жукеева-Пудовкина, дом 150.



Так в чем же обещанный сюрприз? По этому же адресу расположен и Центр образования Октябрьского района (ЦООР) города Бишкек, в котором Строкова вплоть до самого начала предвыборной гонки была директором. Депутат не постеснялась перед уходом в парламент оставить после себя на рабочем месте этот маленький сюрприз.



Мы посетили ЦООР и поговорили с двумя его работницами. Ни о каком фонде, и тем более о Евгении Иванове, там не знают. По словам сотрудниц, кроме центра образования в помещении по указанному адресу нет других организаций, а единственный мужчина, которого они знают - сотрудник по имени Айбек.



Номер телефона, указанный в документах о регистрации фонда, уже не существует, а ранее он принадлежал Иванову.



Declarator



И напоследок. Евгения Строкова, как депутат парламента, ничего не указала о своем фонде в единой налоговой декларации (ЕНД).



В декларации за 2015 год указано, что ее доходы за год составили 292.7 тысячи сомов или 24.4 тысячи ежемесячно. Никакого недвижимого или движимого имущества у парламентария нет, а у близкого родственника указана квартира размером 58 квадратных метров.



По указанным за 2017 год данным, доходы Строковой за год выросли до 738.6 тысячи сомов, то есть в месяц составили 62 тысячи сомов. Никакого недвижимого или движимого имущества не появилось. При этом исчезла и квартира близкого родственника.



Итоги



Разобрав "Кыргызско-Российский фонд развития культуры и образования "Новое время" на составляющие подведем итоги.



Как рассказали журналистам в Министерстве юстиции Евгения Строкова, как действующий депутат парламента, не имеет права входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций, действующих на территории Кыргызстана. О чем говорится в законодательстве республики.



В столичной мэрии на вопрос о том, известно ли им, что в подведомственном им Центре образования расположился частный фонд с "пятью сотрудниками" ответили дословно следующее: "мы не можем предоставить информацию в рамках закона об ограничении к доступу информации".



Евгений Иванов оказался недоступен для комментариев не смотря на все попытки связаться с ним. Евгения Строкова на запрос о своем фонде не ответила.



Журналисты просят Налоговую службу, Финполицию и другие заинтересованные госорганы рассматривать публикацию, как открытое обращение и проверить деятельность ОФ "Кыргызско-Российский фонд развития культуры и образования "Новое время" с иностранной долей участия на предмет денежных оборотов. Источник - Вечерний Бишкек

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