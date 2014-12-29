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Авиаудар США по Идлибу: Мирное население Сирии опять умылось кровью
00:16 03.09.2019

Российские военные заявляют о многочисленных жертва и разрушениях

Виктор Сокирко

Американцы действуют в своем духе и стиле - мы прилетели и наказали. Неважно, кого и как. Побоку все договоренности Москвы и Анкары, побоку договоренности о прекращении огня в Сирии, которая уже устала от войны. Показали силу, наказали назначенных виновных. Похоже, что американцам абсолютно безразлично, кого бомбить - своих или чужих, для них никто не родня, даже в своей стране. И, конечно, наплевать на все усилия по "принуждению к миру", которые предпринимает Россия в этом регионе.

Уточним, США нанесли авиационный удар по зоне деэскалации в сирийском Идлибе, не предупредив об этом Россию и Турцию, и тем самым нарушили все ранее достигнутые договоренности. И это при том, что 31 августа сирийские войска по инициативе России и Турции в одностороннем порядке объявили о прекращении огня во всей зоне деэскалации Идлиб, о чем были уведомлены все стороны конфликта. Начиная с этого времени правительственные войска Сирии обеспечили выполнение взятых на себя обязательств. Кроме того, были прекращены боевые полеты ВКС России и ВВС Сирии.

Сами американцы объясняют свою атаку на Сирию, что их целью был якобы пункт управления группировки "Аль-Каида"* в Сирии, а на деле поставили под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня и все мирное население этих территорий.

Видимо, США в очередной решили показать, кто в Сирии хозяин, хотя все последние почти пять лет именно Россия и ее вооруженные силы играли главную роль в освобождении Сирии от террористов.

Пожалуй, лучшую оценку действиям российских ВКС в Сирии дали даже не в Министерстве обороны России, а… иностранные военные эксперты, которые публично высказались: "Это - впечатляющий успех!" Понятно, что мы и сами себя похвалить можем, причем с объективной точки зрения и реальной оценки совершенного, но здесь лучше и не скажешь. Так что американцы как-то припозднились со своими бомбежками.

Такое впечатление, что все возвращается к самому началу. Вспомним, как все это было. 30 сентября 2014 года, по просьбе сирийского президента Башара Асада, российские Военно-космические силы приступили к воздушной операции по уничтожению боевиков "Исламского государства" *. И уже на следующий день из здания Национального центра управления обороной Российской Федерации официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков впервые озвучил первые итоги операции в прямом эфире. Во все последующие дни такие "репортажи" стали обязательными - каждый вылет на боевое задание, каждое применение авиабомб, ракет "воздух-воздух", крылатых ракет по позициям джихадистов в Сирии были прозрачными для всего мира. В отличие от того, что сейчас делают американцы. Вот почему их оправданиям никто не врит.

Для проведения военной операции в Сирии российская армия в кратчайшие сроки сумела перебросить, развернуть и подготовить для выполнения боевых задач полноценную войсковую группировку. Впервые за последние годы - за пределами России. Первоначально в ее состав вошли более 50 самолетов и вертолетов, которые и по сей день базируются на территории авиабазы Хмеймим. Среди авиатехники - фронтовые бомбардировщики Су-24М, бомбардировщики Су-34, штурмовики Су-25СМ, истребители Су-30СМ, вертолеты Ми-24 и Ми-8. 17 ноября к операции было привлечено 25 самолетов дальней авиации, базирующейся на территории России, а также дополнительно 12 бомбардировщиков Су-34 и Су-24СМ.

Помимо аэродрома Хмеймим, в качестве аэродромов подскока стали использоваться взлетно-посадочные полосы в Шайрате, провинция Хомс и Аль-Гайас в Пальмире. Для охраны авиабаз в Сирию были переброшены подразделения морской пехоты Черноморского флота (810-я бригада, г. Севастополь), группы спецназа и подразделения десантников (7-я десантно-штурмовая дивизия ВДВ, г. Новороссийск). Для прикрытия и охраны группировки развернуто несколько зенитных пушечно-ракетных комплексов "Панцирь-С1", система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Красуха-4". 26 ноября в Латакии появились российские ЗРК С-400, которые надежно прикрывают не только авиабазу Хмеймим, но и все воздушное пространство вокруг на 600 километров. Так что защитить Сирию Россия сумеет.

Сейчас российские военные сообщают о многочисленных разрушениях и жертвах, которые нанесли американцы в Сирии. Все как всегда - бить по мирному населению, чтобы испугать весь мир, а главное - Россию.

* Аль-Каида" решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года была признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

** "Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, деятельность которой на территории России запрещена решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1567458960
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