 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В КирАрмии опять скандал. За что уволен полковник Султанбеков?
00:19 03.09.2019

Отец сторонника Алмазбека Атамбаева Темирлана Султанбекова уволился из Госкомитета по делам обороны. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, Медет Султанбеков помешал некой компании выиграть тендер на 13,5 миллиона сомов. И оказался неугодным начальству.

"Несколько дней назад его попросили написать заявление по собственному желанию, иначе обещали сначала сократить главное управление до управления, чтобы стравить его со всеми коллегами, а затем расправиться с ним путем возбуждения надуманных уголовных дел. Отец написал заявление об уходе, чтобы из-за него не чувствовали давления его коллеги и подчиненные. Я своему отцу посоветовал отозвать свое заявление и бороться с коррупционерами, в конце концов он 30 лет на одном энтузиазме служил своей стране. Но окончательное решение остается за ним. Какое бы он решение ни принял, я им горжусь", - написал Темирлан Султанбеков.

В Генеральном штабе подтвердили информацию о том, что Медет Султанбеков написал рапорт об увольнении. В связи с тем, что по закону его сразу уволить нельзя, он будет находиться в распоряжении кадров два месяца.

Из собственных источников 24.kg стало известно, что Медет Султанбеков работал в Главном управлении вооружения ГКДО. Это управление не занимается тендерными закупками.

Аида ДЖУМАШОВА

Источник - 24.kg
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