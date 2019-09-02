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Токаев вывел элиту Казахстана за рамки госзакупок, - В.Панфилова
00:23 03.09.2019

Штаты госструктур и нацкомпаний республики ужмут на четверть
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

2.09.19

Президент Касым-Жомарт Токаев намерен трансформировать политическую основу страны.

Вначале политика, потом экономика – в таком порядке поставил задачи парламенту и правительству президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Вчера в ходе совместного заседания палат парламента глава государства выступил со своим первым посланием к народу. Его главный посыл: без политической либерализации невозможны эффективные экономические реформы.

Первое послание второго президента Касым-Жомарта Токаева началось с политического блока. Это первое и главное отличие от посланий первого президента Нурсултана Назарбаева, который предпочитал не затрагивать тему политической модернизации Казахстана.
"Обещанная мной политическая трансформация будет постепенно и неуклонно осуществляться с учетом интересов нашего государства и народа. Мировой опыт свидетельствует о том, что взрывная, бессистемная политическая либерализация приводит к дестабилизации внутриполитической ситуации и даже к потере государственности", – заявил Токаев. Он отметил, что проблемы общества должны находить решения не на улицах, а в парламенте. Местным органам власти он рекомендовал идти навстречу гражданам и разрешать проведение мирных акций, причем не на окраинах городов. Законодательство на проведение мирных акций будет совершенствоваться. При этом он уточнил, что "любые призывы к неконституционным действиям, хулиганские акции будут пресекаться в рамках закона".

Токаев также заявил, что необходимо поддерживать и укреплять гражданское общество и вовлекать его в "обсуждение наиболее актуальных государственных задач". По его словам, именно для этой цели создан Национальный совет общественного доверия (НСОД). Первое его заседание запланировано на 6 сентября.
По словам Токаева, в стране будет продолжен процесс партийного строительства, а парламент обязан требовать решения социальных проблем у кабинета министров. Уже в следующем году будет сокращен штат государственных служащих и работников национальных компаний. К 2024 году их количество будет сокращено на 25%.

Большая часть выступления президента касалась улучшения качества жизни граждан. Затронуты вопросы волонтерства, цен на продукты, авиасообщения, кредитов для малообеспеченных и отсутствия возможности у жителей воспользоваться своими пенсионными отчислениями. До конца года правительство и Национальный банк должны разработать механизм, который повысит эффективность пенсионной системы, поставил задачу президент Казахстана. "Сейчас работающему человеку пользоваться пенсионными накоплениями можно только после выхода на пенсию. Но понятно желание людей использовать эти средства еще до того. Поручаю правительству до конца года проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений, например, для покупки жилья или получения образования", – отметил Токаев.

Казахстанский эксперт Жанар Тулиндинова отметила, что Токаев продвигает собственную повестку. "После недавнего выступления Нурсултана Назарбаева на расширенном заседании политсовета партии "Нур Отан" стали звучать мнения, что повестка Токаева будет вторичной и партийный ивент затмит по значимости послание президента. Однако этого не произошло: Токаев в очередной раз продемонстрировал иные приоритеты и акценты, нежели обычно расставлялись в посланиях и других публичных выступлениях Назарбаева. В наиболее обобщенном виде токаевскую повестку можно представить в виде дихотомии: "Сначала политика – потом экономика". В отличие от назарбаевского кредо: "Сначала экономика – потом политика")", – сказала "НГ" Жанар Тулиндинова. Таким образом, Токаев обозначает, что без преобразований в общественно-политической сфере, без политический либерализации, без диалога с гражданским обществом невозможны эффективные экономические реформы.
Эксперт также обратила внимание на еще один важный момент: в послании Токаева в очередной раз прозвучала заявка на ревизию деятельности некоторых экономических институтов, которые представляли собой несущую конструкцию экономической и политической системы при его предшественнике – ранее такое предложение (провести ревизию) прозвучало в отношении дорогостоящего, но нерентабельного проекта LRT в Нур-Султане. В послании подобный скепсис прозвучал в отношении квазигоссектора, в частности, деятельности фонда национального благосостояния "Самрук-Казына". Прозвучал тезис и о необходимости сокращения количества госкомпаний, а также о том, чтобы закрыть кормушки для чиновников в сфере госзакупок, которые, как выяснилось, на 75% проводятся неконкурентным способом из одного источника. По мнению эксперта, эти заявления служат признаком размежевания действующего президента с политической и экономической элитами, благосостояние которых основывается на сфере госзакупок и квазигоссекторе. В целом послание Токаева можно рассматривать как сигнал элитам о том, что их статус-кво может быть пересмотрен, отметила Тулиндинова.

Источник - ng.ru
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