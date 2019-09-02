Сепаратисты Южного Йемена открывают второй фронт, - Р.Мустафин

00:25 03.09.2019

Абу-Даби и Эр-Рияд утратили прежнюю доверительность



Об авторе: Равиль Зиннатуллович Мустафин – журналист-международник.

2.09.19



Медики Красного Креста извлекают из-под завалов тела погибших в результате авиаудара Арабской коалиции. Фото Reuters



На фоне продолжающейся вот уже пятый год в Йемене войны между хуситами и Арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией все громче заявляет о себе зародившийся в ее недрах новый конфликт. Речь идет о противоборстве между президентом Абд Раббо Мансуром Хади и сепаратистами из Южного переходного совета (ЮПС), выступающими за отделение юга Йемена.

ВВС Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) нанесли удары по правительственным войскам Йемена в провинциях Аден и Абъян на юге страны. По заявлению Министерства обороны Йемена, жертвами воздушных атак стали свыше 300 военнослужащих и мирных жителей. В связи с этим йеменский президент Хади призвал Эр-Рияд заставить Абу-Даби прекратить авиаудары, а также потребовал обсудить ситуацию в Совете Безопасности ООН.



В ответ МИД ОАЭ заявил, что их самолеты наносили удары не по правительственным войскам, а исключительно "по террористическим группировкам, которые готовили нападение на арабскую коалицию". При этом в Абу-Даби уточнили, что в данном случае речь идет главным образом об "Аль-Каиде" (запрещена в РФ), которая стремится вернуть влияние на Аравийском полуострове.

На официальном уровне Саудовская Аравия воздерживается от каких бы то ни было заявлений по этому поводу, тем более от обвинений в адрес ОАЭ, своего союзника по коалиции. Однако социальные сети буквально захлестнул шквал недовольства и возмущения действиями Абу-Даби со стороны подданных королевства. Многие рядовые саудовцы не просто осуждают ОАЭ, но требуют исключить эту страну из Арабской коалиции, считают действия Абу-Даби предательством по отношению к Эр-Рияду, играющим на руку хуситам. Многие считают, что правители Эмиратов пришли в Йемен вовсе не для того, чтобы "освободить эту страну от хуситов, которым помогает Иран, а лишь для захвата йеменских островов и портов, имеющих важное стратегическое значение". Другие выражают уверенность в том, что действия ОАЭ ведут "к расколу Йемена, а вовсе не к восстановлению законности в этой стране". Как бы то ни было, вероятно, такие высказывания простых саудовцев в известной степени отражают мнение правителей королевства.

В свою очередь, официальные лица ОАЭ также стараются сгладить возможную реакцию Эр-Рияда. В связи с этим примечательно заявление, сделанное главой внешнеполитического ведомства ОАЭ Анваром Гаргашем. Он призвал правительство Йемена и сторонников ЮПС следовать предложению Саудовской Аравии начать между собой диалог, чтобы положить конец междоусобным столкновениям.



По мнению аналитиков из EurAsiaDaily, жесткого противостояния между Саудовской Аравией и ОАЭ пока не наблюдается. Речь, возможно, идет о тактических разногласиях между двумя монархиями. Тем не менее между первыми лицами обеих государств скорее всего все же успела пробежать черная кошка, и они перестали относиться друг к другу с прежней доверительностью. Впрочем, некоторые эксперты полагают, что союз между Эр-Риядом и Абу-Даби дал более серьезную трещину. Как бы то ни было, лидер сепаратистов ЮПС Айдарус аз-Зубейди по-прежнему готов воевать против хуситов на стороне Арабской коалиции.



Вооруженные столкновения между сторонниками президента Хади и сепаратистами из ЮПС продолжаются практически с начала августа. За это время Аден – южная, временная столица Йемена – с его казармами, правительственными зданиями, в том числе президентским дворцом – несколько раз переходил из рук в руки.

На основном йеменском фронте дела идут своим чередом. Арабская коалиция в воскресенье нанесла авиаудар по южной провинции Дамар, в результате которого погибло более 100 человек. По словам представителя Красного Креста в Йемене Франца Раухенштайна, бомбы и ракеты разрушили несколько зданий, в том числе тюрьму, в которой хуситы содержали задержанных лиц. Представитель коалиции полковник Турки аль-Маляки, в свою очередь, заявил, что удар пришелся по военным объектам, в частности по складам, где хуситы хранили дроны и ракеты. Представители хуситского движения "Ансар Алла" утверждают, что коалиция знала о том, что в зданиях находятся люди, и не имела права их бомбить.